Когда благодарность превращается в землю под ногами: как врач получила участок за верность профессии

В Подмосковье продолжается реализация региональной программы поддержки медицинских работников "Земля — врачам". Её участники получают бесплатные участки для строительства домов в обмен на многолетнюю службу в системе здравоохранения. Одной из героинь этого проекта стала Гюльнара Саидова, врач-психиатр-нарколог и заведующая филиалом ГБУЗ МО "СНД" в Серпухове.

"Когда узнала, что мне выделят участок, не могла поверить своему счастью. Все праздники и выходные за городом — это мечта, наверное, любого медика, в том числе и моя. Теперь она становится реальностью", — поделилась Гюльнара Саидова.

Женщина работает в сфере психиатрии и наркологии уже более трёх десятилетий, из которых 28 лет — в нынешней должности. Такой стаж стал ключевым фактором для участия в программе: в ней могут принять участие врачи, проработавшие не менее трёх лет в одном учреждении.

Как работает программа

Проект "Земля — врачам" действует в 32 муниципалитетах Московской области и охватывает специалистов 39 медицинских направлений — от терапевтов и педиатров до наркологов, хирургов и фельдшеров.

Согласно условиям, врач получает участок площадью от 10 до 15 соток под индивидуальное жилищное строительство или ведение личного подсобного хозяйства. После оформления участка в аренду специалист обязан в течение шести лет построить дом или капитальное строение. Если условие выполнено, землю можно оформить в собственность.

"Опыт и преданность профессии наконец принесли ощутимый результат. Теперь у нас появится место, где вся семья сможет собираться вместе", — отметила Гюльнара Саидова.

Сама врач получила участок в 15 соток в посёлке Оболенск под Серпуховом. Вместе с ней землю получили ещё двое коллег из серпуховского наркодиспансера. Все участки распределяются по спискам муниципалитетов и специальностей — в зависимости от потребности региона в кадрах.

Новый дом как символ благодарности

Гюльнара признаётся, что для неё это не просто подарок, а заслуженная возможность наконец воплотить давнюю мечту — построить дом, где можно отдохнуть после тяжёлой работы.

"Мы с мужем хотим начать стройку весной. Думаю, летом, когда пройдет сезон дождей и зимы, построим небольшой домик. Там будем собираться всей семьей, отдыхать от городской суеты", — рассказала врач.

Семья Саидовых уже подбирает проект будущего дома. Планируют сделать его экологичным и энергоэффективным, с садом и теплицей.

Программа поддержки: зачем она нужна

Инициатива появилась как ответ на дефицит медицинских кадров в малых городах и сельских территориях. По данным Министерства здравоохранения Московской области, благодаря программе уже более 200 специалистов получили землю для строительства жилья. Это позволяет удерживать опытных врачей в регионе, повышать престиж профессии и формировать стабильные медицинские коллективы.

В отличие от федеральной программы "Земский доктор", где предоставляются денежные выплаты, подмосковный проект делает упор на долгосрочную мотивацию — землю как основу будущего дома и уверенности в завтрашнем дне.

Советы шаг за шагом: как попасть в программу

Убедитесь в стаже. Необходимо иметь не менее трёх лет работы по медицинской специальности в одном учреждении. Обратитесь в администрацию. Подать заявление можно через местный муниципалитет, где есть доступные участки. Подтвердите квалификацию. Приложите копии дипломов, сертификатов и трудовой книжки. Дождитесь распределения. Комиссия рассматривает заявки и формирует списки участников. Оформите участок. После утверждения врач получает землю в аренду на шесть лет. Постройте дом. После завершения строительства можно оформить участок в собственность.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: подача неполного пакета документов.

Последствие: задержка или отклонение заявки.

Альтернатива: заранее уточнить перечень документов в администрации.

Ошибка: несоблюдение сроков строительства.

Последствие: участок может быть изъят.

Альтернатива: разработать план стройки с этапами и финансированием.

Ошибка: выбор участка без учёта инфраструктуры.

Последствие: сложности с подведением коммуникаций.

Альтернатива: заранее проверить доступность дорог, электричества и водоснабжения.

Плюсы и минусы программы