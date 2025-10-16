Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
врач в больнице
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 1:35

Когда благодарность превращается в землю под ногами: как врач получила участок за верность профессии

В Подмосковье продолжается программа "Земля — врачам": медики получают участки под строительство домов

В Подмосковье продолжается реализация региональной программы поддержки медицинских работников "Земля — врачам". Её участники получают бесплатные участки для строительства домов в обмен на многолетнюю службу в системе здравоохранения. Одной из героинь этого проекта стала Гюльнара Саидова, врач-психиатр-нарколог и заведующая филиалом ГБУЗ МО "СНД" в Серпухове.

"Когда узнала, что мне выделят участок, не могла поверить своему счастью. Все праздники и выходные за городом — это мечта, наверное, любого медика, в том числе и моя. Теперь она становится реальностью", — поделилась Гюльнара Саидова.

Женщина работает в сфере психиатрии и наркологии уже более трёх десятилетий, из которых 28 лет — в нынешней должности. Такой стаж стал ключевым фактором для участия в программе: в ней могут принять участие врачи, проработавшие не менее трёх лет в одном учреждении.

Как работает программа

Проект "Земля — врачам" действует в 32 муниципалитетах Московской области и охватывает специалистов 39 медицинских направлений — от терапевтов и педиатров до наркологов, хирургов и фельдшеров.

Согласно условиям, врач получает участок площадью от 10 до 15 соток под индивидуальное жилищное строительство или ведение личного подсобного хозяйства. После оформления участка в аренду специалист обязан в течение шести лет построить дом или капитальное строение. Если условие выполнено, землю можно оформить в собственность.

"Опыт и преданность профессии наконец принесли ощутимый результат. Теперь у нас появится место, где вся семья сможет собираться вместе", — отметила Гюльнара Саидова.

Сама врач получила участок в 15 соток в посёлке Оболенск под Серпуховом. Вместе с ней землю получили ещё двое коллег из серпуховского наркодиспансера. Все участки распределяются по спискам муниципалитетов и специальностей — в зависимости от потребности региона в кадрах.

Новый дом как символ благодарности

Гюльнара признаётся, что для неё это не просто подарок, а заслуженная возможность наконец воплотить давнюю мечту — построить дом, где можно отдохнуть после тяжёлой работы.

"Мы с мужем хотим начать стройку весной. Думаю, летом, когда пройдет сезон дождей и зимы, построим небольшой домик. Там будем собираться всей семьей, отдыхать от городской суеты", — рассказала врач.

Семья Саидовых уже подбирает проект будущего дома. Планируют сделать его экологичным и энергоэффективным, с садом и теплицей.

Программа поддержки: зачем она нужна

Инициатива появилась как ответ на дефицит медицинских кадров в малых городах и сельских территориях. По данным Министерства здравоохранения Московской области, благодаря программе уже более 200 специалистов получили землю для строительства жилья. Это позволяет удерживать опытных врачей в регионе, повышать престиж профессии и формировать стабильные медицинские коллективы.

В отличие от федеральной программы "Земский доктор", где предоставляются денежные выплаты, подмосковный проект делает упор на долгосрочную мотивацию — землю как основу будущего дома и уверенности в завтрашнем дне.

Советы шаг за шагом: как попасть в программу

  1. Убедитесь в стаже. Необходимо иметь не менее трёх лет работы по медицинской специальности в одном учреждении.

  2. Обратитесь в администрацию. Подать заявление можно через местный муниципалитет, где есть доступные участки.

  3. Подтвердите квалификацию. Приложите копии дипломов, сертификатов и трудовой книжки.

  4. Дождитесь распределения. Комиссия рассматривает заявки и формирует списки участников.

  5. Оформите участок. После утверждения врач получает землю в аренду на шесть лет.

  6. Постройте дом. После завершения строительства можно оформить участок в собственность.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: подача неполного пакета документов.
Последствие: задержка или отклонение заявки.
Альтернатива: заранее уточнить перечень документов в администрации.

Ошибка: несоблюдение сроков строительства.
Последствие: участок может быть изъят.
Альтернатива: разработать план стройки с этапами и финансированием.

Ошибка: выбор участка без учёта инфраструктуры.
Последствие: сложности с подведением коммуникаций.
Альтернатива: заранее проверить доступность дорог, электричества и водоснабжения.

Плюсы и минусы программы

Параметр Плюсы Минусы
Поддержка врачей Повышает престиж профессии Требует длительной работы на одном месте
Условия Бесплатное выделение земли Нужно построить дом в срок
Мотивация Закрепляет кадры в регионах Не все муниципалитеты участвуют
Социальная значимость Улучшает кадровую ситуацию в медицине Ограниченное количество участков

Мифы и правда о "Земле — врачам"

Миф 1. Землю дают только молодым специалистам.
Правда: участвовать могут все, кто отработал минимум три года, независимо от возраста.

Миф 2. Программа действует только для сельских врачей.
Правда: в Московской области участвуют и городские медики, включая сотрудников диспансеров и больниц.

Миф 3. Построить дом можно где угодно.
Правда: участок должен находиться в списке, утверждённом муниципалитетом.

А что если врач не сможет построить дом?

Если в течение шести лет участок остаётся пустым, право на оформление в собственность теряется. Земля возвращается в фонд муниципалитета и может быть передана другому специалисту. Тем не менее программа допускает продление сроков при объективных причинах — например, задержке стройматериалов или форс-мажоре.

3 интересных факта

  1. Программа "Земля — врачам" действует в Подмосковье с 2020 года и уже охватила более 30 муниципалитетов.

  2. Средняя площадь выделяемых участков — 12 соток, а их кадастровая стоимость достигает 1,5-2 млн рублей.

  3. Среди участников — терапевты, офтальмологи, стоматологи и даже ветеринарные врачи, работающие в государственных учреждениях.

Исторический контекст

Практика предоставления земли медикам имеет глубокие корни. Ещё в дореволюционной России земские врачи получали участки и дома за работу в уездах. Советская система здравоохранения также стимулировала специалистов жильём в посёлках и малых городах.

Современная программа "Земля — врачам" продолжает эту традицию, объединяя материальную поддержку и признание заслуг. Она формирует новую культуру благодарности врачам, особенно тем, кто десятилетиями помогает людям, не покидая свой регион.

