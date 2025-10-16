Когда благодарность превращается в землю под ногами: как врач получила участок за верность профессии
В Подмосковье продолжается реализация региональной программы поддержки медицинских работников "Земля — врачам". Её участники получают бесплатные участки для строительства домов в обмен на многолетнюю службу в системе здравоохранения. Одной из героинь этого проекта стала Гюльнара Саидова, врач-психиатр-нарколог и заведующая филиалом ГБУЗ МО "СНД" в Серпухове.
"Когда узнала, что мне выделят участок, не могла поверить своему счастью. Все праздники и выходные за городом — это мечта, наверное, любого медика, в том числе и моя. Теперь она становится реальностью", — поделилась Гюльнара Саидова.
Женщина работает в сфере психиатрии и наркологии уже более трёх десятилетий, из которых 28 лет — в нынешней должности. Такой стаж стал ключевым фактором для участия в программе: в ней могут принять участие врачи, проработавшие не менее трёх лет в одном учреждении.
Как работает программа
Проект "Земля — врачам" действует в 32 муниципалитетах Московской области и охватывает специалистов 39 медицинских направлений — от терапевтов и педиатров до наркологов, хирургов и фельдшеров.
Согласно условиям, врач получает участок площадью от 10 до 15 соток под индивидуальное жилищное строительство или ведение личного подсобного хозяйства. После оформления участка в аренду специалист обязан в течение шести лет построить дом или капитальное строение. Если условие выполнено, землю можно оформить в собственность.
"Опыт и преданность профессии наконец принесли ощутимый результат. Теперь у нас появится место, где вся семья сможет собираться вместе", — отметила Гюльнара Саидова.
Сама врач получила участок в 15 соток в посёлке Оболенск под Серпуховом. Вместе с ней землю получили ещё двое коллег из серпуховского наркодиспансера. Все участки распределяются по спискам муниципалитетов и специальностей — в зависимости от потребности региона в кадрах.
Новый дом как символ благодарности
Гюльнара признаётся, что для неё это не просто подарок, а заслуженная возможность наконец воплотить давнюю мечту — построить дом, где можно отдохнуть после тяжёлой работы.
"Мы с мужем хотим начать стройку весной. Думаю, летом, когда пройдет сезон дождей и зимы, построим небольшой домик. Там будем собираться всей семьей, отдыхать от городской суеты", — рассказала врач.
Семья Саидовых уже подбирает проект будущего дома. Планируют сделать его экологичным и энергоэффективным, с садом и теплицей.
Программа поддержки: зачем она нужна
Инициатива появилась как ответ на дефицит медицинских кадров в малых городах и сельских территориях. По данным Министерства здравоохранения Московской области, благодаря программе уже более 200 специалистов получили землю для строительства жилья. Это позволяет удерживать опытных врачей в регионе, повышать престиж профессии и формировать стабильные медицинские коллективы.
В отличие от федеральной программы "Земский доктор", где предоставляются денежные выплаты, подмосковный проект делает упор на долгосрочную мотивацию — землю как основу будущего дома и уверенности в завтрашнем дне.
Советы шаг за шагом: как попасть в программу
-
Убедитесь в стаже. Необходимо иметь не менее трёх лет работы по медицинской специальности в одном учреждении.
-
Обратитесь в администрацию. Подать заявление можно через местный муниципалитет, где есть доступные участки.
-
Подтвердите квалификацию. Приложите копии дипломов, сертификатов и трудовой книжки.
-
Дождитесь распределения. Комиссия рассматривает заявки и формирует списки участников.
-
Оформите участок. После утверждения врач получает землю в аренду на шесть лет.
-
Постройте дом. После завершения строительства можно оформить участок в собственность.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
Ошибка: подача неполного пакета документов.
Последствие: задержка или отклонение заявки.
Альтернатива: заранее уточнить перечень документов в администрации.
Ошибка: несоблюдение сроков строительства.
Последствие: участок может быть изъят.
Альтернатива: разработать план стройки с этапами и финансированием.
Ошибка: выбор участка без учёта инфраструктуры.
Последствие: сложности с подведением коммуникаций.
Альтернатива: заранее проверить доступность дорог, электричества и водоснабжения.
Плюсы и минусы программы
|Параметр
|Плюсы
|Минусы
|Поддержка врачей
|Повышает престиж профессии
|Требует длительной работы на одном месте
|Условия
|Бесплатное выделение земли
|Нужно построить дом в срок
|Мотивация
|Закрепляет кадры в регионах
|Не все муниципалитеты участвуют
|Социальная значимость
|Улучшает кадровую ситуацию в медицине
|Ограниченное количество участков
Мифы и правда о "Земле — врачам"
Миф 1. Землю дают только молодым специалистам.
Правда: участвовать могут все, кто отработал минимум три года, независимо от возраста.
Миф 2. Программа действует только для сельских врачей.
Правда: в Московской области участвуют и городские медики, включая сотрудников диспансеров и больниц.
Миф 3. Построить дом можно где угодно.
Правда: участок должен находиться в списке, утверждённом муниципалитетом.
А что если врач не сможет построить дом?
Если в течение шести лет участок остаётся пустым, право на оформление в собственность теряется. Земля возвращается в фонд муниципалитета и может быть передана другому специалисту. Тем не менее программа допускает продление сроков при объективных причинах — например, задержке стройматериалов или форс-мажоре.
3 интересных факта
-
Программа "Земля — врачам" действует в Подмосковье с 2020 года и уже охватила более 30 муниципалитетов.
-
Средняя площадь выделяемых участков — 12 соток, а их кадастровая стоимость достигает 1,5-2 млн рублей.
-
Среди участников — терапевты, офтальмологи, стоматологи и даже ветеринарные врачи, работающие в государственных учреждениях.
Исторический контекст
Практика предоставления земли медикам имеет глубокие корни. Ещё в дореволюционной России земские врачи получали участки и дома за работу в уездах. Советская система здравоохранения также стимулировала специалистов жильём в посёлках и малых городах.
Современная программа "Земля — врачам" продолжает эту традицию, объединяя материальную поддержку и признание заслуг. Она формирует новую культуру благодарности врачам, особенно тем, кто десятилетиями помогает людям, не покидая свой регион.
