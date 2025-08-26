Стоянка зарабатывает миллионы, налог — лишь 94 тысячи: власти спорят, как это изменить

На заседании гордумы 20 августа депутаты рассмотрели проект решения об увеличении земельного налога для владельцев участков под многоэтажные паркинги, автостоянки и стадионы.

Какие изменения планируют

Ставки хотят привести к единому уровню — 1,5%.

Сейчас они составляют:

для паркингов — 0,75%,

для автостоянок — 1%,

для стадионов — всего 0,1%.

Сколько получит бюджет

По расчётам, дополнительные поступления составят:

в 2026 году — около 3,1 млн рублей,

в 2027 году — более 5,7 млн рублей.

Об этом сообщила начальник управления экономического развития Елена Голова, отметив, что в сравнении с 25 другими муниципалитетами ставки в Пензе остаются самыми низкими.

Как это отразится на бизнесе

Депутаты задали вопрос: не слишком ли сильно вырастет нагрузка на владельцев?

В ответ Голова привела пример:

автостоянка на 120 машин в Октябрьском районе приносит около 5 млн рублей в год при загруженности 80-85%,

налог при новой ставке составит примерно 94 000 рублей.

Возможные последствия

Парламентарии выразили опасение, что повышение налога приведёт к росту цен на парковочные места, поскольку собственники будут компенсировать издержки за счёт клиентов.

Окончательное решение примут на ближайшей сессии гордумы.