Стоянка зарабатывает миллионы, налог — лишь 94 тысячи: власти спорят, как это изменить
На заседании гордумы 20 августа депутаты рассмотрели проект решения об увеличении земельного налога для владельцев участков под многоэтажные паркинги, автостоянки и стадионы.
Какие изменения планируют
Ставки хотят привести к единому уровню — 1,5%.
Сейчас они составляют:
- для паркингов — 0,75%,
- для автостоянок — 1%,
- для стадионов — всего 0,1%.
Сколько получит бюджет
По расчётам, дополнительные поступления составят:
- в 2026 году — около 3,1 млн рублей,
- в 2027 году — более 5,7 млн рублей.
Об этом сообщила начальник управления экономического развития Елена Голова, отметив, что в сравнении с 25 другими муниципалитетами ставки в Пензе остаются самыми низкими.
Как это отразится на бизнесе
Депутаты задали вопрос: не слишком ли сильно вырастет нагрузка на владельцев?
В ответ Голова привела пример:
- автостоянка на 120 машин в Октябрьском районе приносит около 5 млн рублей в год при загруженности 80-85%,
- налог при новой ставке составит примерно 94 000 рублей.
Возможные последствия
Парламентарии выразили опасение, что повышение налога приведёт к росту цен на парковочные места, поскольку собственники будут компенсировать издержки за счёт клиентов.
Окончательное решение примут на ближайшей сессии гордумы.
