Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Подземная парковка
Подземная парковка
© freepik.com by frimufilms is licensed under public domain
Главная / Приволжский федеральный округ
Олег Белов Опубликована сегодня в 1:17

Стоянка зарабатывает миллионы, налог — лишь 94 тысячи: власти спорят, как это изменить

В Пензе предложили повысить земельный налог для паркингов

На заседании гордумы 20 августа депутаты рассмотрели проект решения об увеличении земельного налога для владельцев участков под многоэтажные паркинги, автостоянки и стадионы.

Какие изменения планируют
Ставки хотят привести к единому уровню — 1,5%.
Сейчас они составляют:

  • для паркингов — 0,75%,
  • для автостоянок — 1%,
  • для стадионов — всего 0,1%.

Сколько получит бюджет
По расчётам, дополнительные поступления составят:

  • в 2026 году — около 3,1 млн рублей,
  • в 2027 году — более 5,7 млн рублей.

Об этом сообщила начальник управления экономического развития Елена Голова, отметив, что в сравнении с 25 другими муниципалитетами ставки в Пензе остаются самыми низкими.

Как это отразится на бизнесе
Депутаты задали вопрос: не слишком ли сильно вырастет нагрузка на владельцев?

В ответ Голова привела пример:

  • автостоянка на 120 машин в Октябрьском районе приносит около 5 млн рублей в год при загруженности 80-85%,
  • налог при новой ставке составит примерно 94 000 рублей.

Возможные последствия
Парламентарии выразили опасение, что повышение налога приведёт к росту цен на парковочные места, поскольку собственники будут компенсировать издержки за счёт клиентов.

Окончательное решение примут на ближайшей сессии гордумы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Пензе и Заречном зафиксированы случаи массовых отказов от школьных вакцинаций вчера в 15:01

Отказ от прививок бьёт по детям: власти назвали проблемные районы

Каждый десятый родитель в регионе против прививок. Но есть районы, где отказ от вакцинации становится почти правилом.

Читать полностью » В регионе увеличат штрафы за повторное нарушение правил парковки электросамокатов и велосипедов вчера в 14:11

Самокат дешевле штрафа: почему его больше нельзя оставлять где попало

Электросамокат, оставленный «не там», теперь может стоить дороже самого гаджета. В Пензе ужесточили правила для владельцев СИМ.

Читать полностью » В регионе расширили меры соцподдержки: выплаты и льготы получат все семьи с тремя детьми вчера в 13:11

Многодетность без проверки доходов: в Пензе стартует новый подход к соцподдержке

Теперь помощь получат все: в Пензенской области отменили критерий нуждаемости для многодетных семей. Но это решение несёт в себе ещё один важный символ.

Читать полностью » В Пензе стартовала акция с бесплатными медобследованиями вчера в 11:27

Очередь не за картошкой, а к врачу: что происходит на рынке в Пензе

Иногда неожиданные встречи могут изменить привычный четверг. В центре Пензы этим летом появится место, где о будущем подскажут врачи.

Читать полностью » В Пензе экс-начальник цеха осуждён за хищения при гособоронзаказе на 2,5 млн рублей вчера в 5:46

Забрал премии и отправил рабочих на свой участок: в Пензе раскрыли схему начальника

Пензенский начальник цеха годами обманывал подчинённых и предприятие. Зачем он собирал «премии» работников и чем обернулись его махинации?

Читать полностью » ВТБ выяснил, какие функции нужны жителям ПФО для удобного ведения совместных счетов вчера в 4:19

Счёт на двоих: как приволжане строят семейный бюджет

Каждый третий житель ПФО готов объединить финансы с близкими. Но сколько денег люди согласны переводить на общий счёт — и ради каких целей?

Читать полностью » Апелляция подтвердила решение: отец погибшего участника СВО не имеет права на выплаты вчера в 1:16

Забыл на 40 лет, вспомнил на похоронах: суд лишил выплат отца погибшего бойца СВО

Он не видел сына 40 лет, но пришёл на его похороны за деньгами. Чем закончилась эта история в Волгоградской области?

Читать полностью » Мэр Кузнецка призвал жителей страховать имущество после ливня и града вчера в 0:16

Природа устроила экзамен кузнечанам: коммуналка выдержала, но жители остались с убытками

Шквал с градом в Кузнецке показал слабые места города. Что предложил мэр, чтобы горожане не остались один на один со стихией?

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Как правильно обрезать гибискус: виды обрезки и советы садоводам
Спорт и фитнес

Кофеин, алкоголь и аллергия вызывают повышение пульса после приёма пищи — кардиолог Доши
Дом

Дизайнеры советуют, как оформить стену над кроватью для уюта
Красота и здоровье

Мясников: физическая активность и социальные контакты снижают риск слабоумия
Авто и мото

Peugeot представил обновлённый 308 2025 года с электрической версией
Спорт и фитнес

Фитнес-тренер Ингрид Клей представила 10-минутную тренировку для подвижности ног
Еда

Куриное филе в сметане: пошаговая инструкция от шеф-повара
Наука и технологии

Первая в истории пересадка свиного лёгкого человеку проведена в Китае — Clonorgan Biotechnology
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru