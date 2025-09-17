Дорога важнее: у жителя Пензенской области изъяли землю для трассы М-5

В Пензенской области изъяли земельный участок площадью 2 335 кв. м, принадлежащий местному жителю. На этой территории планируют возвести часть новой дороги в обход Спасска.

Решение суда

С иском о принудительном изъятии земли в суд обратилось ФКУ "Поволжуправтодор". Ранее государственные органы приняли решение о переводе участка в собственность государства, однако договор с владельцем так и не был заключён, а компенсацию он не получил.

"Суд удовлетворил требования истца и изъял для государственных нужд Российской Федерации земельный участок с выплатой за счет средств федерального бюджета возмещения в размере 48 692 рубля", — сообщили в пресс-службе Спасского районного суда.

Обход Спасска: что известно о проекте

Строительство обхода ведётся на отрезке федеральной трассы М-5 с 466-го по 487-й километр. Работы начались несколько лет назад.