Toyota Land Cruiser
© commons.wikimedia.org by IFCAR is licensed under public domain
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 8:16

Внедорожник из 90-х оживает на Сахалине: история реставрации удивляет даже автоэкспертов

Toyota Land Cruiser 80 на Сахалине обменяли на рыбу и восстановили за 6 млн рублей

История этой машины могла бы стать легендой острова. Land Cruiser 80, рождённый в 1992 году, долгие годы служил верным спутником рыбакам на Сахалине. Его судьба решилась необычным образом — автомобиль обменяли… на рыбу.

Сегодня владелец, 33-летний рыбак из Ныша, ведёт подробный дневник реставрации внедорожника. Работы идут уже несколько лет, и вложения перевалили за шесть миллионов рублей.

Машина с характером

  • Марка и модель: Toyota Land Cruiser 80
  • Двигатель: 4.2 дизель, 250 л. с.
  • Трансмиссия: АКП, полный привод
  • Год выпуска: 1992
  • Пробег: не установлен
  • Год покупки: 2018

Первоначально автомобиль был в печальном состоянии: кузов устал, двигатель требовал замены, а о комфорте и речи не шло. Но хозяин решил: внедорожник заслуживает вторую жизнь.

Первые шаги: от кузова к раме

В январе 2024 года владелец заказал новый кузов в Японии, отдав за него миллион рублей. Старый кузов отправился на разбор. Вместе с основой прибыли и редкие детали: расширители в стиле TRD, сабвуфер и многое другое.

Пришлось докупить материалы для шумоизоляции и шноркель. Итог месяца — минус 1,24 млн рублей.

Февраль прошёл под знаком рамы: хотя снаружи она выглядела отлично, внутри коррозия оказалась неумолимой. Замена опор, обработка и усиление — и это только начало.

Месяц за месяцем: как шли работы

Весна стала временем кропотливых доработок. В марте — холодное цинкование и покраска рамы. В апреле — редкие японские сигналы и усиление переднего моста. Май принёс сразу несколько важных шагов: борьбу с ржавчиной, полную шумоизоляцию и даже установку деталей от Lexus.

Лето прошло под знаком деталей. В июне занялись пескоструем, июль ознаменовался монтажом шноркеля и установкой электрического замка бензобака. Август и сентябрь ушли на герметизацию и обработку скрытых полостей.

Осень принесла новые мелочи: корпус воздушного фильтра, силиконовые шланги, современные датчики. В ноябре — комплект уплотнителей и брызговиков на 200 тысяч рублей.

Зима стала временем консервации. В декабре раму залили мовилем, установили заднюю лебёдку, а также добавили хромированные дверные ручки и редкие накладки.

Подсчёты и планы

  • Регулярные расходы: только налоги и страховки (12 100 руб.)
  • Обслуживание: выполняется самостоятельно
  • Суммарные вложения: более 6 млн руб.

Владелец уверен, что все усилия не напрасны. Уже этой зимой внедорожник должен выехать на дороги Сахалина. Впереди — капитальный ремонт двигателя и доводка последних деталей.

Land Cruiser 80, когда-то обменянный на рыбу, постепенно становится автомобилем, достойным музея или коллекции.

