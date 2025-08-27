Предстоящий альбом Ланы Дель Рей снова откладывался — теперь назначена новая дата
Ожидание поклонников Ланы Дель Рей близится к концу: новый альбом певицы выйдет уже в январе 2026 года. Артистка подтвердила в интервью для "W Magazine", что пластинка получила название "Stove" и, по её словам, "скорее всего, он выйдет в конце января".
Долгая история одного релиза
История этой пластинки полна неожиданных поворотов. Ещё в начале прошлого года Лана впервые заговорила о новой работе, назвав её "Lasso" и пообещав релиз на сентябрь 2024-го. Позже название изменилось — теперь это был альбом "The Right Person Will Stay", а новая дата релиза назначалась на 21 мая 2025 года. Однако публика так и не дождалась выхода: певица решила отложить выпуск, чтобы доработать материал и добавить ещё шесть песен.
Такой подход характерен для Ланы Дель Рей — она известна тем, что редко торопится и предпочитает доводить свои проекты до идеала. Подобное происходило и с её альбомом "Norman Fucking Rockwell!", над которым певица работала почти три года, прежде чем выпустить его в 2019 году.
Поворот к кантри
Будущая пластинка станет особенной в дискографии певицы благодаря неожиданному стилевому решению.
"Большая часть альбома будет написана в стиле кантри. Восемь лет назад никто, кроме меня, не думал о кантри. Теперь все предпочитают кантри! Я спросила себя, не пора ли мне снять все свои сапоги из змеиной кожи? Не пора ли мне сдать свои ковбойские шляпы на хранение?", — призналась она.
Для многих поклонников такой выбор может показаться неожиданным, но сама Лана уже давно экспериментирует со звучанием. В её предыдущем альбоме "Chemtrails over the Country Club" (2021) тоже ощущались фолк- и кантри-мотивы, а в композиции "Tulsa Jesus Freak" это направление звучало особенно ярко.
История с ласточкой и песня "Bluebird"
Одним из центральных треков новой работы станет композиция "Bluebird". Её история вполне в духе Дель Рей, которая часто обращается к символам и личным переживаниям. Певица рассказала, что готовилась к встрече с человеком без особого энтузиазма, когда вдруг в окно её спальни влетела маленькая ласточка.
"Я решила, что это знак, взяла её в руки и начала напевать строчки, которые позже вошли в песню", — поделилась она.
