Предстоящий альбом Ланы Дель Рей снова откладывался — теперь назначена новая дата

Ожидание поклонников Ланы Дель Рей близится к концу: новый альбом певицы выйдет уже в январе 2026 года. Артистка подтвердила в интервью для "W Magazine", что пластинка получила название "Stove" и, по её словам, "скорее всего, он выйдет в конце января".

Долгая история одного релиза

История этой пластинки полна неожиданных поворотов. Ещё в начале прошлого года Лана впервые заговорила о новой работе, назвав её "Lasso" и пообещав релиз на сентябрь 2024-го. Позже название изменилось — теперь это был альбом "The Right Person Will Stay", а новая дата релиза назначалась на 21 мая 2025 года. Однако публика так и не дождалась выхода: певица решила отложить выпуск, чтобы доработать материал и добавить ещё шесть песен.

Такой подход характерен для Ланы Дель Рей — она известна тем, что редко торопится и предпочитает доводить свои проекты до идеала. Подобное происходило и с её альбомом "Norman Fucking Rockwell!", над которым певица работала почти три года, прежде чем выпустить его в 2019 году.

Поворот к кантри

Будущая пластинка станет особенной в дискографии певицы благодаря неожиданному стилевому решению.

"Большая часть альбома будет написана в стиле кантри. Восемь лет назад никто, кроме меня, не думал о кантри. Теперь все предпочитают кантри! Я спросила себя, не пора ли мне снять все свои сапоги из змеиной кожи? Не пора ли мне сдать свои ковбойские шляпы на хранение?", — призналась она.

Для многих поклонников такой выбор может показаться неожиданным, но сама Лана уже давно экспериментирует со звучанием. В её предыдущем альбоме "Chemtrails over the Country Club" (2021) тоже ощущались фолк- и кантри-мотивы, а в композиции "Tulsa Jesus Freak" это направление звучало особенно ярко.

История с ласточкой и песня "Bluebird"

Одним из центральных треков новой работы станет композиция "Bluebird". Её история вполне в духе Дель Рей, которая часто обращается к символам и личным переживаниям. Певица рассказала, что готовилась к встрече с человеком без особого энтузиазма, когда вдруг в окно её спальни влетела маленькая ласточка.