Как развить осознанность в повседневной жизни
Александр Александров Опубликована сегодня в 10:26

Тайна светильника, который крадёт вашу бодрость каждый вечер

Причины сонливости при неправильном подборе домашнего светильника

Я заметил, что иногда сонливость приходит не из-за усталости, а из-за света. Светильник, который кажется уютным вечером, днём превращается в врага продуктивности. И это не случайность: освещение напрямую влияет на биоритмы организма.

Цветовая температура

Тёплый жёлтый свет ассоциируется у нас с закатом. Он расслабляет, снижает активность мозга и готовит ко сну. Поэтому, если рабочее место освещено тёплой лампой, организм воспринимает это как сигнал: пора отдыхать. Для работы и учёбы лучше использовать нейтральный или холодный белый свет.

Яркость и равномерность

Слишком тусклый свет вынуждает напрягать глаза, и мозг реагирует сонливостью. Слишком яркий, напротив, вызывает усталость. Я понял, что важнее равномерность: хороший светильник не даёт резких теней и не утомляет зрение.

Неправильное расположение

Я однажды поставил лампу сбоку, и тень от руки мешала работать. В итоге глаза напрягались, а через час хотелось спать. Светильник должен быть направлен правильно: слева для правшей и справа для левшей, сверху — без ослепляющего эффекта.

Отсутствие сценариев

Когда вечером используется один и тот же яркий свет, мозг теряет ориентиры. Я заметил, что добавление приглушённого света на вечер помогает заснуть легче, а яркого — утром проснуться. Без смены сценариев биоритмы сбиваются.

Итог

Светильник может быть виновником вашей сонливости. Тёплый оттенок вечером полезен, но днём мешает работать. Неправильная яркость, расположение и отсутствие сценариев делают организм "потерянным во времени". Правильный подбор освещения возвращает бодрость и энергию.

