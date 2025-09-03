Простые шаги, которые продлят жизнь вашему ламинату на годы

Ламинат давно стал одним из самых востребованных покрытий для пола: он выглядит стильно, стоит доступно и при правильной укладке служит долгие годы. Однако специалисты напоминают, что долговечность материала напрямую зависит от того, как именно он был смонтирован и в каких условиях эксплуатируется.

Когда лучше укладывать ламинат

По словам эксперта по ремонту СТД "Петрович" Григория Белоусова-Михайлова, оптимальным временем для монтажа часто называют весну и осень. В этот период температура и влажность наиболее сбалансированы: воздух не слишком сухой, как зимой, и не чрезмерно влажный, как летом. В помещении, где укладывают покрытие, желательно поддерживать температуру от +18 до +25 °C и влажность около 60%.

Зимой ситуация сложнее: воздух в квартирах пересушен, поэтому важно оставлять компенсационные зазоры. В противном случае при повышении влажности ламинат может вздуться.

Адаптация материала перед укладкой

Чтобы избежать деформации, панели должны пройти акклиматизацию. Их оставляют на 2-3 дня в комнате, где будет выполняться монтаж.

"Ламинат можно укладывать в любое время года, работы выполняют в теплом контуре строения со своим микроклиматом. Важно выровнять температуру и влажность помещения и будущего покрытия, продержав пачки с материалом 48 часов там, где он будет смонтирован. При соблюдении этого правила и наличия компенсационного зазора сезонные климатические изменения никак не скажутся на напольном покрытии", — пояснил Григорий Белоусов-Михайлов.

Подготовка основания

Немаловажно уделить внимание основанию. Поверхность должна быть ровной, без выбоин и перепадов, а также очищенной от пыли и мусора. Любые неровности могут привести к скрипу и повреждению замков панелей.

Правильный уход за покрытием

Чтобы продлить срок службы пола, стоит соблюдать простые правила:

• мыть ламинат 1-2 раза в неделю слегка влажной, хорошо отжатой тряпкой;

• избегать избытка воды и давать покрытию полностью высохнуть;

• для сухой уборки использовать мягкие щетки или насадки, которые не царапают поверхность.

При таком уходе ламинат сохранит эстетичный вид и прослужит дольше, не теряя своих свойств.