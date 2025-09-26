Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Сравнение ламината и паркета
Сравнение ламината и паркета
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Александр Александров Опубликована сегодня в 22:53

Пол, который меняет весь интерьер: как выбрать ламинат без ошибок

Ламинат для квартиры и коттеджа: какие бывают классы износостойкости

Ремонт — это всегда возможность обновить пространство и вдохнуть в дом новую жизнь. Потолки, мебель, стены — всё это важно, но именно пол задаёт настроение интерьеру. От того, какое напольное покрытие вы выберете, зависит и комфорт, и долговечность ремонта.

Среди популярных решений — линолеум, паркет и ламинат. Линолеум многие считают устаревшим и неэкологичным, паркет — роскошью, доступной не каждому. Поэтому всё чаще владельцы квартир и домов останавливаются на ламинате как на разумном компромиссе: он доступен по цене, сделан на основе древесины и при этом имеет массу вариантов дизайна.

Почему стоит выбрать ламинат

Ламинат сочетает в себе практичность и эстетику. Он выглядит современно, способен имитировать дерево, камень или даже плитку, при этом его легко укладывать и обслуживать. При правильном выборе такое покрытие прослужит от 7 до 15 лет.

Критерии выбора ламината

Цвет и дизайн

Ламинат доступен в десятках оттенков — от классического "дуба" до "вишни" или "слоновой кости". Популярны покрытия с эффектом старого дерева или с матовой поверхностью. Для смелых интерьеров можно заказать мозаичный рисунок или комбинировать несколько оттенков. Такой подход сделает комнату яркой и оригинальной.

Износостойкость

Ламинат делится на классы:

  • 21-23 - для жилых помещений с небольшой нагрузкой.
  • 23 класс подходит для спальни или кухни.
  • 31-34 - коммерческий класс, выдерживает высокую проходимость, служит более 10 лет.

Чем выше класс, тем прочнее и дороже покрытие. Для квартиры оптимально выбирать 32 или 33 класс.

Тип замка

Существует два основных способа соединения:

  • Lock - доски соединяются ударами киянки. Минус: выше риск повредить замки.

  • Click - доски защёлкиваются при укладке, монтаж проще и надёжнее.

Для самостоятельной укладки лучше выбирать систему Click.

Производитель

Качество сильно зависит от бренда. На рынке популярны покрытия Quick-Step, Tarkett, Egger. Эти компании предлагают большой выбор и гарантируют долговечность материала.

Таблица сравнения

Критерий Варианты Рекомендации
Дизайн Дуб, вишня, мозаика Подбирать под интерьер
Износостойкость 21-23 / 31-34 Для дома — 32-33 класс
Замки Lock / Click Click — проще для самостоятельной укладки
Срок службы 5-15 лет Зависит от класса и условий

FAQ

Какой класс ламината лучше для кухни?
Лучше выбрать влагостойкий 32 или 33 класс.

Сколько стоит ламинат?
Бюджетные варианты начинаются от 600-700 руб. за м², премиум — от 2000 руб. за м².

Можно ли уложить ламинат самостоятельно?
Да, особенно если замок Click. Главное — подготовить ровное основание.

Ламинат — это разумный компромисс между ценой, внешним видом и прочностью. При выборе ориентируйтесь в первую очередь на класс износостойкости, затем — на замковую систему (Click для самостоятельной укладки), цвет и влагостойкость для конкретного помещения. Хороший производитель и правильная подложка сделают пол красивым и долговечным: залог комфортного дома — в балансе между практичностью и эстетикой.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперты: светлые обои визуально увеличивают пространство, тёмные делают его уютнее сегодня в 22:30

Как выбрать цвет обоев, чтобы спать крепче, работать быстрее и жить спокойнее

Как цвет обоев влияет на настроение и восприятие пространства: от бодрящего красного до умиротворяющего зелёного.

Читать полностью » Архитекторы отмечают благородство и глубину рисунка венецианской штукатурки сегодня в 22:28

Стены, которые выглядят дороже, чем весь интерьер: секрет венецианской штукатурки

Венецианская штукатурка превращает стены в мраморную поверхность: разберём её преимущества, разновидности, секреты нанесения и советы по выбору.

Читать полностью » Для маленьких ванных рекомендуют угловые раковины с тумбой сегодня в 22:26

Неправильная раковина превращает ванную в склад: где чаще всего ошибаются

Как правильно выбрать раковину в ванную: от размеров и способов установки до выбора смесителя и стиля в единой серии с сантехникой.

Читать полностью » Асимметричные угловые ванны экономят пространство в маленьком санузле сегодня в 22:23

Ассиметрия против удобства: почему форма ванной иногда оборачивается ловушкой

Маленькие акриловые ванны — решение для тесных санузлов. Какие бывают формы, какие размеры удобны и как выбрать модель, чтобы не потерять комфорт.

Читать полностью » Дизайнеры: светлые оттенки потолка визуально увеличивают высоту комнаты сегодня в 22:22

Низкий потолок давит психологически: как интерьер превращает дом в клетку

Какие приёмы помогают «поднять» низкий потолок: от светлой палитры и обоев в полоску до глянцевых натяжных конструкций и зеркал.

Читать полностью » Качественный ковролин из окрашенных нитей служит дольше и не выгорает сегодня в 22:19

7 признаков качественного ковролина: на что смотреть при покупке

Как выбрать ковролин: разница между натуральными и синтетическими вариантами, влияние плотности и окрашивания ворса на срок службы.

Читать полностью » Специалисты: смета ремонта должна включать объём работ, материалы и план сегодня в 22:17

Чем меньше бюджет - тем больше ошибок: парадокс экономии при ремонте

Почему смета — это не формальность, а главный инструмент при ремонте: как правильно составить бюджет и избежать перерасхода средств.

Читать полностью » Дешёвые бумажные обои подходят для дачи, в квартире служат недолго сегодня в 22:15

Обои, которые выдают дешевизну: незаметные черты, портящие интерьер

Почему обои — это не просто цветной фон, какие типы лучше для квартиры и как отличить качественные материалы от дешёвых подделок.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Глен Пауэлл рассказал о неудаче на кастинге в сериал "Хор"
Технологии

Эксперты сравнили слежку на iPhone и Android: местоположение, приложения, активность
Красота и здоровье

Минимальный уход вместо рутины: как кожа реагирует на косметический детокс
Наука

CRISPR-терапия показала эффективность в борьбе с подагрой на клеточном уровне
Спорт и фитнес

Тренер Жаклин Элбаз: иногда полезнее отменить пробежку ради восстановления
Авто и мото

Ладонь с растопыренными пальцами предупреждает об опасности на дороге
Дом

Производители заявляют, что акриловые краски подходят для внутренних и наружных работ
Дом

Минимализм и слоистое освещение вытесняют громоздкие шкафы в оформлении прихожих
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet