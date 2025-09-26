Пол, который меняет весь интерьер: как выбрать ламинат без ошибок

Ремонт — это всегда возможность обновить пространство и вдохнуть в дом новую жизнь. Потолки, мебель, стены — всё это важно, но именно пол задаёт настроение интерьеру. От того, какое напольное покрытие вы выберете, зависит и комфорт, и долговечность ремонта.

Среди популярных решений — линолеум, паркет и ламинат. Линолеум многие считают устаревшим и неэкологичным, паркет — роскошью, доступной не каждому. Поэтому всё чаще владельцы квартир и домов останавливаются на ламинате как на разумном компромиссе: он доступен по цене, сделан на основе древесины и при этом имеет массу вариантов дизайна.

Почему стоит выбрать ламинат

Ламинат сочетает в себе практичность и эстетику. Он выглядит современно, способен имитировать дерево, камень или даже плитку, при этом его легко укладывать и обслуживать. При правильном выборе такое покрытие прослужит от 7 до 15 лет.

Критерии выбора ламината

Цвет и дизайн

Ламинат доступен в десятках оттенков — от классического "дуба" до "вишни" или "слоновой кости". Популярны покрытия с эффектом старого дерева или с матовой поверхностью. Для смелых интерьеров можно заказать мозаичный рисунок или комбинировать несколько оттенков. Такой подход сделает комнату яркой и оригинальной.

Износостойкость

Ламинат делится на классы:

21-23 - для жилых помещений с небольшой нагрузкой.

- для жилых помещений с небольшой нагрузкой. 23 класс подходит для спальни или кухни.

подходит для спальни или кухни. 31-34 - коммерческий класс, выдерживает высокую проходимость, служит более 10 лет.

Чем выше класс, тем прочнее и дороже покрытие. Для квартиры оптимально выбирать 32 или 33 класс.

Тип замка

Существует два основных способа соединения:

Lock - доски соединяются ударами киянки. Минус: выше риск повредить замки.

Click - доски защёлкиваются при укладке, монтаж проще и надёжнее.

Для самостоятельной укладки лучше выбирать систему Click.

Производитель

Качество сильно зависит от бренда. На рынке популярны покрытия Quick-Step, Tarkett, Egger. Эти компании предлагают большой выбор и гарантируют долговечность материала.

Таблица сравнения

Критерий Варианты Рекомендации Дизайн Дуб, вишня, мозаика Подбирать под интерьер Износостойкость 21-23 / 31-34 Для дома — 32-33 класс Замки Lock / Click Click — проще для самостоятельной укладки Срок службы 5-15 лет Зависит от класса и условий

FAQ

Какой класс ламината лучше для кухни?

Лучше выбрать влагостойкий 32 или 33 класс.

Сколько стоит ламинат?

Бюджетные варианты начинаются от 600-700 руб. за м², премиум — от 2000 руб. за м².

Можно ли уложить ламинат самостоятельно?

Да, особенно если замок Click. Главное — подготовить ровное основание.

Ламинат — это разумный компромисс между ценой, внешним видом и прочностью. При выборе ориентируйтесь в первую очередь на класс износостойкости, затем — на замковую систему (Click для самостоятельной укладки), цвет и влагостойкость для конкретного помещения. Хороший производитель и правильная подложка сделают пол красивым и долговечным: залог комфортного дома — в балансе между практичностью и эстетикой.