Пол, который меняет весь интерьер: как выбрать ламинат без ошибок
Ремонт — это всегда возможность обновить пространство и вдохнуть в дом новую жизнь. Потолки, мебель, стены — всё это важно, но именно пол задаёт настроение интерьеру. От того, какое напольное покрытие вы выберете, зависит и комфорт, и долговечность ремонта.
Среди популярных решений — линолеум, паркет и ламинат. Линолеум многие считают устаревшим и неэкологичным, паркет — роскошью, доступной не каждому. Поэтому всё чаще владельцы квартир и домов останавливаются на ламинате как на разумном компромиссе: он доступен по цене, сделан на основе древесины и при этом имеет массу вариантов дизайна.
Почему стоит выбрать ламинат
Ламинат сочетает в себе практичность и эстетику. Он выглядит современно, способен имитировать дерево, камень или даже плитку, при этом его легко укладывать и обслуживать. При правильном выборе такое покрытие прослужит от 7 до 15 лет.
Критерии выбора ламината
Цвет и дизайн
Ламинат доступен в десятках оттенков — от классического "дуба" до "вишни" или "слоновой кости". Популярны покрытия с эффектом старого дерева или с матовой поверхностью. Для смелых интерьеров можно заказать мозаичный рисунок или комбинировать несколько оттенков. Такой подход сделает комнату яркой и оригинальной.
Износостойкость
Ламинат делится на классы:
- 21-23 - для жилых помещений с небольшой нагрузкой.
- 23 класс подходит для спальни или кухни.
- 31-34 - коммерческий класс, выдерживает высокую проходимость, служит более 10 лет.
Чем выше класс, тем прочнее и дороже покрытие. Для квартиры оптимально выбирать 32 или 33 класс.
Тип замка
Существует два основных способа соединения:
-
Lock - доски соединяются ударами киянки. Минус: выше риск повредить замки.
-
Click - доски защёлкиваются при укладке, монтаж проще и надёжнее.
Для самостоятельной укладки лучше выбирать систему Click.
Производитель
Качество сильно зависит от бренда. На рынке популярны покрытия Quick-Step, Tarkett, Egger. Эти компании предлагают большой выбор и гарантируют долговечность материала.
Таблица сравнения
|Критерий
|Варианты
|Рекомендации
|Дизайн
|Дуб, вишня, мозаика
|Подбирать под интерьер
|Износостойкость
|21-23 / 31-34
|Для дома — 32-33 класс
|Замки
|Lock / Click
|Click — проще для самостоятельной укладки
|Срок службы
|5-15 лет
|Зависит от класса и условий
FAQ
Какой класс ламината лучше для кухни?
Лучше выбрать влагостойкий 32 или 33 класс.
Сколько стоит ламинат?
Бюджетные варианты начинаются от 600-700 руб. за м², премиум — от 2000 руб. за м².
Можно ли уложить ламинат самостоятельно?
Да, особенно если замок Click. Главное — подготовить ровное основание.
Ламинат — это разумный компромисс между ценой, внешним видом и прочностью. При выборе ориентируйтесь в первую очередь на класс износостойкости, затем — на замковую систему (Click для самостоятельной укладки), цвет и влагостойкость для конкретного помещения. Хороший производитель и правильная подложка сделают пол красивым и долговечным: залог комфортного дома — в балансе между практичностью и эстетикой.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru