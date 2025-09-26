Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Сравнение ламината и паркета
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI)
Дом
Александр Александров Опубликована сегодня в 14:56

Ламинат или паркет: что выбрать для современной квартиры

Пол в интерьере играет ключевую роль: именно он завершает облик комнаты и задаёт атмосферу уюта. Сегодня у покупателей широкий выбор покрытий, но особое место занимает ламинат. Этот материал стал настоящим открытием: он сочетает внешний вид дерева с удобством современных технологий и при этом доступен по цене.

Что такое ламинат

Ламинат — это многослойное напольное покрытие, которое часто называют "ламинированным паркетом". Несмотря на схожесть с паркетной доской, он является самостоятельным продуктом. Главное его достоинство — имитация натурального дерева при более низкой стоимости и высокой прочности.

Материал завоевал популярность благодаря сочетанию износостойкости, гигиеничности и разнообразия дизайнов. Панели выпускаются в десятках оттенков и фактур: от классического дуба до имитации мрамора или плитки.

Устройство ламината

По структуре ламинат напоминает паркетную доску: он тоже многослойный. Но материалы отличаются:

  • Нижний слой - влагостойкая бумага, обеспечивающая жёсткость и защищающая от деформаций.
  • Средний слой - плита HDF или ДВП высокой плотности, придающая прочность и удерживающая замковые соединения.
  • Верхний слой состоит из нескольких элементов:

    • прозрачной бумаги, пропитанной смолой;

    • декоративного рисунка;

    • защитной плёнки (ламината).

Эта верхняя плёнка и дала название материалу. Она защищает пол от истирания, выгорания и мелких повреждений.

Сравнение: ламинат и паркетная доска

Характеристика Ламинат Паркетная доска
Цена Более доступен Дороже
Внешний вид Имитирует дерево Натуральное дерево
Прочность к царапинам Высокая Средняя
Влагостойкость Устойчив к влаге Боится воды
Срок службы 10-15 лет 20-40 лет
Уход Простой, без специальных процедур Требует циклёвки, масла или воска

Где можно использовать ламинат

  • В гостиной и спальне — как эстетичное и тёплое покрытие.
  • В прихожей — выдерживает нагрузку от обуви и мебели.
  • В детской — не боится царапин от игрушек.
  • На кухне — подходит при аккуратном использовании, но не любит застоявшейся воды.

Ламинат выдерживает вес тяжёлой мебели и даже падение окурка, не оставляя следов. Но горячая жидкость, пролитая на пол, может его деформировать.

Недостатки ламината

Основной минус — срок службы. Обычно панели служат около 10 лет, после чего защитный слой стирается, и покрытие теряет вид. Для тех, кто любит периодически менять интерьер, это скорее плюс: заменить ламинат несложно.

Укладка ламината

Ламинат монтируется "плавающим" способом — то есть без жёсткой фиксации к основанию. Панели соединяются замками, образуя сплошное полотно.

  • Основание должно быть ровным, но не обязательно жёстким.
  • Часто покрытие кладут прямо на старый линолеум или ковролин, который дополнительно выполняет функцию звукоизоляции.
  • Для укладки достаточно набора простых инструментов: подбивочного бруска, молотка и клиньев для компенсационного зазора.

Уход за ламинатом

В отличие от паркета, ламинат не требует циклёвки или обработки маслами. Достаточно регулярно мыть пол мягкими средствами. Абразивные порошки лучше не использовать.

Современные панели имеют антистатическое покрытие, которое уменьшает оседание пыли.

А что если нужен долговечный пол?

Если важен срок службы, лучше выбрать паркетную доску или инженерный паркет. Но с точки зрения цены и удобства ламинат выигрывает: уложить его можно самостоятельно, а заменить при износе несложно.

Плюсы и минусы ламината

Плюсы Минусы
Доступная цена Срок службы около 10 лет
Простота укладки Боится длительного контакта с водой
Богатый выбор декора Менее "тёплый" на ощупь, чем дерево
Устойчивость к царапинам и нагрузкам Требует ровного основания
Лёгкость ухода

Ламинат сочетает износостойкость, влагостойкость, разнообразие декора, простоту монтажа и ухода при доступной цене, что делает его одним из самых востребованных решений для современного интерьера.

