Ламинат или паркет: что выбрать для современной квартиры

Пол в интерьере играет ключевую роль: именно он завершает облик комнаты и задаёт атмосферу уюта. Сегодня у покупателей широкий выбор покрытий, но особое место занимает ламинат. Этот материал стал настоящим открытием: он сочетает внешний вид дерева с удобством современных технологий и при этом доступен по цене.

Что такое ламинат

Ламинат — это многослойное напольное покрытие, которое часто называют "ламинированным паркетом". Несмотря на схожесть с паркетной доской, он является самостоятельным продуктом. Главное его достоинство — имитация натурального дерева при более низкой стоимости и высокой прочности.

Материал завоевал популярность благодаря сочетанию износостойкости, гигиеничности и разнообразия дизайнов. Панели выпускаются в десятках оттенков и фактур: от классического дуба до имитации мрамора или плитки.

Устройство ламината

По структуре ламинат напоминает паркетную доску: он тоже многослойный. Но материалы отличаются:

Нижний слой - влагостойкая бумага, обеспечивающая жёсткость и защищающая от деформаций.

- влагостойкая бумага, обеспечивающая жёсткость и защищающая от деформаций. Средний слой - плита HDF или ДВП высокой плотности, придающая прочность и удерживающая замковые соединения.

- плита HDF или ДВП высокой плотности, придающая прочность и удерживающая замковые соединения. Верхний слой состоит из нескольких элементов:

состоит из нескольких элементов: прозрачной бумаги, пропитанной смолой; декоративного рисунка; защитной плёнки (ламината).



Эта верхняя плёнка и дала название материалу. Она защищает пол от истирания, выгорания и мелких повреждений.

Сравнение: ламинат и паркетная доска

Характеристика Ламинат Паркетная доска Цена Более доступен Дороже Внешний вид Имитирует дерево Натуральное дерево Прочность к царапинам Высокая Средняя Влагостойкость Устойчив к влаге Боится воды Срок службы 10-15 лет 20-40 лет Уход Простой, без специальных процедур Требует циклёвки, масла или воска

Где можно использовать ламинат

В гостиной и спальне — как эстетичное и тёплое покрытие.

В прихожей — выдерживает нагрузку от обуви и мебели.

В детской — не боится царапин от игрушек.

На кухне — подходит при аккуратном использовании, но не любит застоявшейся воды.

Ламинат выдерживает вес тяжёлой мебели и даже падение окурка, не оставляя следов. Но горячая жидкость, пролитая на пол, может его деформировать.

Недостатки ламината

Основной минус — срок службы. Обычно панели служат около 10 лет, после чего защитный слой стирается, и покрытие теряет вид. Для тех, кто любит периодически менять интерьер, это скорее плюс: заменить ламинат несложно.

Укладка ламината

Ламинат монтируется "плавающим" способом — то есть без жёсткой фиксации к основанию. Панели соединяются замками, образуя сплошное полотно.

Основание должно быть ровным, но не обязательно жёстким.

Часто покрытие кладут прямо на старый линолеум или ковролин, который дополнительно выполняет функцию звукоизоляции.

Для укладки достаточно набора простых инструментов: подбивочного бруска, молотка и клиньев для компенсационного зазора.

Уход за ламинатом

В отличие от паркета, ламинат не требует циклёвки или обработки маслами. Достаточно регулярно мыть пол мягкими средствами. Абразивные порошки лучше не использовать.

Современные панели имеют антистатическое покрытие, которое уменьшает оседание пыли.

А что если нужен долговечный пол?

Если важен срок службы, лучше выбрать паркетную доску или инженерный паркет. Но с точки зрения цены и удобства ламинат выигрывает: уложить его можно самостоятельно, а заменить при износе несложно.

Плюсы и минусы ламината

Плюсы Минусы Доступная цена Срок службы около 10 лет Простота укладки Боится длительного контакта с водой Богатый выбор декора Менее "тёплый" на ощупь, чем дерево Устойчивость к царапинам и нагрузкам Требует ровного основания Лёгкость ухода

Ламинат сочетает износостойкость, влагостойкость, разнообразие декора, простоту монтажа и ухода при доступной цене, что делает его одним из самых востребованных решений для современного интерьера.