Ламинат или паркет: что выбрать для современной квартиры
Пол в интерьере играет ключевую роль: именно он завершает облик комнаты и задаёт атмосферу уюта. Сегодня у покупателей широкий выбор покрытий, но особое место занимает ламинат. Этот материал стал настоящим открытием: он сочетает внешний вид дерева с удобством современных технологий и при этом доступен по цене.
Что такое ламинат
Ламинат — это многослойное напольное покрытие, которое часто называют "ламинированным паркетом". Несмотря на схожесть с паркетной доской, он является самостоятельным продуктом. Главное его достоинство — имитация натурального дерева при более низкой стоимости и высокой прочности.
Материал завоевал популярность благодаря сочетанию износостойкости, гигиеничности и разнообразия дизайнов. Панели выпускаются в десятках оттенков и фактур: от классического дуба до имитации мрамора или плитки.
Устройство ламината
По структуре ламинат напоминает паркетную доску: он тоже многослойный. Но материалы отличаются:
- Нижний слой - влагостойкая бумага, обеспечивающая жёсткость и защищающая от деформаций.
- Средний слой - плита HDF или ДВП высокой плотности, придающая прочность и удерживающая замковые соединения.
- Верхний слой состоит из нескольких элементов:
-
-
прозрачной бумаги, пропитанной смолой;
-
декоративного рисунка;
-
защитной плёнки (ламината).
-
Эта верхняя плёнка и дала название материалу. Она защищает пол от истирания, выгорания и мелких повреждений.
Сравнение: ламинат и паркетная доска
|Характеристика
|Ламинат
|Паркетная доска
|Цена
|Более доступен
|Дороже
|Внешний вид
|Имитирует дерево
|Натуральное дерево
|Прочность к царапинам
|Высокая
|Средняя
|Влагостойкость
|Устойчив к влаге
|Боится воды
|Срок службы
|10-15 лет
|20-40 лет
|Уход
|Простой, без специальных процедур
|Требует циклёвки, масла или воска
Где можно использовать ламинат
- В гостиной и спальне — как эстетичное и тёплое покрытие.
- В прихожей — выдерживает нагрузку от обуви и мебели.
- В детской — не боится царапин от игрушек.
- На кухне — подходит при аккуратном использовании, но не любит застоявшейся воды.
Ламинат выдерживает вес тяжёлой мебели и даже падение окурка, не оставляя следов. Но горячая жидкость, пролитая на пол, может его деформировать.
Недостатки ламината
Основной минус — срок службы. Обычно панели служат около 10 лет, после чего защитный слой стирается, и покрытие теряет вид. Для тех, кто любит периодически менять интерьер, это скорее плюс: заменить ламинат несложно.
Укладка ламината
Ламинат монтируется "плавающим" способом — то есть без жёсткой фиксации к основанию. Панели соединяются замками, образуя сплошное полотно.
- Основание должно быть ровным, но не обязательно жёстким.
- Часто покрытие кладут прямо на старый линолеум или ковролин, который дополнительно выполняет функцию звукоизоляции.
- Для укладки достаточно набора простых инструментов: подбивочного бруска, молотка и клиньев для компенсационного зазора.
Уход за ламинатом
В отличие от паркета, ламинат не требует циклёвки или обработки маслами. Достаточно регулярно мыть пол мягкими средствами. Абразивные порошки лучше не использовать.
Современные панели имеют антистатическое покрытие, которое уменьшает оседание пыли.
А что если нужен долговечный пол?
Если важен срок службы, лучше выбрать паркетную доску или инженерный паркет. Но с точки зрения цены и удобства ламинат выигрывает: уложить его можно самостоятельно, а заменить при износе несложно.
Плюсы и минусы ламината
|Плюсы
|Минусы
|Доступная цена
|Срок службы около 10 лет
|Простота укладки
|Боится длительного контакта с водой
|Богатый выбор декора
|Менее "тёплый" на ощупь, чем дерево
|Устойчивость к царапинам и нагрузкам
|Требует ровного основания
|Лёгкость ухода
Ламинат сочетает износостойкость, влагостойкость, разнообразие декора, простоту монтажа и ухода при доступной цене, что делает его одним из самых востребованных решений для современного интерьера.
