Олег Белов Опубликована сегодня в 19:17

30 лет без сколов и вздутий: как выбрать ламинат, который не подведёт

Специалисты объяснили, что плотность влияет на долговечность ламината

Современный ламинат уже давно перестал быть компромиссным решением между красотой паркета и бюджетом линолеума. Он тихий, прочный, влагостойкий и эстетичный. Даже при активной эксплуатации качественное покрытие может сохранять первозданный вид до 30 лет. Разбираемся, как выбрать ламинат, который оправдает все ожидания.

Что представляет собой ламинат

Ламинат — это многослойный материал, состоящий из:
• верхнего защитного слоя из акрилатной или меламиновой смолы;
• декоративного покрытия с рисунком (имитацией дерева, камня, плитки);
• основы из древесноволокнистой плиты (МДФ или HDF);
• стабилизирующего нижнего слоя, придающего прочность.

Каждый слой выполняет свою функцию, а их сочетание обеспечивает долговечность, устойчивость к истиранию, влаге и механическим нагрузкам. Поэтому при выборе важно смотреть не только на внешний вид, но и на технические характеристики.

Ключевые характеристики качественного ламината

Хорошее напольное покрытие должно быть прочным, влагостойким, термоустойчивым, безопасным и ремонтопригодным. Рассмотрим параметры, на которые стоит обращать внимание.

1. Замковое соединение

Современные замки типа click обеспечивают плотное сцепление и позволяют собирать покрытие без клея и инструментов. В отличие от устаревшей системы lock, где ламели забивались молотком, новые соединения не деформируются и не пропускают влагу.

Ламинат с click-системой можно разбирать и собирать до четырёх раз, что особенно удобно при переезде или ремонте. Более дорогая разновидность — UNI click, она обеспечивает идеальное прилегание и долговечность.

2. Износостойкость

Этот показатель указывает, насколько материал устойчив к истиранию, ударам и механическим повреждениям.
Классы делятся так:

  • 21-23 - для жилых помещений с небольшой нагрузкой;

  • 31-33 - для комнат с высокой проходимостью;

  • 34 - коммерческий, самый прочный, рассчитан на десятилетия службы.

Оптимальный выбор для квартиры — 32-33 класс. Он выдержит детские игры, мебель на колёсиках и каблуки без следов.

"Ламинат 32-33 класса износостойкости остаётся лучшим выбором по соотношению цены и долговечности", — отмечают производители напольных покрытий.

3. Технология производства

На рынке представлены два типа:

  • DPL (Direct Pressure Laminate) - стандартный вариант для жилых помещений.

  • HPL (High Pressure Laminate) - ламинат высокого давления. Он выдерживает температуру до 140 °C и давление до 1700 кг/м². Такое покрытие не боится горячих предметов, пароочистителей и активной уборки.

HPL-плиты из крафт-бумаги с плотной HDF-основой не боятся каблуков, падения тяжёлых предметов и служат дольше обычных.

Плотность также влияет на качество:
• Ultra Light MDF — 450-550 кг/м³
• Light MDF — 550-650 кг/м³
• MDF — 650-800 кг/м³
• HDF — выше 800 кг/м³

Чем выше плотность, тем прочнее и влагостойче покрытие.

4. Толщина ламината

Толщина влияет на акустику и комфорт при ходьбе. Толстые панели (10-12 мм) лучше гасят шум, компенсируют неровности и ощущаются "монолитнее".

Однако если основание пола ровное, а помещение имеет звукоизоляцию, разница между 10 и 14 мм будет несущественной.

Совет: если планируете тёплый пол, выбирайте ламинат средней толщины с маркировкой "Floor Heating Ready".

Экологичность: безопасность прежде всего

Ламинат укладывают в жилых комнатах, поэтому важно, чтобы он не выделял вредных веществ. Безопасность обозначается буквой E на упаковке:

  • E0 - высший уровень (до 6,5 мг формальдегида на 100 г материала);

  • E1 - безопасен для детских и спален (до 10 мг);

  • E2-E3 - допустим только для нежилых и хорошо проветриваемых помещений.

Для детской комнаты выбирайте исключительно E1. Надёжные производители (Kaindl, Balterio, Kronostar, Wineo) всегда указывают эту маркировку на коробке.

Ламинат с фаской — эффект и защита

Фаска — это небольшой скос по краю доски. Она бывает:

  • V-образной, создающей вид натуральных деревянных досок;

  • U-образной, более мягкой и современной.

Преимущества фаски:
• улучшает внешний вид;
• защищает швы от влаги;
• продлевает срок службы покрытия;
• облегчает укладку.

Ламинат с четырёхсторонней фаской выглядит дороже и надёжнее. Часто швы дополнительно обрабатывают воском для влагозащиты.

Цвет и фактура: эстетика под любой стиль

Современные коллекции ламината максимально приближены к натуральным материалам. В моде естественные оттенки — дуб, ясень, бук, сосна.

Для небольших комнат подойдут светлые, тёплые тона; для просторных — насыщенные и контрастные. Излишне тёмный пол может визуально "утяжелить" помещение, поэтому важно соблюдать баланс с цветом стен и потолка.

Примеры брендов и коллекций

  • Berry Alloc (Норвегия) - 12 мм, 34 класс, имитация камня и паркета.

  • Wineo 550 Color (Германия) - ламинат под плитку, подходит для зонирования.

  • Kronostar (Россия) - коллекции Galaxy V4, доступные по цене и качеству.

  • Artfloor (Турция) - серия "Дуб Фаррел" с фактурой натуральной древесины.

  • Kaindl Natural Touch (Австрия) - рельефные планки, полностью имитирующие паркет.

  • Balterio (Бельгия) - премиум-сегмент с матовой или глянцевой поверхностью.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покупка дешёвого ламината без сертификатов.
    → Последствие: деформация, запах, вредные испарения.
    → Альтернатива: сертифицированный ламинат E1 от известных брендов.

  • Ошибка: игнорирование замковой системы.
    → Последствие: расхождение швов.
    → Альтернатива: click или UNI click.

  • Ошибка: выбор неподходящего класса износостойкости.
    → Последствие: царапины и выцветание.
    → Альтернатива: 32-33 класс для квартиры.

Плюсы и минусы ламината

Плюсы Минусы
Долговечность до 30 лет Боится стоячей воды
Простая укладка и уход Требует ровного основания
Экологичность при правильном выборе Может быть шумным без подложки
Большой выбор дизайнов Не подлежит шлифовке

FAQ

Какой ламинат выбрать для кухни и коридора?
Только влагостойкий 32-33 класса с восковой фаской и плотной HDF-основой.

Можно ли укладывать ламинат самостоятельно?
Да, при замковой системе click установка проста даже без опыта.

Подходит ли ламинат для тёплого пола?
Да, если на упаковке есть отметка о совместимости с системой отопления.

Мифы и правда

  • Миф: толстый ламинат всегда прочнее.
    Правда: важнее не толщина, а плотность основы и технология HDF.

  • Миф: ламинат вреден для здоровья.
    Правда: сертифицированный ламинат класса E1 безопасен и не выделяет формальдегид.

  • Миф: фаска сокращает срок службы.
    Правда: наоборот — она защищает края от влаги и повреждений.

3 интересных факта

• Ламинат был изобретён в Швеции в 1977 году компанией Perstorp.
• Самые долговечные покрытия — коммерческого класса 34, срок службы которых достигает 40 лет.
• Влагостойкий ламинат способен выдержать до 24 часов контакта с водой без деформации.

