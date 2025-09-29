Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Яхта Lamborghini 101FT от компаний Automobili Lamborghini и The Italian Sea Group
© lamborghini.com by Lamborghini is licensed under public domain
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 5:25

Автодизайн на воде: яхта Lamborghini 101FT ломает привычные стандарты

Automobili Lamborghini в Монако показала флагманскую яхту Tecnomar 101FT

Премьера на выставке яхт в Монако 2025 года стала событием, которое не осталось незамеченным: Automobili Lamborghini и The Italian Sea Group представили новую модель Tecnomar for Lamborghini 101FT. Эта яхта продолжает линию, начатую пятью годами ранее культовой 63-й серией, и стремится задать новые стандарты комфорта, дизайна и производительности на воде.

Эволюция сотрудничества

В 2020 году появилась первая совместная яхта — Tecnomar for Lamborghini 63, получившая название в честь года основания автомобильной марки. Она стала не просто транспортным средством, а настоящим объектом коллекционирования. С тех пор интерес к подобным проектам только растёт, а новая 101FT является подтверждением того, что премиальный сегмент яхт всё чаще обращается к автомобильной эстетике.

Дизайн с характером суперкара

Длина корпуса новой модели составляет около 30 метров, а в её облике легко угадываются черты последних гиперкаров Lamborghini. Особенно заметно это в оптике и цветовой палитре: фары напоминают редкий Fenomeno, а ливрея выполнена в фирменном оттенке Giallo Crius. Линии корпуса плавные и чистые, что создаёт ощущение стремительности даже на стоянке в марине.

В интерьере нашли отражение привычные мотивы Sant'Agata Bolognese: шестиугольные элементы, Y-образные акценты, контрастная прострочка. Приборная панель перекликается с архитектурой суперкара Temerario V8 HPEV, что подчёркивает философию бренда — перенести эмоции от управления автомобилем в морскую среду.

Простор и комфорт

Яхта рассчитана на девять гостей и предлагает три каюты для экипажа. Такое решение позволяет одновременно наслаждаться приватностью и не жертвовать уровнем обслуживания. Обстановка на борту сочетает минимализм и изысканность: натуральная кожа, карбон, премиальные ткани, дизайнерская мебель. Всё продумано для долгих путешествий без ощущения компромисса.

Техническое превосходство

Главная гордость Tecnomar 101FT — её двигательная установка. Три дизельных мотора MTU 16V2000 M96L суммарной мощностью 7600 л. с. позволяют развивать скорость до 45 узлов. Крейсерская скорость держится на отметке 35 узлов, что делает яхту динамичным и при этом устойчивым судном. Дополняют оснащение два генератора по 35 кВт, отвечающие за бесперебойную работу всех бортовых систем.

Сравнение моделей

Характеристика Tecnomar 63 Tecnomar 101FT
Длина 19,2 м ~30 м
Двигатели 2 x MAN V12 (4000 л. с.) 3 x MTU 16V2000 (7600 л. с.)
Скорость макс. 60 узлов 45 узлов
Вместимость 6 гостей 9 гостей
Год премьеры 2020 2025

Советы шаг за шагом: как выбрать яхту премиум-класса

  1. Определите задачи: нужна ли вам яхта для коротких морских прогулок или дальних путешествий.

  2. Сравните характеристики: скорость, вместимость, автономность.

  3. Обратите внимание на бренд: известные марки гарантируют высокий уровень сервиса.

  4. Проверьте внутреннюю планировку: наличие отдельных кают, удобство салона, дизайн.

  5. Заранее уточните условия послепродажного обслуживания и наличие специализированных сервисов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выбирать яхту только по внешнему виду.

  • Последствие: разочарование в эксплуатации из-за недостатка удобств или низкой автономности.

  • Альтернатива: анализировать как технические параметры, так и интерьерные решения.

  • Ошибка: экономить на обслуживании.

  • Последствие: риск поломок в дальнем плавании.

  • Альтернатива: заключить контракт с авторизованным сервисом.

А что если…

Что если яхта станет не только средством отдыха, но и способом инвестиций? Лимитированные серии, такие как Tecnomar 63, быстро становятся коллекционными объектами и сохраняют высокую стоимость на вторичном рынке. 101FT, с её статусом флагмана, может стать ещё более востребованной.

Плюсы и минусы Tecnomar 101FT

Плюсы Минусы
Уникальный дизайн от Lamborghini Высокая цена владения
Огромная мощность двигателей Ограниченная доступность (серия)
Продуманный интерьер Требования к обслуживанию
Высокая скорость для яхты этого класса Не предназначена для массового рынка
Престиж и инвестиционная ценность Появление первых экземпляров только в 2027 году

FAQ

Как выбрать яхту Lamborghini?
Сравните характеристики моделей, обратите внимание на длину, вместимость и скорость. Выбор зависит от ваших целей и маршрутов.

Сколько стоит Tecnomar 101FT?
Цена пока официально не объявлена, но ожидается, что она превысит стоимость модели 63, которая оценивалась более чем в 3 млн евро.

Что лучше: Tecnomar 63 или 101FT?
Для быстрых прогулок подойдёт 63-я модель, для длительных и комфортных путешествий с большой компанией — 101FT.

Мифы и правда

  • Миф: яхты от автопроизводителей — всего лишь маркетинг.

  • Правда: дизайн действительно вдохновлён суперкарами, но техническая часть разрабатывается опытными судостроителями.

  • Миф: высокая скорость всегда лучше.

  • Правда: главное — баланс между скоростью, стабильностью и комфортом.

3 интересных факта

  1. Lamborghini — не единственный автопроизводитель, вошедший в яхтенный сегмент. Подобные проекты есть у Aston Martin и Porsche.

  2. Ливрея Giallo Crius выбрана не случайно — жёлтый цвет считается символом энергии и динамики.

  3. Системы навигации и электроники на борту интегрированы с приложением, позволяющим управлять частью функций со смартфона.

Исторический контекст

  • 1963 год — основание Lamborghini.

  • 2020 год — дебют Tecnomar 63.

  • 2025 год — премьера 101FT в Монако.

  • 2027 год — планируемый выход серийных экземпляров на воду.

