Самая мощная Lamborghini в истории: Fenomeno разгоняется быстрее, чем можно представить

Когда кажется, что предел мощности уже достигнут, Lamborghini снова поднимает планку. На автонеделе в Монтерее итальянский бренд представил свой новый гиперкар — Lamborghini Fenomeno 2026. Машина сразу получила статус самой мощной в истории марки: 1080 лошадиных сил, разгон до "сотни" всего за 2,4 секунды и максимальная скорость 350 км/ч. Но главная интрига — выпуск ограничен всего тридцатью экземплярами.

Fenomeno против Revuelto: что изменилось

В интервью СМИ руководитель направления V12 Маттео Ортенци объяснил, чем новинка отличается от флагмана Revuelto.

"Это самый яркий представитель линейки с V12", — подчеркнул он.

Инженеры отказались от активной подвески и сделали ставку на пассивную систему, улучшив общую управляемость. Автомобиль оснастили карбон-керамическими тормозами с плавающими дисками, более спортивными шинами и комплексом новых датчиков. Последние фиксируют продольные, поперечные и вертикальные колебания и напрямую связаны с блоками управления тормозами и стабилизацией. Такая схема позволяет системе не только быстрее реагировать, но и предугадывать действия водителя. Итог — Fenomeno легче, точнее и динамичнее, чем Revuelto.

V12 и будущее: как спасти легенду

Слухи о том, что эпоха двенадцатицилиндровых двигателей подходит к концу, Ортенци развеял: "V12 остаётся в строю и после 2030 года, а гибридная технология позволяет это сделать". Электрификация помогает соответствовать экологическим нормам и при этом сохранить характерный звук и поведение мотора, без которых трудно представить Lamborghini.

Интересно, что компания рассматривает возможность применить схожие технологии не только в лимитированных сериях, но и в будущих версиях кроссовера Urus или спорткара Temerario. Это означает, что гибридный V12 может выйти за рамки эксклюзивных моделей и стать частью массового будущего бренда.