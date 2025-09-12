Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Lamborghini
Lamborghini
© commons.wikimedia.org by The Car Spy is licensed under CC BY 2.0
Главная / Авто и мото
Олег Белов Опубликована сегодня в 10:16

Суперкар, который думает сам: Lamborghini научила машины исправлять ошибки водителя

Lamborghini добавила искусственный интеллект в управление суперкарами для точной коррекции движений

Ещё недавно казалось, что суперкар требует только мощного двигателя, умелого пилота и ровного асфальта. Но 2025-й год изменил правила игры: теперь даже Lamborghini делает ставку на искусственный интеллект. Итальянская марка представила уникальный модуль 6D Sensor, который работает в связке с алгоритмами машинного обучения и способен "исправлять" ошибки водителя прямо во время движения.

Когда суперкар думает за вас

Современные автомобили давно полагаются на электронику. Системы стабилизации, ABS, трекшн-контроль — всё это уже неотъемлемая часть спортивных машин. Но Lamborghini пошла дальше: вместо простых "электронных нянек" компания создаёт умного помощника, который адаптируется под стиль пилотирования.

"Мы уже используем машинное обучение для распределения крутящего момента в зависимости от покрытия и стиля езды", — отметил технический директор Lamborghini Рувен Мор.

По его словам, в будущем электроника сможет учитывать даже эмоции водителя — от желания пройти поворот с лёгким дрифтом до спокойной размеренной езды.

Как работает 6D Sensor

Ключевая особенность новой технологии — компактный датчик размером с бейсбольный мяч. Он отслеживает движение кузова в шести степенях свободы: крены, кивки и смещения. То, что раньше измеряли несколько разных модулей, теперь фиксируется одним устройством в режиме реального времени.

Алгоритм получает непрерывный поток данных и мгновенно корректирует поведение машины: уменьшает избыточный угол поворота руля, сглаживает избыточную или недостаточную поворачиваемость, "подстраивает" тягу под желания пилота.

"Если датчик даёт точную информацию о движении кузова, управление машиной становится значительно точнее", — пояснил Мор.

Плюсы и минусы технологии

Плюсы Минусы
Коррекция ошибок водителя в реальном времени Усложнение конструкции и высокая цена
Возможность обучения под стиль пилотирования Зависимость от электроники
Компактный датчик заменяет несколько систем Риск снижения "механической чистоты" вождения
Улучшение безопасности на треке и в городе Необходимость новых сенсоров и сервисов
Потенциал для интеграции с эмоциями и вниманием водителя Вероятное сопротивление "традиционных" фанатов

Сравнение: Lamborghini и конкуренты

Производитель Решение Особенность
Lamborghini 6D Sensor + AI Коррекция стиля и ошибок
BMW Электронные "супермозги" Распознавание намерений водителя
Tesla Автопилот Полуавтоматическое вождение
Mercedes Attention Assist Контроль усталости

Советы шаг за шагом для владельцев суперкаров

  1. При покупке нового Lamborghini уточните, доступна ли система с 6D Sensor.

  2. Изучите режимы работы: спорт, трек, повседневный. Алгоритм адаптируется к каждому сценарию.

  3. Используйте телеметрию для анализа — машина сама подскажет, где вы ошибаетесь.

  4. Приучайте себя к "чистым" входам в поворот: чем ровнее езда, тем больше свободы даёт электроника.

  5. Следите за обновлениями ПО — Lamborghini планирует улучшать алгоритм по воздуху.

Мифы и правда

  • Миф: AI лишает водителя контроля.

  • Правда: система лишь корректирует ошибки и расширяет пределы безопасности.

  • Миф: Датчики — это маркетинг.

  • Правда: 6D Sensor реально заменяет набор отдельных модулей и ускоряет обработку данных.

  • Миф: Такая технология работает только на треке.

  • Правда: она полезна и в городе — от скользкой дороги до манёвров в пробке.

FAQ

Как 6D Sensor помогает новичкам?
Он уменьшает риск критических ошибок, например, избыточного поворота руля или слишком резкого ускорения.

Можно ли отключить систему?
Да, традиционно Lamborghini оставляет возможность для "чистого" вождения, но для трека лучше оставить её включённой.

Будет ли 6D Sensor на всех моделях?
Пока технология тестируется на флагмане Revuelto, но в будущем может появиться и в Huracán-наследнике.

Исторический контекст

  • 1990-е — развитие систем стабилизации (ESP).

  • 2000-е — массовое внедрение ABS и трекшн-контроля.

  • 2010-е — интеграция активной аэродинамики и электронных дифференциалов.

  • 2025 — появление 6D Sensor и первых элементов машинного обучения в Lamborghini.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Слишком резкий вход в поворот.

  • Последствие: Избыточная или недостаточная поворачиваемость.

  • Альтернатива: Алгоритм снижает угол руля и перераспределяет тягу.

  • Ошибка: Чрезмерное газование на скользкой дороге.

  • Последствие: Потеря сцепления.

  • Альтернатива: Система адаптирует крутящий момент.

А что если…

Если Lamborghini внедрит эмоциональный ИИ, суперкар сможет "чувствовать" настроение пилота: включать более агрессивный режим, когда нужно драйва, и смягчать управление при усталости. В теории это открывает дорогу к совершенно новому уровню взаимодействия человека и машины.

Интересные факты

6D Sensor по размеру не больше бейсбольного мяча.

Lamborghini тестировала технологию на концепте Fenomeno.

Система способна работать в паре со "steer-by-wire", уменьшая угол поворота руля автоматически.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Роман Сокуев: специальных масел для китайских электромобилей не существует сегодня в 6:36

Электрокары ездят без моторного масла — но требуют особых жидкостей

Китайские электромобили и гибриды захватывают рынок, но вокруг масел для них ходит множество мифов. Эксперты рассказали, что на самом деле важно знать.

Читать полностью » Эксперты TCM Motors: в тяжёлых условиях эксплуатации ремень ГРМ нужно менять чаще сегодня в 6:27

Эти признаки говорят, что ремень ГРМ готов порваться — игнорировать опасно

Ремень ГРМ — деталь, от которой зависит жизнь двигателя. Когда его менять, как выбрать надёжный и сколько стоит замена — подробности в материале.

Читать полностью » Специалисты напомнили о проблемах при эксплуатации автомобилей с вариатором сегодня в 5:45

Экономия на покупке, убытки при продаже: парадокс вариаторной коробки

Всё больше машин оснащаются вариатором, но стоит ли он своих обещаний? Эксперт объясняет, какие подводные камни ждут водителей.

Читать полностью » Эксперты назвали автомобили до 500 тысяч рублей на вторичном рынке России сегодня в 4:40

Полмиллиона рублей — и своя машина: лучшие варианты без лишних вложений

Какие автомобили до 500 тысяч рублей еще можно считать надежными на российском рынке? Сравним лучшие модели и разберем их плюсы и минусы.

Читать полностью » Fit Service: запотевшие стёкла и запах антифриза сигнализируют о проблемах отопителя сегодня в 4:26

Водители теряют обогрев в самый мороз: всему виной эта мелкая деталь

Скрипы, запах антифриза и запотевшие стёкла: как "печка" автомобиля предупреждает о поломке и почему лучше не откладывать диагностику до зимы.

Читать полностью » Стоимость обучения в автошколах России выросла на 20% с начала 2025 года — данные аналитиков сегодня в 3:26

Москва, Питер и Кавказ: как меняется стоимость водительских курсов по стране

Цены на обучение в автошколах в России выросли на 20%, а число школ сокращается. Почему так происходит и как выбрать правильный вариант?

Читать полностью » ФТС: невостребованные автомобили на таможне будут передаваться государству через 30 дней сегодня в 3:18

Власти сократили срок: что будет с машинами, которые застряли на таможне

Новые поправки Минфина сокращают срок хранения задержанных авто с 60 до 30 дней. Чем это грозит владельцам и почему эксперты считают риски минимальными?

Читать полностью » Hyundai Motor рассматривает обратный выкуп завода в Санкт-Петербурге — Korea Economic TV сегодня в 2:27

Петербургский завод Hyundai не сказал последнее слово: чем удивит концерн

Hyundai Motor рассматривает обратный выкуп завода в Петербурге. Что стоит за решением концерна и почему это связано с пересмотром глобальной стратегии?

Читать полностью »

Новости
Туризм

Путешествия на автодомах в США стали частью культурной традиции
ДФО

Средняя цена подержанных авто в России упала до 1,43 млн рублей — данные АВТОСТАТ
Наука

Археологи обнаружили древний сосуд с загадочной надписью в водах Александрии
Еда

Баклажаны в томатном соке на зиму получаются ароматными по рецепту специалистов
Красота и здоровье

Толмасова предупредила: переработанное мясо опаснее алкоголя — конкретные альтернативы
Еда

Кулинары готовят маковый бисквит в духовке с добавлением мака
Питомцы

Чёрные выделения в ушах у кошки: ветеринары перечислили симптомы отита и отодектоза
Технологии

Эксперты: энергоэффективные оптические чипы могут стать новым стандартом для ИИ
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet