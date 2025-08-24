Фары из 1990-х и аэродинамика XXI века: Fenomeno соединяет эпохи

Компания Lamborghini вновь продемонстрировала, что умеет создавать не просто автомобили, а произведения искусства для коллекционеров. На базе текущего флагмана марки — Revuelto — представлена спецсерия Lamborghini Fenomeno, выпущенная ограниченным тиражом всего в 29 машин.

Техника: ещё больше мощности

В основе Fenomeno — атмосферный двигатель V12 объёмом 6,5 л, знакомый по Revuelto. Однако инженеры подняли его отдачу с 814 до 833 л. с… Дополнительно усилили и электромотор гибридной трансмиссии.

суммарная мощность силовой установки — 1065 л. с.,

это на 64 л. с. больше, чем у базового Revuelto.

Дизайн: привет из 1990-х

Главная "фишка" Fenomeno — уникальный экстерьер. В нём угадывается дух культовых суперкаров 1990-х:

крупные цельные блок-фары,

выделенные цветом каналы охлаждения радиатора,

акцент на аэродинамику.

Особого внимания заслуживает задняя часть кузова. Её оформили в виде уходящего вдаль тоннеля — эффектное решение, рассчитанное на то, что соперники и зрители будут любоваться именно этим видом чаще всего.

Цена и статус

Стоимость каждого экземпляра — от 3 млн евро (примерно 280 млн рублей). Очевидно, что все 29 машин моментально станут объектами коллекционирования.

Итог

Lamborghini Fenomeno — это не просто более мощная версия Revuelto. Это искусно переосмысленный суперкар, сочетающий ностальгические мотивы с современными технологиями и эксклюзивностью, которой будут наслаждаться лишь несколько десятков счастливчиков.