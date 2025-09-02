Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Lesya Dolyk is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 4:11

Люля-кебаб из баранины: что скрывает идеальный рецепт, о котором молчат повара

Как сделать люля-кебаб на сковороде из баранины с курдючным жиром

Представьте: сочный, пряный кебаб, который тает во рту и наполняет дом невероятным ароматом. Готовьте его на сковороде, в духовке или даже на костре — этот рецепт универсален! Экспериментируйте со специями и зеленью, чтобы подогнать под свой вкус.

Ингредиенты

  • Баранина: 250 г
  • Сало (лучше курдючный жир): 20 г
  • Лук: 35 г
  • Зелень: 10 г
  • Соль: по вкусу
  • Растительное масло: 2 ст. л.
  • Зира: по вкусу
  • Кинза, кориандр: по вкусу
  • Перец черный молотый: по вкусу

Пошаговое приготовление

Подготовка мяса. Вымойте и обсушите баранину с салом. Обрежьте лишнее и нарежьте на кусочки для удобного измельчения. Измельчение. Используйте блендер или мясорубку с крупными дырочками. Сначала отправьте мясо, затем жир — это быстро и просто!

Уплотнение фарша. Чтобы он не развалился при жарке, бросьте фарш о стол пару раз — крепкий удар поможет. Обработка лука и зелени. Лук мелко нашинкуйте, а не молите, чтобы фарш остался фактурным. Зелень измельчите в пыль.

Смешивание. Добавьте лук и зелень к фаршу, посолите и приправьте специями. Я люблю зиру, кориандр и черный перец — вымешивайте 5-7 минут. Охлаждение. Накройте пленкой и поставьте в холодильник на 30 минут. Затем слепите небольшие колбаски.

Жарка. Наденьте на шпажки и обжарьте на раскаленной сковороде в масле, переворачивая. Готово за 15-20 минут!

Ароматная, пряная, тающая во рту — пальчики оближешь! Люля кебаб из баранины можно готовить не только на сковороде, но и в духовке, в аэрогриле, микроволновке, на костре. Используйте специи и зелень по своему вкусу.

Этот рецепт — отличный способ устроить домашний праздник вкуса. Попробуйте и поделитесь впечатлениями.

