Люля-кебаб из баранины: что скрывает идеальный рецепт, о котором молчат повара
Представьте: сочный, пряный кебаб, который тает во рту и наполняет дом невероятным ароматом. Готовьте его на сковороде, в духовке или даже на костре — этот рецепт универсален! Экспериментируйте со специями и зеленью, чтобы подогнать под свой вкус.
Ингредиенты
- Баранина: 250 г
- Сало (лучше курдючный жир): 20 г
- Лук: 35 г
- Зелень: 10 г
- Соль: по вкусу
- Растительное масло: 2 ст. л.
- Зира: по вкусу
- Кинза, кориандр: по вкусу
- Перец черный молотый: по вкусу
Пошаговое приготовление
Подготовка мяса. Вымойте и обсушите баранину с салом. Обрежьте лишнее и нарежьте на кусочки для удобного измельчения. Измельчение. Используйте блендер или мясорубку с крупными дырочками. Сначала отправьте мясо, затем жир — это быстро и просто!
Уплотнение фарша. Чтобы он не развалился при жарке, бросьте фарш о стол пару раз — крепкий удар поможет. Обработка лука и зелени. Лук мелко нашинкуйте, а не молите, чтобы фарш остался фактурным. Зелень измельчите в пыль.
Смешивание. Добавьте лук и зелень к фаршу, посолите и приправьте специями. Я люблю зиру, кориандр и черный перец — вымешивайте 5-7 минут. Охлаждение. Накройте пленкой и поставьте в холодильник на 30 минут. Затем слепите небольшие колбаски.
Жарка. Наденьте на шпажки и обжарьте на раскаленной сковороде в масле, переворачивая. Готово за 15-20 минут!
Ароматная, пряная, тающая во рту — пальчики оближешь! Люля кебаб из баранины можно готовить не только на сковороде, но и в духовке, в аэрогриле, микроволновке, на костре. Используйте специи и зелень по своему вкусу.
Этот рецепт — отличный способ устроить домашний праздник вкуса. Попробуйте и поделитесь впечатлениями.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru