Тишина озера Дюпкун
Тишина озера Дюпкун
© commons.wikimedia.org by Александр Лещёнок is licensed under CC BY-SA 4.0
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 14:55

Когда шторм — не враг, а проверка: как начинается путь к священной Ламе

На плато Путорана можно увидеть базальтовые стены высотой в сотни метров — природное чудо

Казалось бы, что может помешать мечте — всего-то 120 километров по воде. Но на плато Путорана любые планы сначала согласовывают с Севером. Как сообщает автор канала на Дзен "Тимур Угулава | Путешествия с душой", путь к озеру Лама начался вовсе не с романтики приключений, а со штормового предупреждения и срочного изменения маршрута.

Шторм вместо старта

"Здесь всё решает Север: пойдёт ли путешествие по плану или сразу начнутся настоящие испытания", — признаётся автор.

И шторм на озере Мелкое подтвердил эту истину лучше любых слов. Волны грохотали о камни, ветер свистел в ушах, а небо нависало так низко, будто пыталось сомкнуться с водой. В такие моменты даже опытные путешественники перестают шутить.

Организаторы из "Панарктик Стар" приняли оперативное решение — заменить запланированный катер на более устойчивый катамаран. Это отсрочило выезд до вечера, но позволило избежать куда более драматичного развития событий. Пока ждали, участники группы успели выпить немало кофе, пройти экспресс-экскурсию по Норильску и познакомиться друг с другом — среди двадцати человек были и молодые пары, и пожилые путешественницы, для которых Арктика явно не первый вызов.

"Грузимся!" — и началось

Катамаран с символичным названием "Волшебник" мягко вышел в реку Норильскую — но настоящая проверка ждала впереди. Озеро Мелкое только по названию кажется безобидным. Средняя глубина — всего 3,3 метра, поэтому при сильном ветре водная гладь превращается в кипящий котёл. История знает трагические примеры: в 1969 году здесь погибли более 80 человек, ещё трое — в 2011-м. Не случайно на острове Ближний стоит база МЧС, контролирующая обстановку.

Когда судно вышло на открытую воду, в салоне стало непривычно тихо: каждый держался за поручни, делая вид, что ему всё нипочём. "Скоро войдём в реку Ламу, там будет тише", — обнадёжила инструктор Лера. И действительно — словно по команде волны улеглись, а буро-серое месиво воды превратилось в спокойное зеркало.

Священная тишина Ламы

Название "Лама" происходит от эвенкийского "ламу" — море, большая вода. Для коренных народов это место всегда считалось священным, и даже современные гиды не скрывают трепета. Вдоль берега тянутся тундровые заросли, на скалах — возможно — прячутся снежные бараны, а в местных водах водится не меньше двух десятков видов рыбы: голец, нельма, палия, хариус и муксун.

Постепенно река раскрывается, и перед путешественниками возникает первое настоящее чудо — базальтовые стены плато Путорана. Их вершины не острые, а будто аккуратно срезанные гигантским ножом. В такие моменты никто не достаёт телефоны — просто молчат и смотрят.

Озеро, где время останавливается

Озеро Лама — одно из самых глубоких в России, до 300 метров. Вечером оно переливается оттенками стали, изумруда и кобальта — всё зависит от света. "Вот она, награда за терпение", — тихо сказала Лера. И с этим трудно не согласиться. Здесь в 2011 году снимали фильм "Территория" — и вряд ли можно было выбрать более эпичную площадку.

Катамаран пришвартовался у базы "Нералах" — парк-отеля, открывшегося всего три года назад, но уже ставшего настоящим оазисом среди арктической тишины. Инструкторы встретили группу словно старых друзей, провели инструктаж и расселили по домикам. Ужин с видом на горы стал финальной точкой дня, который казался бесконечно длинным.

Особенность полярного дня в том, что даже ночью не темнеет. Озеро не исчезает, не прячется — просто становится тише. И в такие моменты понимаешь: сон подождёт. Ведь впереди подъём на вершину — а значит, приключение только началось.

