Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Байкал
Байкал
© commons.wikimedia.org by Дмитрий Алтунин is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Наука
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 18:30

25 миллионов лет тайн: что скрывают глубины самого загадочного озера планеты

Байкальский лёд образует загадочные воронки, видимые из космоса

Озеро Байкал — одно из самых удивительных мест на планете. Оно расположено в юго-восточной части Сибири и считается древнейшим озером Земли: его возраст оценивается примерно в 25 миллионов лет. За это время здесь сформировалась уникальная экосистема, не имеющая аналогов.

Байкал поражает не только своей историей, но и масштабами. Его глубина достигает 1700 метров, а объем воды настолько велик, что вмещает около 20% всех мировых запасов незамёрзшей пресной воды.

Экосистема "Галапагосов России"

За богатство и уникальность флоры и фауны Байкал прозвали "Галапагосами России". По оценкам биологов, около 80% всех видов растений и животных, обитающих здесь, встречаются только в этом озере.

Особое место занимает байкальская голомянка — необычная рыба с прозрачным телом без чешуи. В род Comephorus входят два вида: C. baikalensis и C. dybowski. Длина взрослых особей достигает 21 см.

Голомянки поражают не только внешностью: они занимают все слои воды озера, включая самые глубокие, что делает их рекордсменами среди пресноводных рыб по глубине обитания. К тому же они каннибалы и охотно поедают собственное потомство.

Таблица: особенности Байкала

Параметр Значение
Возраст ~25 млн лет
Глубина до 1700 м
Объем воды ~20% пресной воды планеты
Лёд с января по май, толщина 0,5-1,4 м
Уникальность 80% эндемиков

Зимний Байкал и ледяные кольца

Каждый год Байкал замерзает почти на пять месяцев. Толщина льда варьируется от 0,5 до 1,4 метра, а в районах с торосами достигает 2 м. Несмотря на суровый климат, озеро продолжает удивлять учёных загадочными явлениями.

Одним из них стали гигантские ледяные кольца, заметные даже со спутников. В 2020 году исследователи NASA объяснили их природу: в глубине озера возникают тёплые водовороты, которые вращаются по часовой стрелке. В центре лед остаётся прочным, а на периферии движение воды подтачивает поверхность, формируя кольцо.

Эти образования представляют опасность для водителей, пересекающих озеро зимой: с земли их трудно заметить. Поэтому исследовательские группы, включая команду Алексея Кураева (LEGOS, Франция), отслеживают их появление и публикуют данные в открытом доступе.

Советы шаг за шагом: как безопасно путешествовать по Байкалу зимой

  1. Проверяйте актуальные данные о состоянии льда.

  2. Избегайте районов, где ранее фиксировались ледяные кольца.

  3. Двигайтесь только по проложенным маршрутам.

  4. Используйте навигацию и спутниковые карты.

  5. Планируйте поездку с местными проводниками.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выезжать на лёд без проверки данных.

  • Последствие: риск провала в зону ослабленного льда.

  • Альтернатива: пользоваться официальными картами и сопровождением.

А что если…

А если бы не было спутниковых наблюдений? Ледяные кольца так и остались бы загадкой и продолжали бы угрожать жизни смельчаков, отправляющихся через озеро. Современные технологии сделали Байкал более понятным и безопасным для путешественников.

Плюсы и минусы зимнего Байкала

Плюсы Минусы
Живописные виды льда Опасность ледяных колец
Туристическая уникальность Сложные погодные условия
Возможность наблюдать редкие явления Высокие требования к подготовке

FAQ

Можно ли купаться в Байкале?
Да, но вода даже летом остаётся холодной: в поверхностном слое редко выше 16 °C.

Что такое байкальская голомянка?
Это прозрачная рыба, эндемик Байкала, обитающая на разных глубинах, вплоть до самых больших.

Когда лучше приезжать на Байкал?
Летом — для прогулок и экскурсий; зимой — ради катания по льду и наблюдения за ледяными узорами, но с осторожностью.

Мифы и правда

  • Миф: дно Байкала охраняет дракон Лусуд-Хан.

  • Правда: на дне действительно живут уникальные организмы — губки, бактерии и редкая рыба.

3 интересных факта

  1. Байкал — самое глубокое пресноводное озеро планеты.

  2. Ледяные кольца видны даже с орбиты.

  3. Воды озера отличаются высокой прозрачностью — до 40 метров.

Исторический контекст

В древности местные легенды связывали Байкал с мифическим драконом Лусуд-Ханом.

Учёные исследуют озеро с XIX века, а сегодня это объект международных проектов.

В 1996 году Байкал включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Американские учёные выявили: гипертония в детстве повышает риск смерти от сердечных болезней сегодня в 14:18

Судьба на шкале тонометра: одно измерение в 7 лет предсказывает будущее сердца

Даже одно измерение давления в 7 лет способно предсказать будущее здоровье. Учёные раскрыли, насколько оно влияет на риск ранних болезней сердца.

Читать полностью » Джованна Бенозци представила исследование глазных капель против возрастной дальнозоркости сегодня в 14:18

Капнул — и снова видишь ценник: альтернатива очкам для тех, кому за сорок

Новое исследование показало: специальные глазные капли помогают вернуть чёткое ближнее зрение и могут сократить зависимость от очков.

Читать полностью » Космическая погода становится фактором риска для женщин и пожилых людей — новые данные сегодня в 13:45

Космос "портит настроение": как магнитные бури сводят с ума метеозависимых

Учёные обнаружили связь между магнитными бурями и инфарктами. Почему женщины страдают чаще и как снизить риски — разбираемся подробно.

Читать полностью » Санторини и Колумбо образуют единую магматическую систему, вызвавшую десятки тысяч толчков — Nature сегодня в 12:45

Огненные братья проснулись: Санторини и Колумбо устроили танец землетрясений

Более 30 тысяч толчков за полтора месяца потрясли Санторини. Учёные выяснили, что виноваты два вулкана, работающие как единая система.

Читать полностью » Двухлетняя инфекция COVID у пациента подтвердила риск появления новых штаммов — данные исследования сегодня в 12:18

Постоялец без аренды: коронавирус устроил рекордно долгую «прописку» в теле мужчины

Ученые описали уникальный случай: более двух лет организм одного человека не мог справиться с COVID-19. Как это связано с мутациями вируса?

Читать полностью » Горячая зона глубиной 200 километров обнаружена под Аппалачами в США — новое исследование геологов сегодня в 11:33

Тектоническая бомба под США: горячая зона мантии грозит изменить карту континента

Учёные выяснили, что под Аппалачами скрыта горячая зона, которая движется уже десятки миллионов лет и в будущем может оказаться под Нью-Йорком.

Читать полностью » Учёные Эстонии выявили длительное влияние антибиотиков и антидепрессантов на состав микробиоты сегодня в 11:18

Выпил курс — а кишечник помнит: лекарства ведут дневник дольше самого пациента

Лекарства меняют кишечную флору не только во время приёма, но и спустя годы. Узнайте, какие препараты оставляют след в микробиоте.

Читать полностью » Загадочные звуки океана остаются нераскрытой тайной с 1991 года — отмечают исследователи сегодня в 11:17

Где исчезает пластик и кто издаёт странные звуки: главные вопросы к океану без ответов

Океан скрывает древние руины, странные звуки и миллионы тонн исчезнувшего пластика. Но это только малая часть его тайн.

Читать полностью »

Новости
Дом

Туннелирование свечи возникает из-за короткого первого горения и маленького фитиля
Красота и здоровье

Исследование COSMOS: экстракт какао снизил смертность от сердечно-сосудистых болезней на 27%
Дом

Лимонный сок при стирке отбеливает хлопковые ткани и придаёт свежий аромат
Культура и шоу-бизнес

Тейлор Свифт установила рекорд Spotify с 5 млн предсохранений альбома "The Life of a Showgirl"
Наука

В Германии обнаружен новый вид с необычной формой черепа
Технологии

Apple присвоила статус винтажного iPhone 11 Pro Max и Apple Watch Series 3 — MacRumors
Красота и здоровье

Психотерапевт Джед Даймонд назвал синдром раздражительного мужчины состоянием тревоги и гнева
Садоводство

Однолетние и многолетние цветы можно сеять весной прямо в открытый грунт
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet