Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Байкал
Байкал
© commons.wikimedia.org by Дмитрий Алтунин is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Наука
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 19:26

Тайны Байкала раскрыты: учёные нашли объяснение загадочным ледяным кольцам озера

Океанолог Кураев: в Байкале обнаружена рыба без чешуи

Озеро Байкал — одно из самых удивительных мест на планете. Его возраст оценивается примерно в 25 миллионов лет, что делает его не только древнейшим, но и самым глубоким озером мира - до 1700 метров. Байкал содержит около 20% всей незамёрзшей пресной воды Земли, а его уникальная экосистема по разнообразию не уступает Галапагосам. Недаром его называют "Галапагосами России": более 80% живых организмов здесь эндемичны, то есть не встречаются нигде больше.

Байкал — лаборатория жизни и льда

Пять месяцев в году озеро сковано льдом, однако жизнь здесь кипит. Байкал — пример того, как экстремальные условия могут породить невероятное биологическое разнообразие. Среди обитателей — микроскопические планктонные рачки, прозрачные губки, редкие бокоплавы и знаменитая байкальская голомянка - одна из самых необычных рыб в мире.

"Байкал — живой музей эволюции", — отмечают учёные Института биологии Иркутского государственного университета.

Призрачная королева глубин

Голомянка (лат. Comephorus baikalensis и Comephorus dybowski) — существо почти фантастическое. Она полупрозрачна, лишена чешуи и состоит наполовину из жира. Её длина достигает 20-21 см, а тело выглядит хрупким, словно из стекла. В отличие от большинства пресноводных рыб, она обитает во всей толще воды, включая самые глубокие слои Байкала. Это делает её самой глубоководной пресноводной рыбой в мире.

Интересно, что голомянки не откладывают икру, а рождают живых мальков — редкость среди рыб. Кроме того, они каннибалы: взрослые особи нередко поедают собственное потомство. Их рацион — планктон, веслоногие рачки, личинки и мелкие бокоплавы.

Лёд, огонь и кольца

Поверхность Байкала летом может прогреваться до 16 °C, но с января по май озеро замерзает. Толщина льда — от 50 см до 1,4 м, а в местах с торосами — до 2 м. Этот ледяной панцирь ежегодно покрывается гигантскими кольцами, которые хорошо видны даже из космоса.

Долгое время происхождение этих ледяных колец Байкала оставалось загадкой. Только в 2020 году, благодаря совместным исследованиям российских и французских учёных с участием NASA, удалось раскрыть тайну. Под поверхностью льда обнаружили тёплые водовороты, движущиеся по часовой стрелке.

В центре вихря течение слабое, поэтому лёд остаётся нетронутым, а по краям более тёплая вода слегка подтаивает ледяной покров, создавая тонкое кольцо диаметром до нескольких километров.

"Эти водовороты сохраняют движение даже в самые холодные месяцы", — поясняет Алексей Кураев, доцент Лаборатории пространственной геофизики и океанографии (LEGOS), Университет Тулузы.

Опасная красота

Для исследователей кольца — повод восхищения, но для водителей, пересекающих озеро зимой, — источник опасности. С земли их трудно заметить, а лёд в этих местах тоньше обычного. Команда Кураева регулярно обновляет интерактивную карту, где фиксируются новые ледяные образования — настоящую "метеорологию Байкала".

Тайны глубин

Дно Байкала не менее загадочно, чем его поверхность. Современные подводные аппараты обнаружили на глубинах биоактивные скопления бактерий, колонии губок и рачков, а также причудливые "минеральные блюдца". Иногда среди местных легенд упоминается дракон Лусуд-Хан, якобы охраняющий глубины озера. Наука монстра не нашла, но согласитесь — звучит куда романтичнее, чем микробы.

Таблица "Сравнение": уникальность Байкала

Показатель Байкал Каспий Танганьика
Возраст, млн лет ~25 <5 ~9-12
Максимальная глубина, м 1642-1700 1025 1470
Пресная вода, % от мирового запаса ~20 0 16
Эндемичных видов, % 80 20 50
Ледяные кольца Есть Нет Нет

А что если…

А что если Байкал — не просто древнее озеро, а естественная лаборатория эволюции, где продолжается создание новых видов? Его изоляция и глубина создают уникальные экологические ниши, а экстремальные условия льда и давления стимулируют адаптацию. Возможно, именно здесь можно наблюдать процессы, напоминающие ранние этапы зарождения жизни.

Таблица "Плюсы и минусы" Байкала как природной системы

Плюсы Минусы
Уникальная экосистема, 80% эндемиков Хрупкость из-за загрязнений и изменения климата
Огромный запас пресной воды Сезонное обледенение и сложность исследований
Научный интерес мирового уровня Рост туризма угрожает экологии
Эстетическая и культурная ценность Риск истощения биоразнообразия

FAQ

Почему Байкал называют "Галапагосами России"?
Потому что более 80% видов здесь уникальны, как на Галапагосах, где Чарльз Дарвин открыл принципы эволюции.

Можно ли видеть ледяные кольца своими глазами?
Да, но только с высоты — их диаметр может превышать 4-5 км, с берега они незаметны.

Есть ли жизнь на глубине 1600 м?
Да: микроорганизмы, ракообразные и рыбы, приспособленные к низким температурам и давлению.

Правда ли, что Байкал — самое чистое озеро?
Его вода действительно прозрачна и насыщена кислородом, но антропогенные факторы уже снижают её качество.

Мифы и правда

  • Миф: Байкал образовался после ледникового периода.
    Правда: Ему около 25 млн лет — это тектоническая рифтовая впадина, старейшее озеро планеты.

  • Миф: В Байкале нет опасных мест для путешественников.
    Правда: Ледяные кольца и трещины могут быть смертельно опасны зимой.

  • Миф: Легендарный Лусуд-Хан — чисто фольклор.
    Правда: Хотя доказательств нет, миф отражает уважение местных к силе природы Байкала.

Исторический контекст

Байкал — сердце Сибири и духовный символ России. Для бурят и эвенков озеро священно: в их мифологии оно живое, "дышащее" существо. С XIX века сюда приезжали экспедиции, а в XX веке Байкал стал полигоном для международных научных проектов. Сегодня он включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и остаётся одной из главных природных лабораторий Земли.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Сарыалтун: в Турции обнаружены шесть древних захоронений возрастом до 11 тысяч лет сегодня в 20:06
Археологи нашли тайный город древних фермеров — их могилы хранят секреты, которые изменят историю

В Чайёню-Тепеси археологи нашли шесть древних могил — от неолита до бронзового века. Эти находки раскрывают, как зарождалось земледелие и менялись представления о жизни и смерти.

Читать полностью » В Тиволи при прокладке оптоволокна обнаружена древнеримская мозаика I века н.э. сегодня в 20:03
Под современным Тиволи скрывается древний дворец: случайная находка шокировала археологов

В Тиволи при прокладке оптоволоконной линии нашли древнеримскую мозаику. Случайная находка открыла новую страницу истории античного Тибура и дала старт масштабным раскопкам.

Читать полностью » Открытие симметрии в слабых взаимодействиях перевернуло науку о микромире – Чэнь Нин Ян сегодня в 15:11
Когда Вселенная смотрится в зеркало — она не узнаёт себя: как один физик доказал, что природа знает, где право и где лево

Он доказал, что природа различает "правое" и "левое", и навсегда изменил физику. История Чэнь Нин Яна — человека, открывшего новые законы симметрии.

Читать полностью » Климат Африки изменится к концу века: увеличатся летние дожди над Сахарой – Тьерри Ндетатсин Тагела сегодня в 14:11
Африка готовится к потопу вместо засухи: новые модели климата переворачивают привычные прогнозы

Учёные прогнозируют, что Сахара станет дождливее: ливни вернутся в пустыню к концу века. Как изменится жизнь на континенте и какие вызовы ждут Африку.

Читать полностью » Птицы помогли растениям освоить остров Суртсей после извержения — журнал Ecology Letters сегодня в 13:51
Крылья вместо семян: учёные выяснили, кто на самом деле заселил вулканический остров Суртсей

Как на голой вулканической земле зарождается жизнь? Учёные выяснили, что именно птицы стали первыми садовниками острова Суртсей, полностью изменив представления о колонизации природы.

Читать полностью » Домашние животные снижают стресс, но не гарантируют счастье владельцам — мнение психологов сегодня в 12:50
Счастье на четырёх лапах требует инструкцию: психологи объяснили, когда животные действительно помогают

Домашние животные не всегда делают нас счастливее. Учёные объясняют, почему эффект от общения с питомцем зависит не от его вида, а от характера связи с хозяином.

Читать полностью » Археологи в Германии нашли римский кенотаф элиты в Баварии — Волькертсхофен сегодня в 11:50
Римляне строили даже там, где не умирали: загадочная символическая гробница потрясла археологов

В Баварии найдено загадочное римское сооружение без останков. Археологи раскрыли, почему это не курган, а кенотаф — символ могущества древней семьи.

Читать полностью » Кардамон активирует противовирусную защиту организма — исследование Университета Синсю опубликовано в журнале Foods сегодня в 10:50
Простуда не знала, что её враг — специя: кардамон активирует защиту организма на клеточном уровне

Японские учёные доказали, что кардамон способен активировать естественные защитные механизмы организма против вирусов. Специя может стать новым направлением в фитотерапии.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес
Netflix снимет сериал о семье Кеннеди с Майклом Фассбендером в главной роли
Дом
Флизелиновые и виниловые обои признаны самыми практичными для кухни
Питомцы
В дождливую погоду собакам достаточно 10–15 минут активной прогулки
Спорт и фитнес
Учёные отмечают, что регулярные тренировки после 80 лет снижают риск падений и улучшают память
Еда
Яйцо-пашот без кастрюли и уксуса: метод шефа Жоэля Миеля для микроволновки
Красота и здоровье
Красный перец укрепляет иммунитет и поддерживает здоровье кожи — мнение специалистов
Садоводство
Из ботанического сада Дортмунда украли редчайший цветок
Туризм
Современный гамбургер имеет немецкие корни и стал символом американской культуры и глобализации
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet