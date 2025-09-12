Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Лахта
Лахта
© commons.wikimedia.org by Kora27 is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Туризм
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 14:40

Экскурсия в Лахта-центр: как сэкономить и попасть туда, где билетов "никогда нет"

Подъём на смотровую площадку Лахта-центра занимает несколько секунд на сверхскоростном лифте

Самое высокое здание в Европе — Лахта-центр в Санкт-Петербурге — продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых достопримечательностей города. О впечатлениях от экскурсии в "кукурузину" автор блога "ПолезНЯШКА" рассказал в личной записи, которую мы адаптировали в формат репортажа.

Москва-Сити против Лахты

Автор признаётся, что к небоскрёбам в целом равнодушен: "в Москва-Сити меня никогда особо не тянуло". Атмосфера московского делового квартала показалась холодной и безжизненной.

Зато питерская башня производит иное впечатление. "Лахта — она теплая, добродушная, в этом пространстве не ощущаешь себя попавшей в город бездушных роботов", — делится впечатлениями автор.

Цены на билеты и "секреты" покупки

Стоимость экскурсии зависит от формата:

  • от 1300 рублей - для льготных категорий (пенсионеры, студенты, военнослужащие, дети и многодетные семьи) при покупке обзорного билета;
  • от 2200 рублей - за комплексное посещение (Лахта-центр и выставка в Лахта Холле).

Полные билеты для взрослых дороже примерно на 500 рублей. Для семьи из трёх человек (двое детей 11 и 16 лет и один взрослый) комплексное посещение обошлось в 7100 рублей.

Считается, что приобрести билеты сложно, но на практике всё зависит от времени покупки. Автор советует заходить на сайт ровно в 12:00 за четыре дня до экскурсии — именно тогда появляются новые места. "Комплексные экскурсии берут значительно хуже, там свободные билеты практически всегда в наличии", — отмечается в отзыве.

Важно сразу определиться с точным временем — обменять или перенести визит будет практически невозможно.

Как добраться

Добраться до Лахта-центра можно пешком от станции метро "Беговая" — около получаса, либо на такси. "Такси подвозит вас к бизнес-центру, далее вам надо или пройти через него внутрь к башне, или немного обогнуть его и войти в арку", — делится опытом автор.

Отдельный совет — заглянуть в бизнес-центр: там находится эффектная современная лестница, которая сама по себе может стать объектом внимания.

Экскурсия: лифт, виды и сюрпризы

"Да что там смотреть-то" — так часто комментируют скептики. Но экскурсоводы предлагают гораздо больше, чем просто панораму города.

Гид рассказывает историю строительства небоскрёба, особенности его архитектуры и планы развития комплекса. Экскурсия начинается с осмотра нижних этажей, а затем группа поднимается на 83-й и 86-й этажи.

Подъём на 83-й этаж занимает всего несколько секунд — сверхскоростной лифт способен заложить уши сильнее, чем самолёт. С высоты более 340 метров Петербург открывается словно "выставка макетов": город кажется миниатюрным, но предельно узнаваемым.

На 86-м этаже находится "самое высокое отделение Почты России". Здесь посетителям вручают открытки для отправки. "Мы, разумеется, отправили сами себе", — пишет автор. Правда, открытка пока так и не дошла, но к этому он относится с иронией: "Если она все-таки ко мне вернется, значит, желание исполнится".

Кроме того, на площадке установлены мощные бинокли для детального осмотра окрестностей.

Практические нюансы

Экскурсия длится около 75 минут. Перед подъёмом рекомендуется воспользоваться туалетом и оставить верхнюю одежду в гардеробе. При входе действует строгий досмотр — запрещены колющие и режущие предметы, напитки свыше 500 мл и громоздкие вещи.

Лахта-Холл и выставки

В комплексный билет входит посещение выставки в Лахта-Холле. Автор побывал на проекте "Ожившие полотна", где в формате видеороликов рассказывалась история Петербурга. "Мы передвигались из зала в зал, задерживаясь в каждом на 10 минут… И очень круто, что это можно было делать сидя — в залах есть удобные стулья".

Посетители отмечают качественное аудио-сопровождение и удобное пространство. По словам автора, это хороший вариант для тех, кто не смог приобрести отдельный билет на обзорную площадку.

Единственный минус — погода

Главный риск экскурсии связан с погодой. Петербург непредсказуем: туман или дождь способны полностью лишить обзорной составляющей. В таком случае остаётся лишь внутренняя часть программы, а стоимость билета не компенсируется.

"И вот тут я соглашусь с фразой "За что такие деньги". Всё-таки на 83 этаж лезешь в первую очередь ради видов, а не чтобы на лифте покататься без особой пользы", — подытоживает автор.

Экскурсия в Лахта-центр — это сочетание ярких видов, интересных фактов и необычных деталей вроде почтового отделения на высоте почти 400 метров. Но впечатления напрямую зависят от погоды: при удачных условиях поездка запомнится надолго, при неблагоприятных — может оставить чувство недосказанности.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Бельгии больше замков на квадратный километр, чем в любой другой стране мира сегодня в 15:31

12 причин поехать в Бельгию: от алтаря ван Эйков до веломаршрутов Меркса

Бельгия не только известна вафлями и шоколадом, но и скрывает множество интересных достопримечательностей. Узнайте об уникальных музеях, замках и гастрономических открытиях!

Читать полностью » Рейнджеры в национальных парках США совмещают охрану природы и работу с туристами сегодня в 7:40

Кто такие рейнджеры и почему они стали символом американских парков

Рейнджеры национальных парков США — это хранители природы и проводники для туристов: они патрулируют, охраняют экосистемы и помогают гостям открыть парк с новой стороны.

Читать полностью » Кемпинг в национальных парках США регулируется системой бронирования сегодня в 6:38

Кемпинг в Америке: что скрывается за романтикой ночёвки в парках

Кемпинг в национальных парках США — это организованные ночёвки в палатках или трейлерах: бронирование мест, удобства и традиции делают отдых безопасным и ярким.

Читать полностью » Подземные города Каппадокии уходят вглубь на десятки метров сегодня в 5:25

Что скрывают глубины Каппадокии: тайны подземных катакомб

Подземные пещеры и катакомбы Каппадокии уходят вглубь на десятки метров. Туристы открывают древние города с залами, церквями и лабиринтами.

Читать полностью » Национальные парки США сочетают природу и развитую туристическую инфраструктуру сегодня в 4:36

Лучшее шоу на рассвете: секрет популярности американских национальных парков

Национальные парки США — это не только природа, но и инфраструктура: дороги, кемпинги, центры посетителей и рейнджеры создают культ семейных путешествий и рассветных впечатлений.

Читать полностью » Национальные парки США ежегодно принимают сотни миллионов туристов сегодня в 3:34

Сотни миллионов визитов: феномен популярности парков в США

Национальные парки США — феномен массовой популярности: ежегодно их посещают сотни миллионов человек, превращая охрану природы в часть культуры отдыха.

Читать полностью » Более 600 световых скульптур украсят зоопарк Жюркес в Нормандии сегодня в 2:16

В Нормандии готовят маршрут в полтора километра огней — посетители не верят своим глазам

Зоопарк Жюркес готовит для гостей уникальное зрелище: более 600 световых скульптур превратят парк в "Джунгли огней" и подарят атмосферу сказки.

Читать полностью » Журнал Amusement Today: Europa-Park снова возглавил мировой рейтинг парков развлечений сегодня в 1:17

Этот немецкий парк снова вошёл в мировую историю — причина ошеломляет

Europa-Park отметил 50-летие победой на Golden Ticket Awards. Жюри назвало его лучшим парком развлечений и отметило уникальные аттракционы.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Нотариусы в Милане вскрыли завещания Джорджо Армани
Спорт и фитнес

Эксперт по фитнесу Алена Лучани назвала преимущества box squat для восстановления после травм
Питомцы

Аллергия на попугаев вызывает чихание и сыпь у владельцев — данные аллергологов
Культура и шоу-бизнес

Джеймс Ганн раскрыл первые подробности сиквела "Супермена" во вселенной DC
Еда

Манник без муки становится пышным после 15 минут набухания манки
Красота и здоровье

Врач Лишин назвал витамины B6, B9 и B12 главными для поддержки нервной системы осенью
Наука

Уникальные дьявольские яйца Намиба: геологи в замешательстве от происхождения
Авто и мото

Stellantis отказалась от трёхцилиндровых моторов PureTech после проблем с надёжностью
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet