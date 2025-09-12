Экскурсия в Лахта-центр: как сэкономить и попасть туда, где билетов "никогда нет"

Самое высокое здание в Европе — Лахта-центр в Санкт-Петербурге — продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых достопримечательностей города. О впечатлениях от экскурсии в "кукурузину" автор блога "ПолезНЯШКА" рассказал в личной записи, которую мы адаптировали в формат репортажа.

Москва-Сити против Лахты

Автор признаётся, что к небоскрёбам в целом равнодушен: "в Москва-Сити меня никогда особо не тянуло". Атмосфера московского делового квартала показалась холодной и безжизненной.

Зато питерская башня производит иное впечатление. "Лахта — она теплая, добродушная, в этом пространстве не ощущаешь себя попавшей в город бездушных роботов", — делится впечатлениями автор.

Цены на билеты и "секреты" покупки

Стоимость экскурсии зависит от формата:

- для льготных категорий (пенсионеры, студенты, военнослужащие, дети и многодетные семьи) при покупке обзорного билета; от 2200 рублей - за комплексное посещение (Лахта-центр и выставка в Лахта Холле).

Полные билеты для взрослых дороже примерно на 500 рублей. Для семьи из трёх человек (двое детей 11 и 16 лет и один взрослый) комплексное посещение обошлось в 7100 рублей.

Считается, что приобрести билеты сложно, но на практике всё зависит от времени покупки. Автор советует заходить на сайт ровно в 12:00 за четыре дня до экскурсии — именно тогда появляются новые места. "Комплексные экскурсии берут значительно хуже, там свободные билеты практически всегда в наличии", — отмечается в отзыве.

Важно сразу определиться с точным временем — обменять или перенести визит будет практически невозможно.

Как добраться

Добраться до Лахта-центра можно пешком от станции метро "Беговая" — около получаса, либо на такси. "Такси подвозит вас к бизнес-центру, далее вам надо или пройти через него внутрь к башне, или немного обогнуть его и войти в арку", — делится опытом автор.

Отдельный совет — заглянуть в бизнес-центр: там находится эффектная современная лестница, которая сама по себе может стать объектом внимания.

Экскурсия: лифт, виды и сюрпризы

"Да что там смотреть-то" — так часто комментируют скептики. Но экскурсоводы предлагают гораздо больше, чем просто панораму города.

Гид рассказывает историю строительства небоскрёба, особенности его архитектуры и планы развития комплекса. Экскурсия начинается с осмотра нижних этажей, а затем группа поднимается на 83-й и 86-й этажи.

Подъём на 83-й этаж занимает всего несколько секунд — сверхскоростной лифт способен заложить уши сильнее, чем самолёт. С высоты более 340 метров Петербург открывается словно "выставка макетов": город кажется миниатюрным, но предельно узнаваемым.

На 86-м этаже находится "самое высокое отделение Почты России". Здесь посетителям вручают открытки для отправки. "Мы, разумеется, отправили сами себе", — пишет автор. Правда, открытка пока так и не дошла, но к этому он относится с иронией: "Если она все-таки ко мне вернется, значит, желание исполнится".

Кроме того, на площадке установлены мощные бинокли для детального осмотра окрестностей.

Практические нюансы

Экскурсия длится около 75 минут. Перед подъёмом рекомендуется воспользоваться туалетом и оставить верхнюю одежду в гардеробе. При входе действует строгий досмотр — запрещены колющие и режущие предметы, напитки свыше 500 мл и громоздкие вещи.

Лахта-Холл и выставки

В комплексный билет входит посещение выставки в Лахта-Холле. Автор побывал на проекте "Ожившие полотна", где в формате видеороликов рассказывалась история Петербурга. "Мы передвигались из зала в зал, задерживаясь в каждом на 10 минут… И очень круто, что это можно было делать сидя — в залах есть удобные стулья".

Посетители отмечают качественное аудио-сопровождение и удобное пространство. По словам автора, это хороший вариант для тех, кто не смог приобрести отдельный билет на обзорную площадку.

Единственный минус — погода

Главный риск экскурсии связан с погодой. Петербург непредсказуем: туман или дождь способны полностью лишить обзорной составляющей. В таком случае остаётся лишь внутренняя часть программы, а стоимость билета не компенсируется.

"И вот тут я соглашусь с фразой "За что такие деньги". Всё-таки на 83 этаж лезешь в первую очередь ради видов, а не чтобы на лифте покататься без особой пользы", — подытоживает автор.

Экскурсия в Лахта-центр — это сочетание ярких видов, интересных фактов и необычных деталей вроде почтового отделения на высоте почти 400 метров. Но впечатления напрямую зависят от погоды: при удачных условиях поездка запомнится надолго, при неблагоприятных — может оставить чувство недосказанности.