Осанка против рельефа: в чём различие между Пилатесом и Лагри

Методы Лагри и Пилатеса часто сравнивают — неслучайно: оба направления родились из работы с реформером, оба акцентируют внимание на контроле движений и работе корпуса. Но на деле между ними есть серьёзные различия — от оборудования до целей и уровня интенсивности.

Откуда всё началось

Пилатес появился в 1920-е годы. Его создатель Джозеф Пилатес называл метод "корректирующей гимнастикой", а позже — Contrology. Классический вариант строится на шести принципах: контроль, концентрация, центрирование, точность, дыхание и плавность. Главное внимание — на "powerhouse", то есть мышцах кора.

Лагри создал Себастьян Лагри, адаптировав реформер под свои задачи. Он добавил упоры, разметку и дополнительные точки фиксации, что сделало тренажёр более стабильным и позволило выполнять сложные упражнения вроде "медвежьего пика" или "выпада бегуна".

Оборудование

В Пилатесе используют коврик или реформер, а также реже встречающиеся устройства — стул, "Кадиллак", трапециевидный стол, "магическое кольцо".

В Лагри всё строится вокруг Megaformer: модернизированного реформера с усиленной системой сопротивления и множеством фиксирующих элементов.

Цели и подход

Пилатес направлен на укрепление кора, выравнивание позвоночника, улучшение осанки и подвижности суставов. Это методика "всего понемногу": сила, гибкость, дыхание, концентрация.

Лагри работает через принцип time under tension - длительное напряжение мышц (обычно не меньше минуты). Такой подход развивает выносливость, улучшает функциональную силу и способствует росту мышц.

Интенсивность

Оба метода могут ощущаться как высокоинтенсивные, но по-разному:

Пилатес — про контроль, плавность, глубокие мышцы. Занятия могут быть мягкими или достаточно сложными, но всегда с акцентом на точность.

Лагри — про "медленное горение". Мышцы работают долго без пауз, упражнения быстро приводят к усталости и дрожи. Многие описывают занятия как более тяжёлые, чем классический Пилатес.

Что выбрать

Если важны осанка, подвижность и восстановление , особенно после травм или в качестве профилактики — подойдёт Пилатес.

Если цель — сила, рельеф и выносливость, а также более "атлетический" формат занятий, стоит попробовать Лагри.

Оба метода дополняют друг друга: Пилатес даёт базу и осознанность в движении, Лагри развивает силовую выносливость и добавляет интенсивности.