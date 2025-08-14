Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Лаготто романьоло
© www.flickr.com by Svenska Mässan is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 20:54

Эта порода — единственная в мире, официально охотящаяся на трюфели

Лаготто романьоло из охотничьей собаки стала мастером поиска трюфелей

История лаготто романьоло — это не просто история одной породы, а отражение культурных и природных изменений в Италии. Корни этих собак уходят во времена этрусков и древних римлян. Археологические мозаики и рукописи показывают собак с вьющейся шерстью и крепким телосложением, обитающих возле водоёмов. Изначально лаготто был незаменимым помощником в охоте на водоплавающую дичь в болотистых районах. Он не боялся воды, был вынослив и отлично чувствовал запах.

От охотника к мастеру поиска трюфелей

В Средние века лаготто особенно ценили в северной Италии — в Романье, Реджо-Эмилии и венецианских землях, богатых болотами и речными протоками. Но в конце XIX века, с осушением болот ради сельского хозяйства, их роль изменилась. Вместо охоты по воде лаготто стали использовать в поиске трюфелей. В Романье, Пьемонте и Тоскане эта собака быстро стала идеальным напарником трюфельщиков: она обладает тонким обонянием, не повреждает гриб и ведёт себя спокойно во время поиска. Сегодня лаготто — единственная официально признанная порода, специализирующаяся на поиске трюфелей, и используется в Италии, Франции, Испании и даже на Балканах.

Спасение от исчезновения и признание

К XX веку лаготто оказался на грани исчезновения — традиционная охота и трюфельный промысел сокращались, а новые технологии вытесняли старые методы. Лишь усилия небольшой группы заводчиков, среди которых выделялся доктор Джованни Маццолли, спасли породу. В 1992 году итальянский клуб ENCI утвердил первый стандарт лаготто, в 1995-м FCI признала его временно, а в 2005-м — окончательно. С этого момента популярность породы растёт по всему миру — от Европы до Австралии и Японии.

Десять фактов о лаготто романьоло

  • Итальянский аристократ с рабочим духом — название "lagotto" на местном диалекте значит "озёрная собака".
  • Нос-сокровищница — способен находить трюфель, зарытый на глубине до 30 см.
  • Шерсть-облако — плотная, вьющаяся, не линяет, гипоаллергенная.
  • Страсть к раскопкам — копает из-за врождённого инстинкта, но это можно направить в игры.
  • Высокий интеллект — отлично обучается, любит задачи для носа и умственные игры.
  • Семейный компаньон — ласковый, терпеливый с детьми и дружелюбный к животным.
  • Энергичность — несмотря на вес 13-16 кг, требует регулярной активности.
  • Груминг — необходимость — стрижка раз в 6-8 недель, чистка ушей и расчёсывание.
  • Адаптивность — подходит и для квартиры, и для дома с двором.
  • Внешность обманчива — под "плюшкой" скрывается серьёзный рабочий характер.

Подходит ли лаготто романьоло вам?

Лаготто — это собака-компаньон, которая любит быть рядом с хозяином. Ей нужны ежедневные прогулки, умственная стимуляция и регулярный уход за шерстью. Если вы часто бываете в разъездах или не готовы уделять собаке достаточно внимания, эта порода может заскучать и развить нежелательные привычки. Но для тех, кто готов к активному взаимодействию, лаготто станет верным, умным и весёлым другом.

Три любопытных факта

  • В Италии лаготто нередко участвуют в специальных соревнованиях по поиску трюфелей.
  • Благодаря гипоаллергенной шерсти их часто выбирают семьи с лёгкими формами аллергии.
  • Лаготто умеет работать в команде с другими собаками, что делает их особенно ценными в профессиональном трюфельном промысле.

Лаготто романьоло — это уникальное сочетание интеллекта, привязанности и рабочих качеств. От охоты на болотах до поиска дорогих трюфелей, от угрозы исчезновения до мировой популярности — его история впечатляет. Эта порода подойдёт тем, кто готов разделить с собакой активный, насыщенный и эмоционально тёплый образ жизни.

