3 секрета обрезки лагерстремии: сделайте это сейчас, чтобы получить море цветов

Лагерстремия — один из тех декоративных кустарников, которые способны превратить сад в роскошный цветущий уголок. Яркая, эффектная и удивительно стойкая, она радует глаз до самых заморозков, источая тонкий, неповторимый аромат. Цветёт растение с июля и вплоть до октября, в зависимости от климата и погодных условий, а его пышные соцветия выглядят словно живые гирлянды.

Цветение и декоративность

Главное достоинство лагерстремии — её необычные цветы. Соцветия конической формы достигают 40 см в длину и могут быть окрашены в белый, розовый, пурпурный или насыщенно-фиолетовый оттенок. Благодаря такой палитре кустарник легко вписывается в любой садовый дизайн, создавая яркий акцент в клумбах или живых изгородях.

Происхождение и морозостойкость

Родом лагерстремия из Азии, где её можно встретить в дикой природе. Сегодня выведены гибриды, которые выдерживают морозы до -29 градусов. Однако для успешной зимовки требуется укрытие: без него даже самые устойчивые сорта могут погибнуть в условиях суровой зимы.

Условия для посадки

Этот кустарник обожает солнце, поэтому высаживать его стоит на открытых участках, где в течение 6-7 часов в день есть хорошее освещение. Грунт подбирают рыхлый и плодородный, с нейтральной или слабокислой реакцией. Важно, чтобы место было возвышенным или обеспеченным дренажом: застоя влаги растение не переносит.

Полив лагерстремии должен быть умеренным и регулярным. Растение не любит как пересушивания, так и чрезмерной влаги.

Формирование куста

Ранней весной проводят обрезку: побеги укорачивают на треть или наполовину, чтобы стимулировать рост и формирование густой кроны. Очень важно завершить обрезку до начала активной вегетации, иначе куст может ослабнуть и хуже цвести.

Подготовка к зиме

На зиму кусты окучивают сухой почвой или компостом, затем мульчируют слоем соломы или коры толщиной 15-20 см. Побеги дополнительно обматывают агроволокном в несколько слоёв. Если растение выращивается в кадке, его можно занести в светлое помещение с температурой от +2 до +5 градусов — это позволит сохранить его до весны без риска вымерзания.

Лагерстремия в садовом дизайне

Этот кустарник может стать настоящей гордостью участка. Благодаря своей декоративности его часто используют для создания живых изгородей или цветущих акцентов в саду. Лагерстремия прекрасно сочетается с хвойниками, розами и декоративными травами, создавая эффектные композиции.

При должном уходе она радует владельцев обильным цветением долгие годы, а её изысканный аромат делает пребывание в саду особенно приятным.

Три интересных факта