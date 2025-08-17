Ошибка палеонтологов: как зуб примата оказался ключом к разгадке эволюции

Что скрывают плиоценовые отложения в Танзании? Учёные обнаружили новые фрагменты челюстей и зубов, которые проливают свет на жизнь наших далёких предков.

Новые находки в Лаэтоли

Международная команда исследователей из США и Танзании изучила окаменелости из Лаэтоли — местности, известной своими древними следами гоминин. В отложениях возрастом 3,63-3,85 млн лет найдены:

два фрагмента нижней челюсти с коренными зубами,

изолированный клык,

резец,

молочный зуб, первоначально принятый за зуб примата.

По словам антрополога Терри Харрисона (Нью-Йоркский университет), эти остатки принадлежали молодым особям афарского австралопитека (Australopithecus afarensis) — того же вида, что и знаменитая Люси.

"Износ зубов показывает, что это была не взрослая особь — зубы мудрости ещё не прорезались", — отмечают учёные.

Лаэтоли — кладезь древних тайн

С 1930-х годов здесь находили не только остатки австралопитеков, но и:

кости эфиопского парантропа (Paranthropus aethiopicus),

возможные следы ранних Homo sapiens,

древнейшие отпечатки ног прямоходящих гоминин.

Интересно, что некоторые следы сначала приняли за медвежьи — позже выяснилось, что они могли принадлежать неизвестному виду предков человека.

Связь с эфиопскими австралопитеками

Несмотря на расстояние в 1500 км и разницу во времени (3,8 млн лет против 3 млн), находки из Лаэтоли почти идентичны останкам из эфиопского Хадара. Это подтверждает, что A. afarensis был широко распространённым и устойчивым видом.