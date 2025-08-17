Ошибка палеонтологов: как зуб примата оказался ключом к разгадке эволюции
Что скрывают плиоценовые отложения в Танзании? Учёные обнаружили новые фрагменты челюстей и зубов, которые проливают свет на жизнь наших далёких предков.
Новые находки в Лаэтоли
Международная команда исследователей из США и Танзании изучила окаменелости из Лаэтоли — местности, известной своими древними следами гоминин. В отложениях возрастом 3,63-3,85 млн лет найдены:
- два фрагмента нижней челюсти с коренными зубами,
- изолированный клык,
- резец,
- молочный зуб, первоначально принятый за зуб примата.
По словам антрополога Терри Харрисона (Нью-Йоркский университет), эти остатки принадлежали молодым особям афарского австралопитека (Australopithecus afarensis) — того же вида, что и знаменитая Люси.
"Износ зубов показывает, что это была не взрослая особь — зубы мудрости ещё не прорезались", — отмечают учёные.
Лаэтоли — кладезь древних тайн
С 1930-х годов здесь находили не только остатки австралопитеков, но и:
- кости эфиопского парантропа (Paranthropus aethiopicus),
- возможные следы ранних Homo sapiens,
- древнейшие отпечатки ног прямоходящих гоминин.
Интересно, что некоторые следы сначала приняли за медвежьи — позже выяснилось, что они могли принадлежать неизвестному виду предков человека.
Связь с эфиопскими австралопитеками
Несмотря на расстояние в 1500 км и разницу во времени (3,8 млн лет против 3 млн), находки из Лаэтоли почти идентичны останкам из эфиопского Хадара. Это подтверждает, что A. afarensis был широко распространённым и устойчивым видом.
