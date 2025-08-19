Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Леди Гага
© commons.wikimedia.org by Justin Higuchi from Los Angeles, CA, USA is licensed under CC BY 2.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 17:39

Виртуальная сцена не падает, фанаты не толкаются: Гага нашла идеальный формат шоу

Леди Гага проведёт виртуальную пресс-конференцию в Roblox 23 августа

Казалось бы, концертные туры принадлежат реальной сцене, но Леди Гага снова стирает границы между виртуальным и настоящим. Уже 23 августа она проведёт закрытую встречу прямо внутри Roblox — событие, которое объединит фанатов музыки и геймеров со всего мира.

Обновление, которое стало сенсацией

Вселенная Roblox регулярно радует пользователей экспериментами, но август оказался особенно громким. В мини-игре Dress To Impress появилось обновление, посвящённое мировому туру певицы "The Mayhem Ball". Разработчики добавили культовые образы Гаги: от макияжа и причесок до сценических нарядов, знакомых миллионам поклонников.

Игровая механика проста, но вызывает настоящий азарт: у пользователей есть всего пять минут, чтобы собрать образ на заданную тему — одежда, аксессуары, макияж и укладка должны составить единый стиль. После этого игроки сами оценивают работы друг друга, превращая обычное состязание в полноценное fashion-шоу.

Праздник для самых креативных

16 августа проект получил дополнительное расширение — новые игровые режимы, свежие коллекции нарядов и аксессуаров. Реакция фанатов оказалась настолько тёплой, что разработчики вместе с певицей решили организовать особую благодарность сообществу.

23 августа Леди Гага лично появится на виртуальной пресс-конференции в Roblox. В планах не только ответы на вопросы пользователей, но и эксклюзивные активности, а также конкурсы. Центральным событием станет состязание за лучший наряд — поклонники смогут примерить на себя роль стилиста певицы и проявить фантазию.

