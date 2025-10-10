Мир глянца снова закипает: Миранда Пристли возвращается, но теперь её соперница — Леди Гага
Продолжение культовой комедии о мире глянца и модных интриг уже снимается в Италии. На этот раз внимание приковано не только к возвращению звёздного состава, но и к новой героине — Леди Гаге. Певица, актриса и обладательница "Оскара" снова покоряет большой экран, совмещая съёмки с насыщенным концертным туром.
Новая глава в легендарной истории
Сиквел "Дьявол носит Prada" возвращает зрителя в атмосферу высокой моды, где блеск подиумов соседствует с коварством редакционных интриг. По сюжету, Миранда Пристли сталкивается с упадком печатных изданий и вынуждена искать пути спасения своего журнала. Неожиданным поворотом станет встреча с Эмили, некогда её ассистенткой, а теперь — успешной главой люксового бренда.
Главная идея фильма — столкновение старой школы модной журналистики с новыми реалиями digital-эпохи. Индустрия меняется, но характеры героев остаются такими же острыми, как и шпильки на показах Haute Couture.
Состав мечты: кто вернулся на площадку
В съёмках участвует почти весь оригинальный состав:
-
Мерил Стрип вновь перевоплотится в Миранду Пристли;
-
Энн Хэтэуэй сыграет повзрослевшую Энди Сакс;
-
Эмили Блант — энергичную Эмили, теперь уже бизнесвумен;
-
Стэнли Туччи вернётся к образу стильного Найджела.
К ним присоединятся Люси Лю, Джастин Теру, Б. Дж. Новак и Полин Шаламе. А вот Адриан Гренье, исполнивший роль бойфренда Энди, в проект не вернётся. Его место займёт австралиец Патрик Браммалл, звезда сериалов "Колин из бухгалтерии" и "Зло".
Почему выбрали Леди Гагу
Слухи о кастинге начались ещё весной, но подтверждение пришло лишь после того, как Гагу заметили на съёмках в Милане. По данным Variety, артистка получила одну из ключевых ролей — молодую инфлюенсерку и дизайнера, чьё сотрудничество с журналом Пристли вызывает бурю в мире моды.
Леди Гага уже доказала свой актёрский талант в фильмах "Звезда родилась" и "Джокер: Безумие на двоих". Её появление в сиквеле — не просто маркетинговый ход, а логичное продолжение темы фильма: новая мода, новые лица, новые ценности.
Сравнение: оригинал и сиквел
|Элемент
|"Дьявол носит Prada" (2006)
|"Дьявол носит Prada 2" (2026)
|Тема
|Вхождение новичка в мир моды
|Борьба традиций и цифровизации
|Главная героиня
|Энди Сакс — журналистка
|Эмили — руководитель бренда
|Конфликт
|Начальник vs подчинённый
|Старые принципы vs новые тренды
|Атмосфера
|Романтизированный Нью-Йорк
|Милан — центр fashion-бизнеса
|Новые актёры
|-
|Леди Гага, Патрик Браммалл
Советы шаг за шагом: как подготовиться к премьере
-
Пересмотрите оригинальный фильм, чтобы освежить детали характеров.
-
Следите за аккаунтами актёров — Леди Гага и Энн Хэтэуэй часто делятся закулисными фото.
-
Ознакомьтесь с миром люксовых брендов, фигурирующих в сюжете: Valentino, Prada, Gucci.
-
Обратите внимание на музыкальные коллаборации — Гага, по слухам, записывает саундтрек к фильму.
-
Загляните в итальянскую моду 2020-х — именно на ней построен визуальный стиль картины.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: ожидать повторения оригинала.
-
Последствие: разочарование из-за другого тона фильма.
-
Альтернатива: воспринимать сиквел как отдельную историю о новых реалиях индустрии.
-
Ошибка: недооценить роль Леди Гаги.
-
Последствие: пропустить символический переход от старого мира моды к эпохе инфлюенсеров.
-
Альтернатива: рассматривать её персонаж как отражение современной аудитории.
FAQ
Когда выйдет фильм?
Премьера ожидается в 2026 году, но точная дата будет объявлена после завершения монтажа.
Где проходили съёмки?
Основные сцены снимаются в Милане, частично — в Лондоне и Нью-Йорке.
Кто режиссёр?
Режиссёром остался Дэвид Френкель, поставивший первую часть.
Мифы и правда
Миф: Леди Гага заменит Энн Хэтэуэй.
Правда: нет, Гага играет совершенно нового персонажа, связанного с миром digital-моды.
Миф: Мерил Стрип отказалась от участия.
Правда: она вернулась к роли Миранды Пристли и уже снялась в нескольких сценах.
Миф: сюжет будет о мести Эмили.
Правда: Эмили — теперь успешная бизнесвумен, и её роль скорее примиряющая, чем мстительная.
Исторический контекст
Оригинальный фильм 2006 года стал одним из самых кассовых проектов в истории жанра. Он не только поднял популярность бренда Prada, но и стал культурным феноменом, вдохновив миллионы женщин по всему миру. Теперь сиквел продолжает эту линию — но в эпоху, где Vogue уступает место Instagram, а героиня в пиджаке от Balenciaga снимает сторис вместо репортажа.
