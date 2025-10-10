Мир глянца снова закипает: Миранда Пристли возвращается, но теперь её соперница — Леди Гага

Продолжение культовой комедии о мире глянца и модных интриг уже снимается в Италии. На этот раз внимание приковано не только к возвращению звёздного состава, но и к новой героине — Леди Гаге. Певица, актриса и обладательница "Оскара" снова покоряет большой экран, совмещая съёмки с насыщенным концертным туром.

Новая глава в легендарной истории

Сиквел "Дьявол носит Prada" возвращает зрителя в атмосферу высокой моды, где блеск подиумов соседствует с коварством редакционных интриг. По сюжету, Миранда Пристли сталкивается с упадком печатных изданий и вынуждена искать пути спасения своего журнала. Неожиданным поворотом станет встреча с Эмили, некогда её ассистенткой, а теперь — успешной главой люксового бренда.

Главная идея фильма — столкновение старой школы модной журналистики с новыми реалиями digital-эпохи. Индустрия меняется, но характеры героев остаются такими же острыми, как и шпильки на показах Haute Couture.

Состав мечты: кто вернулся на площадку

В съёмках участвует почти весь оригинальный состав:

Мерил Стрип вновь перевоплотится в Миранду Пристли;

Энн Хэтэуэй сыграет повзрослевшую Энди Сакс ;

Эмили Блант — энергичную Эмили, теперь уже бизнесвумен;

Стэнли Туччи вернётся к образу стильного Найджела.

К ним присоединятся Люси Лю, Джастин Теру, Б. Дж. Новак и Полин Шаламе. А вот Адриан Гренье, исполнивший роль бойфренда Энди, в проект не вернётся. Его место займёт австралиец Патрик Браммалл, звезда сериалов "Колин из бухгалтерии" и "Зло".

Почему выбрали Леди Гагу

Слухи о кастинге начались ещё весной, но подтверждение пришло лишь после того, как Гагу заметили на съёмках в Милане. По данным Variety, артистка получила одну из ключевых ролей — молодую инфлюенсерку и дизайнера, чьё сотрудничество с журналом Пристли вызывает бурю в мире моды.

Леди Гага уже доказала свой актёрский талант в фильмах "Звезда родилась" и "Джокер: Безумие на двоих". Её появление в сиквеле — не просто маркетинговый ход, а логичное продолжение темы фильма: новая мода, новые лица, новые ценности.

Сравнение: оригинал и сиквел

Элемент "Дьявол носит Prada" (2006) "Дьявол носит Prada 2" (2026) Тема Вхождение новичка в мир моды Борьба традиций и цифровизации Главная героиня Энди Сакс — журналистка Эмили — руководитель бренда Конфликт Начальник vs подчинённый Старые принципы vs новые тренды Атмосфера Романтизированный Нью-Йорк Милан — центр fashion-бизнеса Новые актёры - Леди Гага, Патрик Браммалл

Советы шаг за шагом: как подготовиться к премьере

Пересмотрите оригинальный фильм, чтобы освежить детали характеров. Следите за аккаунтами актёров — Леди Гага и Энн Хэтэуэй часто делятся закулисными фото. Ознакомьтесь с миром люксовых брендов, фигурирующих в сюжете: Valentino, Prada, Gucci. Обратите внимание на музыкальные коллаборации — Гага, по слухам, записывает саундтрек к фильму. Загляните в итальянскую моду 2020-х — именно на ней построен визуальный стиль картины.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: ожидать повторения оригинала.

Последствие: разочарование из-за другого тона фильма.

Альтернатива: воспринимать сиквел как отдельную историю о новых реалиях индустрии.

Ошибка: недооценить роль Леди Гаги.

Последствие: пропустить символический переход от старого мира моды к эпохе инфлюенсеров.

Альтернатива: рассматривать её персонаж как отражение современной аудитории.

FAQ

Когда выйдет фильм?

Премьера ожидается в 2026 году, но точная дата будет объявлена после завершения монтажа.

Где проходили съёмки?

Основные сцены снимаются в Милане, частично — в Лондоне и Нью-Йорке.

Кто режиссёр?

Режиссёром остался Дэвид Френкель, поставивший первую часть.

Мифы и правда

Миф: Леди Гага заменит Энн Хэтэуэй.

Правда: нет, Гага играет совершенно нового персонажа, связанного с миром digital-моды.

Миф: Мерил Стрип отказалась от участия.

Правда: она вернулась к роли Миранды Пристли и уже снялась в нескольких сценах.

Миф: сюжет будет о мести Эмили.

Правда: Эмили — теперь успешная бизнесвумен, и её роль скорее примиряющая, чем мстительная.

Исторический контекст

Оригинальный фильм 2006 года стал одним из самых кассовых проектов в истории жанра. Он не только поднял популярность бренда Prada, но и стал культурным феноменом, вдохновив миллионы женщин по всему миру. Теперь сиквел продолжает эту линию — но в эпоху, где Vogue уступает место Instagram, а героиня в пиджаке от Balenciaga снимает сторис вместо репортажа.