Алексей Ларин Опубликована сегодня в 23:41

Всё было готово к феерии, но наступила тишина: почему Гага не вышла к публике в Майами

Леди Гага отменила концерт в Майами из-за повреждения голосовых связок

Вечером среды в Майами сотни поклонников Леди Гаги собрались в ожидании грандиозного шоу Mayhem Ball. Однако за несколько минут до начала концерта артистка неожиданно объявила об отмене выступления. Такое решение стало шоком для зрителей: сцена была готова, зрительный зал заполнен, а публика с нетерпением ждала выхода певицы. Причиной стала внезапная проблема со здоровьем, которая не позволила звезде выйти к публике.

Решение, принятое в последний момент

Сообщение об отмене Леди Гага опубликовала в своём блоге в 20:00, когда публика уже занимала свои места. Концерт должен был начаться в промежутке между 20:00 и 21:00, но певица призналась, что вынуждена отложить шоу ради сохранения голоса.

"Привет всем! Мне очень, очень жаль, но мне придется отложить сегодняшнее шоу в Майами. Во время вчерашней репетиции и сегодняшней разминки мои связки были очень напряжены, и мой врач и преподаватель по вокалу посоветовали мне не рисковать", — сказала Леди Гага.

Причина отмены

Звезда объяснила, что повреждение голосовых связок стало решающим фактором. По её словам, последние дни были особенно напряжёнными: ежедневные живые выступления в рамках тура сильно нагружали голос. Артистка подчеркнула, что не может позволить себе дальнейшие травмы, так как последствия могут быть серьёзными и повлиять на всю карьеру.

"Я пою вживую каждый вечер. Хотя это было тяжелое и мучительное решение, я больше опасаюсь долгосрочных последствий для моего голоса. Надеюсь, вы простите меня. Мне очень, очень жаль", — добавила Леди Гага.

Реакция поклонников

Для многих зрителей отмена стала полной неожиданностью. В социальных сетях тут же появились десятки сообщений поддержки, хотя некоторые фанаты не скрывали разочарования. Многие отметили, что здоровье певицы важнее одного концерта. Часть поклонников выразила надежду, что шоу в Майами будет перенесено, а не окончательно отменено.

Тур Mayhem Ball

Турне Mayhem Ball стартовало в августе и сразу стало одним из самых обсуждаемых событий года в музыкальной индустрии. Программа отличается масштабной постановкой, яркими визуальными эффектами и сложными вокальными партиями, которые Гага исполняет полностью вживую. График тура крайне плотный: почти каждый день запланированы концерты в разных городах США. Именно такой темп, по словам артистки, и стал причиной чрезмерной нагрузки на голос.

Что дальше

Несмотря на вынужденную паузу, Леди Гага не собирается прекращать тур. Следующее выступление назначено на 6 сентября в знаменитом Madison Square Garden в Нью-Йорке. Организаторы пока не сообщили, будет ли перенесено майамское шоу, но фанаты надеются на дополнительную дату.

