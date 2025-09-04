Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Медовик
Медовик
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 6:30

Почему этот торт с орехами и кремом заставляет гостей шептаться о семейных тайнах кухни

Торт Дамский каприз готовят с медом и кремом

Представьте себе нежный торт с медовым послевкусием и ореховыми нотками — это "Дамский каприз"! Он не только для дам: мужчины тоже в восторге от его умеренной сладости и мягких коржей. Попробуйте приготовить его дома — и ваше чаепитие станет незабываемым.

Ингредиенты

  • Пшеничная мука: 3 стакана
  • Куриные яйца: 2 шт.
  • Сахар: 1 стакан
  • Сливочное масло: 100 г
  • Сода: 1 ч. л.
  • Мёд: 2 ст. л.
  • Пшеничная мука: 2 ст. л.
  • Куриные яйца: 2 шт.
  • Сахар: 1 стакан
  • Сливочное масло: 250 г
  • Молоко: 2 стакана
  • Ванилин: 2 г
  • Грецкие орехи: 100 г

Пошаговое приготовление

Подготовка крема. Сначала соберите ингредиенты для крема. В кастрюлю налейте молоко, добавьте муку, сахар и яйца. Поставьте на средний огонь, постоянно помешивая, доведите до кипения. Уварите до загустения и остудите.

Орехи в дело. Промойте грецкие орехи, просушите в микроволновке или на сковороде. Измельчите блендером.

Доводим крем до совершенства. Добавьте к остывшему крему размягчённое масло, ванилин и измельчённые орехи. Взбейте до однородности. Уберите в холодильник охлаждаться. (Ванилин можно заменить ванильным сахаром — подробности в нашей статье по ссылке.)

Готовим тесто. Соберите ингредиенты для теста. В миске смешайте кубики мягкого масла, сахар, мёд и соду. Разогрейте духовку до 210°C. (О нюансах соды — в отдельной статье.)

Добавляем яйца и нагрев. Вбейте яйца в смесь. Поставьте кастрюлю на водяную баню. Перемешиваем. Взбейте миксером или венчиком до однородности.

Мука частями. Не снимая с бани, всыпьте половину стакана просеянной муки (просеивание делает тесто нежнее). Перемешайте. Затем снимите с бани и добавьте остальную муку частями. (О свойствах муки — в статье по ссылке.)

Замес. Когда тесто соберётся в комок, выложите на стол с мукой и помесите до гладкости. Формируем коржи. Разделите тесто на 6 частей. Раскатайте каждую в тонкий круг.

Выпекаем. Положите корж на противень с мукой. Выпекайте 5 минут до румянца. (Особенности духовок — в нашей статье.)

Обрезаем. Выньте корж горячим и вырежьте круг (по тарелке). Повторите для всех. Крошка для украшения. Обрезки измельчите в крошку блендером или скалкой.

Сборка торта. Смажьте коржи кремом, сложите стопкой. Финальный штрих. Смажьте торт кремом сверху и с боков, посыпьте крошкой. Поставьте в холодильник на несколько часов для пропитки. Наслаждайтесь!

Приятного чаепития — этот торт точно станет хитом! Если есть советы или вопросы, пишите в комментариях.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Лаваш с творогом и зеленью: ингредиенты и шаги приготовления сегодня в 2:17

Лёгкая закуска или гастрономический взрыв? Лаваш с творогом, который удивит даже гурманов

Лаваш с творогом и зеленью — простой и быстрый рецепт аппетитных рулетиков. Идеально для пикника и праздничного стола, легко готовится и всегда вкусен!

Читать полностью » Рецепт классического чизкейка в духовке: пошаговая инструкция сегодня в 2:10

Чизкейк в духовке — мягкий и воздушный: всё решает одна хитрость

Идеальный чизкейк можно приготовить дома без лишних хлопот. Главное — знать тонкости, которые делают десерт пышным и нежным.

Читать полностью » Как приготовить жаркое из свинины с картошкой и грибами в горшочках сегодня в 2:06

От простой свинины до настоящего гастрономического праздника — как это возможно

Сытное и ароматное жаркое из свинины с картошкой и грибами в горшочках — простой рецепт для уютного обеда или праздничного стола. Узнайте, как приготовить это вкусное блюдо!

Читать полностью » Как приготовить маринованный перец с чесноком и петрушкой на зиму сегодня в 1:27

Маринованный перец за 15 минут: баночки улетают быстрее солёных огурцов

Маринованный перец с чесноком и петрушкой — зимняя заготовка, которая сохраняет вкус лета и делает любое блюдо ярче. Рассказываем, как его приготовить.

Читать полностью » Приготовьте винегрет без огурцов за 40 минут по традиционному методу сегодня в 1:15

Яркий салат без привычной горчинки: новая жизнь винегрета

Узнайте, как приготовить нежный и яркий винегрет без огурцов — классический вкус с новой текстурой и свежими нотками лимонной заправки. Идеальный рецепт для вашего стола!

Читать полностью » Как сделать салат с креветками и пекинской капустой сегодня в 1:04

Салат с креветками: парадокс, где экзотика прячется в повседневности

Откройте для себя яркий салат с креветками и пекинской капустой — экзотика для будней и праздников. Необычная заправка сделает блюдо незабываемым!

Читать полностью » Приготовьте классические кексы в формочках по рецепту кулинарных экспертов сегодня в 0:40

Кексы по-домашнему: дешевый рецепт, который даёт больше вкуса за меньшие деньги

Узнайте, как легко и быстро приготовить классические кексы в формочках — мягкие, ароматные и идеально подходящие для уютного чаепития дома. Простые ингредиенты и пошаговый рецепт!

Читать полностью » Сливочный куриный пирог в горшочке: ингредиенты и технология выпечки сегодня в 0:22

Секрет нежного куриного пирога: корочка хрустит, а начинка тает во рту

Сливочный куриный пирог с хрустящей корочкой и нежной начинкой — рецепт, который превращает обычный ужин в традицию и собирает семью за столом.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Бег для похудения: тренер Марни Кунц назвала эффективные способы увеличить расход калорий
Еда

Вафельные трубочки готовят за 30 минут: пошаговый рецепт
Наука и технологии

Новая находка в Перу: трёхмерная стена доказывает существование развитой цивилизации 4000 лет назад
Культура и шоу-бизнес

Ченнинг Татум признал развод с Дженной Дуан самым тяжелым периодом жизни
Туризм

Вертолётные экскурсии Камчатки: маршруты над вулканами и озёрами
Красота и здоровье

Врач-офтальмолог Гунва Аль-Терк: отеки под глазами могут быть признаком болезней почек
Садоводство

Осенний лайфхак для дачников: раскрываем пользу оставленной ботвы на грядках
Авто и мото

Новый Citroen C5 Aircross стал крупнейшим и самым дорогим SUV бренда
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet