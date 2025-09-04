Почему этот торт с орехами и кремом заставляет гостей шептаться о семейных тайнах кухни

Представьте себе нежный торт с медовым послевкусием и ореховыми нотками — это "Дамский каприз"! Он не только для дам: мужчины тоже в восторге от его умеренной сладости и мягких коржей. Попробуйте приготовить его дома — и ваше чаепитие станет незабываемым.

Ингредиенты

Пшеничная мука: 3 стакана

Куриные яйца: 2 шт.

Сахар: 1 стакан

Сливочное масло: 100 г

Сода: 1 ч. л.

Мёд: 2 ст. л.

Пшеничная мука: 2 ст. л.

Куриные яйца: 2 шт.

Сахар: 1 стакан

Сливочное масло: 250 г

Молоко: 2 стакана

Ванилин: 2 г

Грецкие орехи: 100 г

Пошаговое приготовление

Подготовка крема. Сначала соберите ингредиенты для крема. В кастрюлю налейте молоко, добавьте муку, сахар и яйца. Поставьте на средний огонь, постоянно помешивая, доведите до кипения. Уварите до загустения и остудите.

Орехи в дело. Промойте грецкие орехи, просушите в микроволновке или на сковороде. Измельчите блендером.

Доводим крем до совершенства. Добавьте к остывшему крему размягчённое масло, ванилин и измельчённые орехи. Взбейте до однородности. Уберите в холодильник охлаждаться. (Ванилин можно заменить ванильным сахаром — подробности в нашей статье по ссылке.)

Готовим тесто. Соберите ингредиенты для теста. В миске смешайте кубики мягкого масла, сахар, мёд и соду. Разогрейте духовку до 210°C. (О нюансах соды — в отдельной статье.)

Добавляем яйца и нагрев. Вбейте яйца в смесь. Поставьте кастрюлю на водяную баню. Перемешиваем. Взбейте миксером или венчиком до однородности.

Мука частями. Не снимая с бани, всыпьте половину стакана просеянной муки (просеивание делает тесто нежнее). Перемешайте. Затем снимите с бани и добавьте остальную муку частями. (О свойствах муки — в статье по ссылке.)

Замес. Когда тесто соберётся в комок, выложите на стол с мукой и помесите до гладкости. Формируем коржи. Разделите тесто на 6 частей. Раскатайте каждую в тонкий круг.

Выпекаем. Положите корж на противень с мукой. Выпекайте 5 минут до румянца. (Особенности духовок — в нашей статье.)

Обрезаем. Выньте корж горячим и вырежьте круг (по тарелке). Повторите для всех. Крошка для украшения. Обрезки измельчите в крошку блендером или скалкой.

Сборка торта. Смажьте коржи кремом, сложите стопкой. Финальный штрих. Смажьте торт кремом сверху и с боков, посыпьте крошкой. Поставьте в холодильник на несколько часов для пропитки. Наслаждайтесь!

Приятного чаепития — этот торт точно станет хитом! Если есть советы или вопросы, пишите в комментариях.