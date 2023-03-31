Первые автомобили Lada, изготовленные на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге, выйдут с конвейера в июне текущего года. Об этом сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов на заседании промышленного совета города.
Выпуск тольяттинской марки автомобилей ожидается в период Петербургского международного экономического форума.
Ранее, 29 марта, стало известно, что АвтоВАЗ планирует запустить производство Lada на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге в II квартале текущего года.
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