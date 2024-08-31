В новых Lada Vesta обнаружены проблемы с электроникой

Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" временно прекратил отгрузку новых Lada Vesta официальным дилерам из-за проблем с электроникой. Об этом проинформировал паблик Avtograd в социальной сети "ВКонтакте".

Отгрузка на 31 августа - это только Гранта и Нива, однако единичные экземпляры Весты попадаются.

Ранее этот же паблик сообщал, что после начала выпуска Lada Vesta с новыми опциями обнаружились проблемы с программным обеспечением этих автомобилей. Оно стало работать некорректно, а при снятии клеммы с аккумулятора существует риск возгорания автомобиля.

Кроме того, стало известно, что совсем недавно "АвтоВАЗ" запустил массовое производство Lada Vesta, оснащённых системой курсовой устойчивости (ESC).

Фото: Freepik/senivpetro