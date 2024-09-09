Узбекские мастера сделали тюнинг ВАЗ-2107 за 60 тысяч долларов с монитором для PS5

Вот что получится, если затюнинговать ВАЗ-2107 за 60 тысяч долларов

В Узбекистане был реализован уникальный тюнинг-проект на базе российского автомобиля ВАЗ-2107. В результате доработок стоимость автомобиля увеличилась в сто раз и составила 60 000 долларов.

Реализацией проекта занималось известное тюнинг-ателье в Ташкенте. Автомобиль оснастили модернизированным двигателем и трансмиссией от Lada Priora с объёмом двигателя два литра. В моторном отсеке использовали карбоновые детали. На крышке багажника разместили большой жидкокристаллический экран для игр на приставке Sony PlayStation 5, а внутри багажного отделения установили мощный сабвуфер.

Стандартные колёса заменили на 19-дюймовые многоспицевые литые диски с низкопрофильной резиной. Дополнительно ВАЗ-2107 оснастили системой бесключевого доступа и кнопочным запуском двигателя. В салоне установили сиденья с электрорегулировкой от Audi RS7, а на крыше — люк.

Весь интерьер, включая потолок и приборную панель, обтянули кожей и алькантарой бирюзово-голубого оттенка, выполненной в стиле Tiffany & Co. Для проекта разработали специальный ключ с сенсорным дисплеем, аналогичный тем, что используются в последних моделях BMW.

Приборная панель и мультимедийная система представляют собой единый длинный экран. Потолок автомобиля оборудовали функцией имитации звёздного неба. Однако самой запоминающейся деталью интерьера стали часы Rolex, стоимостью 10 000 долларов, установленные на отдельной глянцевой панели.

Эти часы специально доставили для проекта из Дубая. В результате доработок ВАЗ-2107 получил значительные изменения: бесключевой доступ, запуск с кнопки, сидения с электроприводами и люк на крыше.

Фото: From Wikimedia Commons/ Kain Kalju (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)