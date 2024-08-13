Новая Lada Granta в Египте оказалась двое дешевле, чем в России

На египетском сайте YallaMotor появилось объявление о продаже нового автомобиля Lada Granta по цене от 285 до 370 тысяч египетских фунтов, что эквивалентно 535-695 тысячам рублей. Это практически вдвое дешевле, чем предлагают российские дилеры.
Автомобили, представленные на площадке, были произведены в 2024 году и оснащены автоматической коробкой передач и двумя подушками безопасности. Отметим, что выпуск Грант в такой комплектации был возобновлен лишь в апреле этого года.
На официальном сайте «АвтоВАЗа», цена на Lada Granta в базовой комплектации составляет 699 тысяч рублей. В то же время, в Египте можно приобрести автомобиль с полным комплектом опций за аналогичную сумму. В России такая версия будет стоить около 1,022 миллиона рублей.
Представитель «АвтоВАЗа» не смог объяснить столь значительную разницу в стоимости, однако подчеркнул, что автомобили Lada Granta не поставляются в Египет. Он также заявил, что «распространяемый скриншот сайта является результатом деятельности неизвестной нам египетской компании».
Фото: commons.wikimedia.org
"Взгляд": Из-за слабости Трампа "ястребы" Вашингтона захлопали крыльями
Атака ВСУ на Курскую область воодушевила радикалов в Республиканской партии Америки, которые давно хотят усилить военную поддержку ВСУ. "Ястребы" призывают посадить ветеранов ВВС США за штурвалы F-16, чтобы помочь Украине.
Baijiahao: Путин лишил Китай многомиллиардного контракта
Китайские журналисты из Baijiahao сообщили о решении Владимира Путина отказаться от сотрудничества с Поднебесной в проекте по строительству высокоскоростной ж/д между Москвой и Петербургом.
Google прекращает работу BigQuery в России с 9 сентября
Google прекратит в России использование облачного сервиса BigQuery для работы с большими данными. Как сообщает ТАСС со ссылкой на информацию компании Softline, пользователи уже получили уведомления об этом изменении, которое вступит в силу с 9 сентября.
Собчак оценила интервью Илона Маска с Дональдом Трампа: "Люблю, когда корёжит"
Ксения Собчак объяснила, чем ей понравилось интервью Илона Маска с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом.