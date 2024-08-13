Новая Lada Granta в Египте оказалась двое дешевле, чем в России

На египетском сайте YallaMotor появилось объявление о продаже нового автомобиля Lada Granta по цене от 285 до 370 тысяч египетских фунтов, что эквивалентно 535-695 тысячам рублей. Это практически вдвое дешевле, чем предлагают российские дилеры.

Автомобили, представленные на площадке, были произведены в 2024 году и оснащены автоматической коробкой передач и двумя подушками безопасности. Отметим, что выпуск Грант в такой комплектации был возобновлен лишь в апреле этого года.

На официальном сайте «АвтоВАЗа», цена на Lada Granta в базовой комплектации составляет 699 тысяч рублей. В то же время, в Египте можно приобрести автомобиль с полным комплектом опций за аналогичную сумму. В России такая версия будет стоить около 1,022 миллиона рублей.

Представитель «АвтоВАЗа» не смог объяснить столь значительную разницу в стоимости, однако подчеркнул, что автомобили Lada Granta не поставляются в Египет. Он также заявил, что «распространяемый скриншот сайта является результатом деятельности неизвестной нам египетской компании».

Фото: commons.wikimedia.org