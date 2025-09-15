Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Наследство и ипотека
Наследство и ипотека
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 2:10

Квартира в центре Москвы и долги: певицу обвиняют в неуплате ЖКХ

У певицы Лады Дэнс выявили долги за коммунальные услуги и штрафы ГИБДД

Известная певица Лада Дэнс оказалась в центре скандала из-за крупных долгов за жильё в Москве. Как сообщает телеграм-канал Shot, артистка уже несколько лет не оплачивает коммунальные счета за свою квартиру в историческом доме на Мясницкой улице, который в 2024 году получил статус объекта культурного наследия.

Квартира площадью 150 квадратных метров с тремя жилыми комнатами принадлежит певице с конца 1990-х годов. Сейчас её рыночная стоимость оценивается примерно в 110 млн рублей. Однако, по данным СМИ, с июня 2017 года исполнительница хитов "Девочка-ночь" и "Аромат любви" не вносила оплату за услуги ЖКХ. Задолженность превысила 500 тысяч рублей.

Стоит отметить, что квартира — не единственный объект недвижимости Лады Дэнс. В Подмосковье у неё есть загородный особняк площадью почти 580 квадратных метров в посёлке Подушкино, рыночная стоимость которого достигает 300 млн рублей. Он также был приобретён в 1999 году.

Кроме коммунальных долгов, у певицы накопились штрафы. По информации ТАСС, на неё заведено три исполнительных производства из-за просроченных выплат по постановлениям ГИБДД. Общая сумма задолженности вместе с исполнительскими сборами составила 4,2 тыс. рублей. Дополнительно артистка не оплатила штраф за парковку в размере 5 тыс. рублей.

Продюсер певицы Сергей Пудовкин в разговоре с RTVI выразил сомнения в корректности предъявленных сумм:

"Возможно, это техническая ошибка в расчётах", — предположил Сергей Пудовкин.

