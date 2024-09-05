Новая "Лада-Аура" будет продаваться по цене в 2,6 млн рублей и составит конкуренцию Toyota Camry

Новая модель Lada Aura — это удлиненная версия Lada Vesta, которая будет доступна российским покупателям. Цена на этот автомобиль составит от 2,6 миллиона рублей, что позволит ему занять место в средней ценовой категории.

По информации источника, близкого к производству и продажам новой модели, в максимальной комплектации Lada Aura может стоить до 3 миллионов рублей. Однако эта сумма ориентировочна и может быть уточнена в ближайшее время.

Планируется, что прайс-листы на Lada Aura будут разосланы дилерам через месяц. Это даст покупателям возможность получить более точную информацию о ценах на автомобиль в различных версиях.

Lada Aura не только будет отличаться от своей предшественницы Lada Vesta увеличенной базой, но и предложит ряд других улучшений. Например, ожидается, что автомобиль будет оснащен креслами с вентиляцией и массажем, что сделает его более комфортным для водителя и пассажиров.

Кроме того, планируется, что эти автомобили будут поставляться в гаражи федеральных и региональных органов власти в России.

Фото: ТГ-канал Лада-РФ