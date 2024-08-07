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Путин назвал комфортной новую Lada Aura
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"АвтоВАЗ" готовит к выпуску новую Lada Aura: какую оценку дал ей Владимир Путин

Путин назвал комфортной новую Lada Aura

Президент России Владимир Путин в очередной раз похвалил новинку "АвтоВАЗа" Lada Aura, комментируя отчёт главы Минпромторга Антона Алиханова. Машина ещё не поступила в продажу, концерн только готовится выпустить её на российский рынок.

"Хорошая машина, комфортная, управляемая", — сказал глава РФ.

Это уже вторая положительная оценка, которой Lada Aura удостоилась от президента Росии. Так, 16 июля он проехал на новой модели во время открытия последнего участка трассы М-11 "Нева". После поездки президент назвал машину "хорошей".

Lada Aura была впервые официально представлена 8 июня 2023 года на выставке «Евразия - наш дом» в Сочи. Основой этого представительского седана стала модель Lada Vesta. Новинка имеет удлинённую заднюю дверью и изменённую форму заднего бампера, а также увеличенное пространство для пассажиров сзади.

Lada Aura - не первая модель "АвтоВАЗа", которую тестирует Путин. В разное время он сидел за рулём Lada Kalina, Lada Granta и Lada Vesta.

Фото: Администрация президента России (Creative Commons Attribution 4.0).

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