Седан Lada Vesta
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 5:51

Секреты новых Lada Vesta: что скрывают новые версии автомобиля

АвтоВАЗ представит новые комплектации Lada Vesta с улучшенным комфортом и безопасностью осенью 2025 года

АвтоВАЗ готовит к запуску новые версии популярной модели Lada Vesta, которые будут представлены в трех различных комплектациях. Это модификации Sport, CNG и "ПФА", каждая из которых привнесет что-то новое в модельный ряд. Запуск серийного производства этих новинок планируется уже на осень 2025 года. Появление новых вариантов Lada Vesta связано с растущими ожиданиями покупателей и усилением конкуренции на рынке. Особенно остро стоит задача у АвтоВАЗа с учетом появления новой модели — Iskra, которая также будет конкурировать с Lada Vesta и другими автомобилями.

Газовая версия Lada Vesta: преимущества и особенности

Одной из наиболее ожидаемых новинок является версия с газовым двигателем (CNG). Эта модификация получит 1,6-литровый мотор, работающий на метане, что позволит значительно снизить эксплуатационные расходы. Использование газа в качестве топлива делает эту модель более экономичной и экологичной. В качестве трансмиссии будет предложена механическая коробка передач, что также поспособствует снижению стоимости эксплуатации.

Газовая версия — это важный шаг для бренда, ориентированного на рынок, где стоимость топлива и его доступность играют ключевую роль. Многие автолюбители давно ищут более доступные альтернативы бензиновым двигателям, и новая Lada Vesta с газовым двигателем удовлетворит этот спрос.

Модификация "ПФА": что нового?

Модификация "ПФА" станет еще одним интересным предложением от АвтоВАЗа. В этой версии Vesta будет улучшена комплектация, что придаст автомобилю дополнительные удобства и комфорт. Среди нововведений стоит выделить систему бесключевого доступа в салон и климат-контроль. Эти элементы придадут автомобилю дополнительные плюсы в глазах покупателей, которым важна не только цена, но и высокий уровень комфорта.

Кроме того, по информации инсайдеров, новая комплектация будет включать дополнительные системы безопасности и помощи водителю, что также придаст автомобилю дополнительные конкурентные преимущества. Модификация "ПФА" ориентирована на тех, кто ищет более технологичный и оснащенный автомобиль, но не готов переплачивать за более дорогие комплектации.

Lada Vesta Sport: заряженная версия

Lada Vesta Sport, как можно ожидать, станет самой мощной и динамичной версией среди новинок. В этой модификации будет установлен 1,8-литровый мотор Evo, работающий в паре с механической коробкой передач на шесть передач. Такой комплект обеспечит отличные динамические характеристики, что сделает этот автомобиль привлекательным для более спортивных водителей. Это версия для тех, кто хочет получить от машины не только комфорт, но и драйв.

Цена Lada Vesta Sport, по предварительным оценкам, составит около 2,7 миллиона рублей, что делает ее достаточно дорогой в сегменте. Однако для любителей быстрой езды и хорошей управляемости эта цена может быть вполне оправданной.

