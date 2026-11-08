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двигатель Lada Vesta SW Cross
двигатель Lada Vesta SW Cross
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Главная / Авто и мото
Кирилл Раевский Опубликована сегодня в 11:26

Лошадиные силы уравняли, а различия остались: что теперь разделяет комплектации Lada Vesta

АвтоВАЗ внес изменения в техническую базу семейства Lada Vesta, сделав акцент на обновлённом двигателе и расширении опционального перечня. Теперь во всех версиях модели установлен 1,8-литровый мотор мощностью 132 л. с. и крутящим моментом 175 Н·м. Это решение сводит разнообразие силовых агрегатов к единому стандарту, что упрощает логистику для дилерских центров и снижает сложность обслуживания для конечного потребителя.

Переход к унификации двигателев в рамках линейки Vesta означает, что покупатели больше не выбирают между различными вариантами мощности, а получают предсказуемые динамические характеристики во всех комплектациях. Такой подход характерен для зрелых моделей, где фокус смещается с расширения линейки на оптимизацию производственных и сервисных процессов. Наличие одинакового мотора у всех автомобилей семейства также влияет на остаточную стоимость и доступность запчастей на вторичном рынке, создавая более прозрачную картину для владельцев.

Помимо силового агрегата, производитель акцентирует внимание на новых опциях, которые дополняют базовое оснащение. Хотя конкретный перечень доступных дополнительных функций может варьироваться в зависимости от комплектации, общий вектор направлен на повышение уровня комфорта и безопасности. Для российского авторынка, где локальное производство остаётся ключевым фактором доступности, такие обновления позволяют поддерживать конкурентоспособность модели без радикального изменения её позиционирования.

Автор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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