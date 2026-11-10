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2025 Lada Vesta
2025 Lada Vesta
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Главная / Авто и мото
Кирилл Раевский Опубликована сегодня в 15:22

Телефон подключён, а проценты еле ползут: в Lada Vesta проверили штатные USB на деле

Есть в автомобильной электрике решения, которые выглядят как компромисс между "надо вписать в бюджет" и "хотя бы пусть работает". Штатные USB-порты на Lada Vesta NG — именно такой случай. Они есть, они заряжают, но их поведение заслуживает внимания не с точки зрения маркетинга, а с позиции того, что там происходит в проводнике. Автор одного из Drive2-журналов взял полный комплект заводских зарядных модулей, подключил к ним тестер и современные смартфоны, чтобы понять, где именно заканчивается базовая функциональность и начинается зона, где без внешнего адаптера уже некомфортно.

Как устроена проверка и почему цифры не абсолютны

Тест проводился при работающем двигателе, что является правильным условием для оценки стабильности бортовой сети. В качестве нагрузки использовался Redmi Note 11 Pro 5G, оригинальный кабель Xiaomi 6A длиной 1 метр и цифровой тестер KWS-2103 °C. Здесь важно сразу зафиксировать одну из самых важных инженерных тонкостей: показания такого прибора отражают не максимальный потенциал порта, а результат согласования (handshaking) между тремя сторонами — зарядкой, кабелем и принимающим устройством. Тестер фиксирует фактический обмен энергией, а не "насколько мог бы отдать" разъем. Это не погрешность в плохом смысле, а особенность работы USB-стандарта: мощность определяется самым слабым звеном или, точнее, наименее амбициозным участником диалога.

Именно поэтому при сравнении этих замеров с рекламными характеристиками адаптеров в прикуриватель нужно учитывать: мы имеем дело с базовым профилем 5V. Нет PPS, нет QC, нет Power Delivery. Есть просто напряжение и ток. И именно в этой простоте кроется главный инженерный смысл штатных портов — они не пытаются быть быстрыми, они просто обеспечивают стабильный поток.

Три передних и два задних: где спрятаны ватты

Передний левый порт, обозначенный в каталоге как USB DATA (артикул 8450044205), оказался самым скромным. Питается он от головного устройства Enjoy 7", что само по себе говорит о его второстепенном статусе в архитектуре. Показания тестера: 4.78 В, ток 1.30 А, суммарная мощность 6.25 Вт. Для современного смартфона это режим поддержки заряда, а не активной подзарядки. Если телефон разрядился до нуля, такой порт будет работать медленно, но не будет греть батарею до неприличных температур. Это, в каком-то смысле, удачная инженерная особенность: левый порт не пытается конкурировать с быстрой зарядкой, и поэтому не создает лишних нагрузок на микросхему управления питанием головного устройства.

Ситуация меняется, когда речь идет о переднем правом порте USB Charge (артикул 8450044206). Здесь питание приходит напрямую от бортовой сети через белый 8-пиновый разъём, минуя логику мультимедийного центра. Результат: 4.99 В, ток 1.70 А, мощность 8.49 Вт. Это уже ближе к теоретическому максимуму базового USB-профиля (5V/2A = 10 Вт), хотя и не дотягивает до него из-за падения напряжения в кабеле и внутренних потерях. Для многих владельцев смартфонов среднего класса, не гонящихся за 100-ваттной зарядкой, этого достаточно. Зарядка идет уверенно, без перегрева кабеля.

Задний двойной модуль (артикул 8450040817) в подлокотнике показал практически идентичные характеристики правому переднему порту: 4.90 В, 1.70 А, 8.25 Вт. Это не удивительно: конструкция, вероятно, унифицирована, и разница в 0.2 Вт объясняется незначительными различиями в длине внутриавтомобильной проводки или нагрузке в момент замера. Стабильность такого показателя — признак хорошего проектирования. Задний пассажир получает те же возможности, что и водитель, и это важный момент для комфорта.

Двойной порт: сколько в сумме?

Самый интересный аспект штатной зарядки — ее поведение при одновременном подключении двух устройств. Автор не стал ждать, пока первый телефон зарядится, а сразу подключил во второй порт Xiaomi 14, используя кабель Ugreen 6A длиной 2 метра. Тестер остался на Redmi Note 11 Pro 5G. Показания первого устройства практически не изменились: 4.88 В, ток 1.72 А, мощность 8.34 Вт. Второй телефон, судя по наблюдениям автора, потреблял от 0.95 до 1.3 А. Суммарный ток, который отдавал модуль, составил, таким образом, примерно 2.6-3.0 А. Это очень хороший результат для штатного решения. Многие автомобильные адаптеры в прикуриватель с трудом выдают такую совокупную нагрузку без просадки напряжения. Здесь же напряжение держится в пределах нормы, и оба устройства заряжаются синхронно. Это говорит о том, что микросхема управления током в заднем блоке рассчитана на работу с двумя нагрузками одновременно, а не просто разделяет один ток поровну.

Что не видно в цифрах

В комментариях под тестом быстро указали на главное ограничение: тестер KWS-2103 °C не определяет протоколы зарядки. Для полной картины нужен прибор вроде KWS-X1, способный распознать PPS, QC и другие стандарты. Но судя по тому, что во всех замерах напряжение строго держится около 5 В, штатные порты Lada Vesta NG не поднимают напряжение до 9 В или 12 В. Они работают в классическом режиме 5V, отдавая максимум около 1.7 А на порт. Это не баг, а осознанный выбор: базовая зарядка, совместимая с любым устройством, даже тем, которое не поддерживает современные протоколы.

Практический опыт владельцев подтверждает эту двойственность. Один из пользователей сообщил, что оба USB-порта не заряжают его Tecno Pova: телефон фиксирует недостаток мощности и требует больше ватт, что штатные порты не могут дать. Другой, напротив, отметил, что на Tecno Pova 7 правое USB-гнездо поддерживает быструю зарядку. Разница, вероятно, в конкретном устройстве и его контроллере, но общий вывод ясен: штатные порты — это не универсальный ответ на все запросы. Они надежны, стабильны, но не быстрые.

Для тех, кто использует смартфон как главный источник связи и навигации, этого достаточно. Телефон держится на заряде, не садится в ноль, и не перегревается. Для тех, кто привык к 30- или 60-ваттной зарядке за 20 минут, штатных портов будет мало. И здесь логично вернуться к тому, что сделал сам автор теста: в бардачке лежит отдельный адаптер на 100 Вт. Не для каждого случая, а для того, когда скорость действительно важна. И в этом, пожалуй, и заключается правильный подход к автомобильной электрике: штатное оборудование обеспечивает базовую функциональность, а для специфических задач — свой инструмент. Инженерная мысль здесь проста и элегантна: не надо заставлять один узел делать то, для чего он не проектировался. Пусть левый порт держит заряд, пусть задний раздает ток на два телефона, а если нужна скорость — подключи в прикуриватель то, что умеет 100 Вт. В этом, как ни странно, больше уважения к устройству, чем в попытке выжать максимум из того, что уже есть.

Автор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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