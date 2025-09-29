Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Lada Vesta SW
Lada Vesta SW
© commons.wikimedia.org by Илья Плеханов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Олег Белов Опубликована сегодня в 11:12

Без неё могло быть только "Гранта" и грусть: как одна модель спасла АВТОВАЗ

Lada Vesta отметила 10 лет с момента выпуска первого серийного автомобиля

10 лет назад с конвейера сошёл первый серийный экземпляр Lada Vesta — модели, которая стала символом нового этапа в истории российского автопрома. Для АВТОВАЗа это был настоящий прорыв: компания смогла предложить массовому покупателю автомобиль с современным дизайном, достойной оснащённостью и ценой, доступной для широкой аудитории.

Как создавалась Lada Vesta

Работа над проектом началась примерно в 2011 году при президенте ВАЗа Игоре Комарове. Идея заключалась в создании компактного и доступного автомобиля, который мог бы конкурировать с зарубежными аналогами. При этом учитывался неудачный опыт с "Проектом С" (ВАЗ-2116), где независимая подвеска и высокая себестоимость сделали выпуск экономически невозможным.

Довести Vesta до конвейера и наладить производство удалось уже при следующем президенте компании Бу Андерссоне. Важнейшую роль сыграло партнёрство с Renault: французский концерн предоставил технологии и компоненты, что позволило ускорить разработку и снизить расходы.

Производство и эволюция

Изначально выпуск был организован на заводе в Ижевске, но в 2023 году его перенесли в Тольятти. За годы выпуска модель пережила несколько важных этапов:

  • 2022 год — масштабная модернизация;

  • 2024-2025 годы — курс на импортозамещение и адаптацию конструкции в условиях санкций.

Сегодня гамма Vesta включает седан, универсал, кросс-универсал и удлинённую версию Aura.

Дизайн, который запомнился

Экстерьер автомобиля создавался под руководством британского дизайнера Стива Маттина, занимавшего пост шеф-дизайнера АВТОВАЗа с 2011 по 2020 год. Его фирменные "икс-линии" придали Весте узнаваемость и выделили её на фоне конкурентов.

Сравнение поколений

Параметр Веста (2015) Веста (2025)
Базовый двигатель 1.6 л, 106 л. с. 1.6-1.8 л, доработанные версии
Подвеска Полузависимая сзади Независимая модернизированная
Электроника Базовый мультимедиа Современные мультимедиа с онлайн-сервисами
Модификации Седан Седан, универсал, кросс, Aura

Советы шаг за шагом: стоит ли покупать Vesta с пробегом

  1. Проверьте историю обслуживания: особенно важно для машин первых лет выпуска.

  2. Осмотрите кузов на предмет коррозии — слабое место первых партий.

  3. Уточните наличие оригинальных деталей: после 2022 года часть комплектующих заменили отечественными аналогами.

  4. Сравните цены на вторичке — Vesta хорошо держит стоимость.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Покупать авто первых лет без проверки варианта подвески.

  • Последствие: Повышенный износ и дорогой ремонт.

  • Альтернатива: Брать более свежую рестайлинговую версию.

  • Ошибка: Игнорировать версию Aura.

  • Последствие: Упущение интересного варианта с просторным салоном.

  • Альтернатива: Рассмотреть её как замену бизнес-седанам.

А что если…

Если бы Vesta не появилась в 2015 году, АВТОВАЗ рисковал остаться только с устаревшими моделями. Успех этой линейки стал доказательством, что российский автопром способен конкурировать.

Плюсы и минусы Lada Vesta

Плюсы Минусы
Доступная цена Качество сборки первых лет
Современный дизайн Зависимость от импортных комплектующих
Просторный салон Не самая высокая шумоизоляция
Разнообразие модификаций Средняя динамика базовых двигателей

FAQ

Сколько всего выпущено Lada Vesta?
Более 900 тысяч экземпляров за 10 лет.

Какие версии самые популярные?
Классический седан и универсал SW.

Когда появится новое поколение?
АВТОВАЗ пока делает ставку на обновление текущей линейки и импортозамещение.

Мифы и правда

  • Миф: Vesta полностью российская разработка.

  • Правда: Большую роль сыграли технологии Renault.

  • Миф: Дизайн копировался с европейских моделей.

  • Правда: Он был создан специально для ВАЗа Стивом Маттиным.

3 интересных факта

• Первую серийную Vesta собрали 25 сентября 2015 года.
• Веста стала первой моделью АВТОВАЗа с системой ESC в базе.
• Версия Aura используется как служебный автомобиль для официальных лиц.

Исторический контекст

  1. 2011 — старт разработки.

  2. 2015 — начало серийного производства.

  3. 2022 — крупная модернизация.

  4. 2023 — перенос выпуска в Тольятти.

  5. 2025 — десятилетие модели, более 900 тыс. произведённых авто.

