Три новинки от Lada подряд: почему осень 2025 может войти в историю Vesta

Осенью 2025 года АвтоВАЗ намерен вывести на рынок сразу три новых версии Lada Vesta. Это долгожданные модификации, запуск которых не раз переносился. Теперь сроки уточнены, и в сентябре-ноябре покупатели смогут увидеть обновления в дилерских центрах. Речь идёт о метановой версии CNG, спортивной Sport и комплектации "ПФА" с расширенными возможностями. Об этом сообщил портал RCI News.

Новые модификации Lada Vesta

Первая из новинок — Lada Vesta CNG. Эта модель будет работать на метане, что делает её более экономичной и экологичной по сравнению с привычными бензиновыми версиями. Запуск производства запланирован на сентябрь-октябрь 2025 года.

Вторая модификация — "ПФА", что расшифровывается как "полнофункциональный автомобиль". Машина получит климат-контроль, систему бесключевого доступа и широкий набор дополнительных опций, которых раньше в комплектациях Vesta не было. Серийное производство стартует в октябре-ноябре.

Третья новинка — спортивная версия Vesta Sport. Автомобиль оснастят модернизированным двигателем 1.8 Evo, который в паре с 6-ступенчатой механической коробкой WLY обеспечит более динамичную езду. Эту модификацию ожидают в ноябре.

Причины задержек

Изначально график выпуска выглядел иначе. АвтоВАЗ планировал вывести Vesta CNG в феврале-марте 2025 года, комплектацию "ПФА" — в мае-июне, а спортивную версию — летом того же года. Однако планы неоднократно корректировались. В итоге все три модели будут представлены с осени, практически одна за другой.

Источники внутри компании и в Lada Sport пояснили, что перенос связан как с техническими доработками, так и с особенностями подготовки дилерской сети. Производителю важно не только выпустить машины, но и обеспечить сервисное сопровождение, а также обучить специалистов работе с новыми модификациями.