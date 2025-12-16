Китайские скидки изменили рынок: LADA снизила цены на свои модели

В 2025 году автомобили LADA подешевели, несмотря на общий рост цен и инфляционное давление на рынок. Среднее снижение стоимости составило около 5%. Об этом сообщает АВТОСТАТ.

Динамика цен на фоне инфляции

Глава АВТОВАЗа Максим Соколов рассказал, что в 2025 году ценовая политика бренда была скорректирована в сторону снижения. По его словам, в среднем автомобили LADA стали доступнее примерно на 5%, хотя макроэкономическая ситуация и рост издержек обычно ведут к обратному процессу. Эти данные он привёл в интервью телеканалу "Россия 24", на которое ссылается АВТОСТАТ.

Давление со стороны иностранных брендов

Основной причиной изменения ценовой политики Максим Соколов назвал жёсткую конкуренцию со стороны китайских автопроизводителей. По его оценке, именно ценовое давление со стороны зарубежных марок вынудило АВТОВАЗ пересмотреть подход к формированию стоимости модельного ряда.

"Агрессивный демпинг", — отметил глава АВТОВАЗа, говоря о ситуации на рынке.

По его словам, скидки на отдельные автомобили иностранных брендов доходили до 1 млн рублей, что существенно влияло на потребительский выбор и общую конкурентную среду.

Позиция завода и дальнейшие ориентиры

При этом руководство предприятия подчёркивает, что снижение цен не отменяет базовых экономических законов. Ранее Максим Соколов заявлял, что автомобили LADA в перспективе должны индексироваться вслед за реальной себестоимостью производства. Такой подход он считает необходимым для устойчивой работы автозавода.