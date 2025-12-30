Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Lada Aura
Lada Aura
© commons.wikimedia.org by Северский is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Авто и мото
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 11:40

Цены на Lada меняются по неожиданным правилам: АвтоВАЗ снижает стоимость Aura и Largus

АвтоВАЗ индексирует цены Lada в среднем на 0,5% с января — ТАСС

Начало 2026 года на российском авторынке начнётся с пересмотра цен, но не по привычному сценарию резкого подорожания. АвтоВАЗ объявил об умеренной индексации и точечном снижении стоимости отдельных моделей, сделав акцент на сохранении доступности линейки Lada. Об этом сообщает издание "Известия" со ссылкой на сообщение компании.

Индексация без резкого роста

С января 2026 года АвтоВАЗ скорректирует цены на автомобили Lada в среднем на 0,5%. В компании подчёркивают, что решение принято с учётом уровня инфляции и вводимых налоговых изменений.

В АвтоВАЗе отмечают, что такой подход позволяет сохранить баланс между производственными затратами и покупательской способностью. Снижение цен на флагманские модели

Наиболее заметные изменения коснутся флагманского седана Lada Aura и универсала Largus. Начальная цена Aura снизится сразу на 354 тыс. рублей и составит 2,25 млн рублей, что соответствует падению на 14%. Стоимость Largus уменьшится на 73 тыс. рублей — до 1,59 млн рублей, или на 3,8%.

Одновременно в компании сообщили, что автомобили семейства Vesta практически не подорожают. Версия 2026 модельного года с дополнительным оборудованием будет стоить от 1,58 млн рублей. Granta сохранит стартовую цену на уровне 850 тыс. рублей, Iskra — 1,28 млн рублей, Niva Legend — 1,1 млн рублей, Niva Travel — 1,42 млн рублей, при среднем изменении в пределах 1,8-1,9%.

Производственные планы и новые модели

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что производственный план компании на 2026 год предусматривает выпуск 400 тыс. автомобилей. Для его выполнения предприятие с 1 января возвращается к стандартному графику пятидневной рабочей недели.

"Мы подтверждаем планы по обновлению модельного ряда и намерены в наступающем году начать производство флагманского кроссовера Lada Azimut, оснастить Niva Legend новым двигателем объемом 1,8 л, а также вывести на рынок Vesta Sport", — заявил Соколов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Jaecoo анонсировала локализацию сборки своих кроссоверов в России в 2026 году — Китайские автомобили вчера в 15:08
Новый игрок на рынке: что ждёт автопром России с приходом кроссоверов Jaecoo в 2026 году

Jaecoo планирует начать сборку кроссоверов в России в 2026 году на заводах AGR Automotive Group в Санкт-Петербурге. Возможно переименование модели Jaecoo J7.

Читать полностью » Ford запросил регистрацию бренда для запчастей и сервисных услуг — Роспатент вчера в 13:22
Американский автогигант напомнил о себе: бренд вернули в России, но дальше — тишина

Ford сделал юридический шаг в России, не возвращая производство. Заявки в Роспатент могут сохранить бренд на рынке и открыть новые форматы присутствия.

Читать полностью » Утечка трансмиссионной жидкости из АКПП приводит к перегреву и износу — автомеханики вчера в 12:12
Увидел пятно под машиной — и насторожился не зря: АКПП так подаёт тревожный сигнал

Красное пятно под машиной может указывать на утечку ATF из АКПП. Разбираемся, почему это опасно, как вовремя заметить проблему и что делать водителю.

Читать полностью » Цены на бензин вернулись к весенним уровням — Карпов вчера в 9:29
Цены на топливо пошли вниз, но ненадолго: эксперт предупредил о цикличности рынка

Петербургская биржа объяснила летний рост цен на топливо сезонным спросом и ремонтами НПЗ. С октября котировки откатились к уровням весны.

Читать полностью » Продажи машин в РФ упадут из-за переноса спроса осенью — Автостат вчера в 8:27
Ажиотаж осени-2025 аукнется рынку: эксперты предрекают стагнацию и пустые склады у дилеров

"Автостат" предупреждает: старт 2026 года может стать сложным для авторынка — осенний ажиотаж из-за утильсбора "съел" будущий спрос.

Читать полностью » ГАЗ внедрил 8 роботизированных комплексов на производство — пресс-служба вчера в 8:25
Завод будущего уже здесь: как ГАЗ решает кадровый вопрос с помощью робототехники

ГАЗ внедрил новые робототехнические комплексы и довёл число промышленных роботов до 630. Как автоматизация изменила выпуск лонжеронов, боковин и мостов?

Читать полностью » Перескакивание передач на МКПП ускоряет износ трансмиссии — автоэксперт вчера в 8:10
Хруст и вибрации в коробке? Возможно, вы переключаетесь неправильно: вот как делать это без вреда

Перескок через передачу на "механике" кажется безобидным, но он ускоряет износ коробки. Автомеханик объяснил, чем это опасно и как ездить правильно.

Читать полностью » Рентабельность продаж бензина АИ-92 составила 11,3% — Антон Карпов вчера в 7:54
Топливный кризис отступает? Петербургская биржа фиксирует позитивный разворот для АЗС

Маржинальность российских АЗС в декабре вернулась в плюс: что показывают расчёты по бензину и дизелю и почему рынок развернулся после осени?

Читать полностью »

Новости
Мир
Поиски украинского подростка в Хемскерке завершились трагедией — NL Times
ЮФО
Более 600 тыс. жителей Кубани ввели самозапрет на кредиты — Кубанские новости
Садоводство
Утоптанный снег защищает яблони от мышей зимой — садоводы
ЮФО
Взнос на капремонт на Кубани вырастет до 12,95 рубля с 2026 года
ЮФО
В новогоднюю ночь в Крыму температура опустится ниже нормы
Общество
РЖД украсили вагоны к Новому году наклейками и ёлочными мотивами — РЖД
ЮФО
В Крыму из-за непогоды ввели усиленный режим МЧС
Россия
Депутаты предлагают бесплатный проезд в новогоднюю ночь по всей России — ТАСС
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet