Цены на Lada меняются по неожиданным правилам: АвтоВАЗ снижает стоимость Aura и Largus

Начало 2026 года на российском авторынке начнётся с пересмотра цен, но не по привычному сценарию резкого подорожания. АвтоВАЗ объявил об умеренной индексации и точечном снижении стоимости отдельных моделей, сделав акцент на сохранении доступности линейки Lada. Об этом сообщает издание "Известия" со ссылкой на сообщение компании.

Индексация без резкого роста

С января 2026 года АвтоВАЗ скорректирует цены на автомобили Lada в среднем на 0,5%. В компании подчёркивают, что решение принято с учётом уровня инфляции и вводимых налоговых изменений.

В АвтоВАЗе отмечают, что такой подход позволяет сохранить баланс между производственными затратами и покупательской способностью. Снижение цен на флагманские модели

Наиболее заметные изменения коснутся флагманского седана Lada Aura и универсала Largus. Начальная цена Aura снизится сразу на 354 тыс. рублей и составит 2,25 млн рублей, что соответствует падению на 14%. Стоимость Largus уменьшится на 73 тыс. рублей — до 1,59 млн рублей, или на 3,8%.

Одновременно в компании сообщили, что автомобили семейства Vesta практически не подорожают. Версия 2026 модельного года с дополнительным оборудованием будет стоить от 1,58 млн рублей. Granta сохранит стартовую цену на уровне 850 тыс. рублей, Iskra — 1,28 млн рублей, Niva Legend — 1,1 млн рублей, Niva Travel — 1,42 млн рублей, при среднем изменении в пределах 1,8-1,9%.

Производственные планы и новые модели

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что производственный план компании на 2026 год предусматривает выпуск 400 тыс. автомобилей. Для его выполнения предприятие с 1 января возвращается к стандартному графику пятидневной рабочей недели.