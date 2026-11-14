На бумаге обслуживание подорожало на 40%: что на самом деле ждёт владельцев новой Niva Legend

На официальном калькуляторе технического обслуживания LADA появились данные по стоимости регламентных работ для внедорожника Niva Legend с новым двигателем 1.8 литра мощностью 90 л. с. При беглом взгляде на прайс-лист возникает ощущение, что обслуживание этой версии стало значительно дороже по сравнению с предшественником с мотором 1.7 литра (83 л. с.). Однако за общими цифрами скрывается нюанс, который меняется при учете реального пробега. Разобрался в этом сайт Лада. Онлайн.

Согласно опубликованным данным, совокупная стоимость первых семи плановых вмешательств (от ТО-0 до ТО-6) для нового 90-сильного мотора составляет 121 700 рублей. Для версии с прежним 83-сильным двигателем аналогичный показатель — 86 900 рублей. Разница в 34 800 рублей выглядит внушительно, если считать количество визитов в сервис, но не учитывает, на каком расстоянии каждый из них приходится.

Цена каждого визита

Детализация стоимости отдельных пунктов регламента показывает, насколько разнятся требования к обоим двигателям:

Обслуживание 83 л. с. (1.7 л) 90 л. с. (1.8 л) Разница ТО-0 7 300 ₽ 7 500 ₽ +200 ₽ ТО-1 9 600 ₽ 12 100 ₽ +2 500 ₽ ТО-2 11 800 ₽ 13 700 ₽ +1 900 ₽ ТО-3 13 700 ₽ 17 500 ₽ +3 800 ₽ ТО-4 18 900 ₽ 27 100 ₽ +8 200 ₽ ТО-5 9 600 ₽ 18 100 ₽ +8 500 ₽ ТО-6 16 000 ₽ 25 700 ₽ +9 700 ₽ Всего 86 900 ₽ 121 700 ₽ +34 800 ₽

Почему скачок цен происходит именно на средних и поздних этапах обслуживания? Для двигателя мощностью 90 л. с. в регламент добавлены операции по обслуживанию газораспределительного механизма, включая замену ремня ГРМ и сопутствующих компонентов. Это технические особенности нового агрегата, которые требуют внимания чаще или в рамках более комплексных процедур.

Интервалы важнее цены

Ключевым фактором, переворачивающим картину с ног на голову, становятся межсервисные интервалы. У внедорожника с двигателем 1.7 л (83 л. с.) плановое ТО назначается каждые 10 000 км. Для версии с двигателем 1.8 л (90 л. с.) этот период увеличен до 15 000 км.

Это значит, что за первый 60 000 км пробега владелец 83-сильной модификации должен пройти шесть полноценных ТО (плюс нулевое). Тогда как для 90-сильной версии на тот же пробег придется выполнить лишь четыре плановых обслуживания (плюс нулевое).

Если прикинуть расходы на одинаковое расстояние пути, ситуация меняется. Для версии 1.7 л (83 л. с.) сумма шести ТО плюс нулевое остается прежней — 86 900 рублей. Но для версии 1.8 л (90 л. с.) за эти же 60 000 км нужно оплатить ТО-0, ТО-1, ТО-2 и ТО-3. Сумма: 7 500 + 12 100 + 13 700 + 17 500 = 50 800 рублей? Нет, давайте пересчитаем строго по логике источника.

Источники утверждают, что при пробеге 60 000 км обслуживание версии с новым двигателем оказывается на 9 000 рублей дешевле. Давайте проверим арифметику, которую приводит Лада. Онлайн. Для 83 л. с. (интервал 10 000 км): За 60 000 км проходят ТО-0 (0 км), ТО-1 (10к), ТО-2 (20к), ТО-3 (30к), ТО-4 (40к), ТО-5 (50к), ТО-6 (60к). Сумма: 7 300 + 9 600 + 11 800 + 13 700 + 18 900 + 9 600 + 16 000 = 86 900 ₽.

Для 90 л. с. (интервал 15 000 км): За 60 000 км проходят ТО-0 (0 км), ТО-1 (15к), ТО-2 (30к), ТО-3 (45к), ТО-4 (60к). Сумма: 7 500 + 12 100 + 13 700 + 17 500 + 27 100 = 77 900 ₽.

Разница: 86 900 — 77 900 = 9 000 рублей.

Таким образом, несмотря на то что суммарная стоимость полного цикла ТО-0 — ТО-6 у 90-сильной Niva Legend на 40% выше (121 700 против 86 900 рублей), при одинаковом пробеге 60 000 км обслуживание версии с новым двигателем выходит дешевле на 9 000 рублей (77 900 ₽ против 86 900 ₽). Более редкие визиты в сервис перекрывают удорожание каждого отдельного пункта.