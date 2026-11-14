На бумаге обслуживание подорожало на 40%: что на самом деле ждёт владельцев новой Niva Legend
На официальном калькуляторе технического обслуживания LADA появились данные по стоимости регламентных работ для внедорожника Niva Legend с новым двигателем 1.8 литра мощностью 90 л. с. При беглом взгляде на прайс-лист возникает ощущение, что обслуживание этой версии стало значительно дороже по сравнению с предшественником с мотором 1.7 литра (83 л. с.). Однако за общими цифрами скрывается нюанс, который меняется при учете реального пробега. Разобрался в этом сайт Лада. Онлайн.
Согласно опубликованным данным, совокупная стоимость первых семи плановых вмешательств (от ТО-0 до ТО-6) для нового 90-сильного мотора составляет 121 700 рублей. Для версии с прежним 83-сильным двигателем аналогичный показатель — 86 900 рублей. Разница в 34 800 рублей выглядит внушительно, если считать количество визитов в сервис, но не учитывает, на каком расстоянии каждый из них приходится.
Цена каждого визита
Детализация стоимости отдельных пунктов регламента показывает, насколько разнятся требования к обоим двигателям:
|Обслуживание
|83 л. с. (1.7 л)
|90 л. с. (1.8 л)
|Разница
|ТО-0
|7 300 ₽
|7 500 ₽
|+200 ₽
|ТО-1
|9 600 ₽
|12 100 ₽
|+2 500 ₽
|ТО-2
|11 800 ₽
|13 700 ₽
|+1 900 ₽
|ТО-3
|13 700 ₽
|17 500 ₽
|+3 800 ₽
|ТО-4
|18 900 ₽
|27 100 ₽
|+8 200 ₽
|ТО-5
|9 600 ₽
|18 100 ₽
|+8 500 ₽
|ТО-6
|16 000 ₽
|25 700 ₽
|+9 700 ₽
|Всего
|86 900 ₽
|121 700 ₽
|+34 800 ₽
Почему скачок цен происходит именно на средних и поздних этапах обслуживания? Для двигателя мощностью 90 л. с. в регламент добавлены операции по обслуживанию газораспределительного механизма, включая замену ремня ГРМ и сопутствующих компонентов. Это технические особенности нового агрегата, которые требуют внимания чаще или в рамках более комплексных процедур.
Интервалы важнее цены
Ключевым фактором, переворачивающим картину с ног на голову, становятся межсервисные интервалы. У внедорожника с двигателем 1.7 л (83 л. с.) плановое ТО назначается каждые 10 000 км. Для версии с двигателем 1.8 л (90 л. с.) этот период увеличен до 15 000 км.
Это значит, что за первый 60 000 км пробега владелец 83-сильной модификации должен пройти шесть полноценных ТО (плюс нулевое). Тогда как для 90-сильной версии на тот же пробег придется выполнить лишь четыре плановых обслуживания (плюс нулевое).
Если прикинуть расходы на одинаковое расстояние пути, ситуация меняется. Для версии 1.7 л (83 л. с.) сумма шести ТО плюс нулевое остается прежней — 86 900 рублей. Но для версии 1.8 л (90 л. с.) за эти же 60 000 км нужно оплатить ТО-0, ТО-1, ТО-2 и ТО-3. Сумма: 7 500 + 12 100 + 13 700 + 17 500 = 50 800 рублей? Нет, давайте пересчитаем строго по логике источника.
Источники утверждают, что при пробеге 60 000 км обслуживание версии с новым двигателем оказывается на 9 000 рублей дешевле. Давайте проверим арифметику, которую приводит Лада. Онлайн. Для 83 л. с. (интервал 10 000 км): За 60 000 км проходят ТО-0 (0 км), ТО-1 (10к), ТО-2 (20к), ТО-3 (30к), ТО-4 (40к), ТО-5 (50к), ТО-6 (60к). Сумма: 7 300 + 9 600 + 11 800 + 13 700 + 18 900 + 9 600 + 16 000 = 86 900 ₽.
Для 90 л. с. (интервал 15 000 км): За 60 000 км проходят ТО-0 (0 км), ТО-1 (15к), ТО-2 (30к), ТО-3 (45к), ТО-4 (60к). Сумма: 7 500 + 12 100 + 13 700 + 17 500 + 27 100 = 77 900 ₽.
Разница: 86 900 — 77 900 = 9 000 рублей.
Таким образом, несмотря на то что суммарная стоимость полного цикла ТО-0 — ТО-6 у 90-сильной Niva Legend на 40% выше (121 700 против 86 900 рублей), при одинаковом пробеге 60 000 км обслуживание версии с новым двигателем выходит дешевле на 9 000 рублей (77 900 ₽ против 86 900 ₽). Более редкие визиты в сервис перекрывают удорожание каждого отдельного пункта.
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