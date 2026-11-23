Обычно, когда речь заходит о коммерческом назначении автомобиля, воображение невольно останавливается на грубой утилитарности: это то, что везёт груз, и ничего больше. Однако линейка LADA, как выясняется из январской кампании 2027 года, готовит сюрпризы, которые заставляют пересмотреть представление о том, что можно найти в сегменте, где обычно царит минимализм. Информация о грядущих изменениях в семействах Niva Legend и Granta ВИС 2349 поступила от представителя дилерской сети, опубликовавшего материалы в Лада.Онлайн.

Техническая трансформация Niva Legend

Самое заметное изменение касается силовой установки. Коммерческая трёхдверная Niva Legend получит новый 1,8-литровый двигатель объёмом, который в дилерских материалах фигурирует как совершенно новая модель. Под капотом окажется 8-клапанный мотор мощностью 90 л. с., работающий в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. Для инженеров и покупателей, привыкших к более скромным характеристикам базовых версий, это шаг вперёд: заявлено увеличение мощности и крутящего момента, что должно положительно сказаться на динамике и эластичности на всех передачах. Но, пожалуй, наиболее ценным аспектом с точки зрения надёжности является конструкция, при которой аварийный обрыв ремня ГРМ исключает контакт поршней с клапанами. Это не просто маркетинговая строчка, а гарантия того, что двигатель в критической ситуации останется целым, а ремонт сведётся к замене ремня и роликов, а не к капитальной операции.

Однако двигатель — лишь вершина айсберга. Список изменений демонстрирует глубокую переработку узлов, которые обычно остаются неизменными годами. В трансмиссии и подвеске появятся однорычажное управление раздаточной коробкой, третья её опора, а также промежуточный вал с осевой компенсацией. Изменится положение рычага КПП, появится новый передний стабилизатор и вентилируемые передние тормоза. Такое сочетание решений говорит не о косметическом обновлении, а о пересмотре нагрузок и требований к управляемости, что особенно важно для автомобиля, который постоянно ходит гружёным.

В сфере комфорта и безопасности также намечаются существенные сдвиги. Появится новое рулевое колесо с подушкой безопасности водителя, возможность регулировки рулевой колонки по высоте, а также центральный замок с единым ключом. В салоне изменится отопитель, система охлаждения получит новые вентиляторы, а кабина будет отделана новым тоннелем и улучшенной шумоизоляцией капота. Наконец, кузовные панели подвергнутся оцинковке — простое, но крайне важное решение для продления жизненного цикла машины в условиях, где коррозии не место.

В итоге для заказа предложено девять вариантов коммерческой Niva Legend с новым двигателем. Палитра исполнений охватывает широкий спектр задач: от простых бортовых платформ до версий с кунгом и специализированными фургонами.

Код комплектации Исполнение 23460-010-80 Бортовая платформа 23460-011-81 Бортовая платформа, внедорожная версия, кондиционер 23460-022-80 Бортовая платформа с кунгом 23460-430-80 Универсальный бескаркасный фургон, сэндвич-панели 30 мм 23460-450-80 Изотермический фургон, сэндвич-панели 50 мм 23461-010-80 Бортовая платформа 23461-011-81 Бортовая платформа, внедорожная версия, кондиционер 23461-022-80 Бортовая платформа с кунгом 23461-024-81 Бортовая платформа, внедорожная версия, кунг, кондиционер

Практичность в деталях Granta ВИС 2349

Второе семейство, которому уготованы изменения, — коммерческий пикап Granta ВИС 2349. Здесь подход более точечный, но не менее интересный. Среди новых опций заявлен круиз-контроль. Для пикапа, который часто эксплуатируется на дальних перегонах по трассам, это не просто "фишка", а способ снизить утомляемость водителя и сэкономить топливо. В перечень исполнений также включён новый универсальный фургон с обтекателем и увеличенным до 5 м³ объёмом кузова. Такой объём открывает возможности для логистики, где важна не только грузоподъёмность, но и пространство под объёмные, но не тяжелые товары.

Для этого фургона предусмотрены два кода: 23490-330-C4 (базовый вариант с обтекателем и объёмом 5 м³) и 23490-330-K4 (тот же, но с кондиционером кабины).

Эти изменения 2027 года показывают, что коммерческий сегмент LADA перестает быть просто "рабочей лошадкой" в буквальном смысле. Появление подушки безопасности, круиз-контроля, улучшенной шумоизоляции и более мощного мотора с надёжной конструкцией ГРМ свидетельствует о смене парадигмы: автомобиль рассматривается как сложная техническая система, где важно не только то, что он перевозит, но и как он это делает, и насколько комфортно водителю выполнять свою работу.