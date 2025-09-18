Старые Нивы экономичнее на 30%: как АвтоВАЗ модернизирует двигатели

"АвтоВАЗ" готовит серьёзное обновление для своих моделей. Помимо разработки кроссовера LADA Azimut, на предприятии параллельно займутся созданием и внедрением совершенно новых поколений двигателей. О планах компании рассказал первый исполнительный вице-президент по стратегии и техническому развитию Евгений Шмелев на ежегодной конференции поставщиков.

Куда движется "АвтоВАЗ"

"Он подтвердил, что, помимо продолжения работ над LADA Azimut, будет проводиться разработка и освоение новых поколений моторов, которые будут устанавливаться на новинку и другие модели LADA", — говорится в сообщении компании.

Таким образом, будущие автомобили марки получат не только новый дизайн, но и обновлённые силовые агрегаты. При этом предприятие продолжает поддерживать поставщиков — от помощи в кредитовании через "АвтоФинанс Банк" до обучения современным методикам качества.

Какие моторы готовят

Пока подробностей немного. Но, по данным отраслевых источников, речь может идти о:

• модернизированных атмосферных двигателях объёмом 1,6 и 1,8 л (120 и 132 л. с.);

• паре к ним — шестиступенчатая "механика" и вариатор;

• перспективном турбомоторе на 150 л. с., который будет сочетаться с классическим "автоматом".

Такое обновление позволит расширить линейку LADA и приблизить её к современным стандартам по мощности и экономичности.

Пример: двигатель для LADA Niva Travel

В июле на рестайлинговой Niva Travel представили новый 1,8-литровый 8-клапанный атмосферник мощностью 90 л. с. Он создан на базе узлов переднеприводных LADA: блок цилиндров от мотора 1.8 Evo, коленвал и отливка поршня, головка блока — та же, что применялась на других 8-клапанных версиях.

Системы впуска, выпуска и охлаждения адаптировали именно под внедорожник. В итоге мощность выросла на 7 л. с. (с 83 до 90), крутящий момент увеличился на 24 Нм, а расход топлива снизился на 3-30%. Это хороший пример, как "АвтоВАЗ" модернизирует существующие решения.

Сравнение двигателей LADA

Мотор Объём Мощность Коробка Применение Атмосферный 1.7 1,7 л 83 л. с. 5МКПП старая Niva Travel Атмосферный 1.8 (новый) 1,8 л 90 л. с. 5МКПП рестайлинговая Niva Travel Атмосферный Evo 1,8 л 122-132 л. с. "механика"/вариатор будущие LADA Турбо 1,5 л 150 л. с. классический "автомат" LADA Azimut и др.

Советы шаг за шагом: как оценить новые моторы LADA

При покупке обращайте внимание на дату выпуска двигателя: новые версии экономичнее и мощнее. Для городской эксплуатации подойдут моторы 1,6 л — они проще и дешевле в обслуживании. Для трассы и длительных поездок лучше выбирать 1,8 л Evo или будущий турбированный двигатель. Проверяйте доступность запчастей: новые моторы будут поддерживаться заводом и партнёрами. Следите за обновлениями LADA Azimut — именно на нём дебютируют самые современные агрегаты.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ориентироваться на старые моторы → низкая мощность и повышенный расход → выбрать модернизированные 1,6-1,8 л.

Ждать только турбо → упустить экономичные атмосферники → рассмотреть новые Evo-версии.

Игнорировать сервисную сеть → проблемы с обслуживанием → использовать официальных дилеров.

А что если…

А что если "АвтоВАЗ" наладит массовый выпуск 150-сильного турбомотора? Это позволит впервые предложить автомобили с динамикой, сравнимой с корейскими и китайскими конкурентами. А при локализации производства стоимость машин может остаться в доступных пределах.

Плюсы и минусы обновления

Плюсы Минусы рост мощности и экономичности риск "детских болезней" новых моторов адаптация под разные модели не все двигатели сразу получат "автомат" снижение расхода топлива потребность в качественном топливе поддержка поставщиков рост цен на новые версии расширение линейки неясные сроки по турбомотору

FAQ

Когда появятся новые двигатели?

Первые экземпляры ожидаются на LADA Azimut и других моделях к 2026 году.

Будут ли моторы полностью российскими?

Большая часть компонентов локализована, но технологии частично адаптированы из имеющихся решений.

Стоит ли ждать турбоверсию?

Да, она обещает лучшую динамику, но атмосферники останутся более доступными и простыми.

Мифы и правда

Миф: у LADA всегда устаревшие двигатели.

Правда: новые версии показывают рост мощности и снижение расхода.

Миф: только импортные моторы надёжны.

Правда: современные российские агрегаты проходят испытания и адаптированы под условия эксплуатации.

Миф: новые моторы будут слишком дорогими.

Правда: "АвтоВАЗ" поддерживает поставщиков и старается удерживать цены.

Три интересных факта

Новый 1,8-литровый двигатель для Niva Travel экономичнее предшественника на 3-30%. Впервые в истории LADA готовится турбомотор с мощностью 150 л. с. "АвтоВАЗ" развивает собственный "АвтоФинанс Банк" для поддержки поставщиков.

