Итоги 26-й ежегодной премии «Автомобиль года в России» превратились в своего рода проверку актуальности модельного ряда LADA. В ходе голосования, в котором приняли участие 1,6 миллиона человек, бренд забрал четыре награды в разных сегментах, а также в третий раз подряд удержил звание «Любимой марки» в массовом секторе. Это говорит не столько о технологическом прорыве, сколько о инерции потребительского выбора и отсутствии альтернатив в привычных классах.

Наибольшее внимание привлекает LADA Iskra, признанная лучшей в «Малом классе». Для модели это уже пятая награда за год: ранее она получила призы «ТОП-5 Авто», «Точка Зажигания» от Авито Авто и Гран-при «За рулем». Такая серия побед указывает на то, что рынок ждет обновления в самом доступном сегменте, где Iskra становится ключевой ставкой производителя на ближайшие годы.

Остальные победы бренда распределились по более консервативным категориям:

LADA Vesta Cross забирает лидерство в «Малом среднем классе»;

LADA Largus побеждает в номинации «Компактвэны»;

LADA Largus в исполнении фургона признан лучшим в категории «Мини-фургоны».

Интересно, что Largus умудряется удерживать позиции сразу в двух разных функциональных номинациях, что подчеркивает дефицит простых утилитарных решений на российском рынке. Когда одна и та же платформа закрывает потребности и семейного перевозчика, и малого бизнеса, это становится подтвержденным следствием упрощения модельного предложения в массовом сегменте.

Статус «Любимой марки», который LADA удерживает третий год подряд, фиксирует текущее состояние рынка: покупатель выбирает знакомый продукт с понятной сервисной сетью, даже если технические характеристики остаются в рамках привычного стандарта.