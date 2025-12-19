Непроданные Lada нашли новый рынок — направление оказалось неожиданным

Партии автомобилей Lada, которые не нашли покупателей на российском рынке, начали отправлять на Ближний Восток. Новыми направлениями экспорта стали Иран и Йемен, где интерес к российским моделям оказался заметно выше. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Дилеры в Йемене и Иране

По данным источника, за последние дни у АвтоВАЗа появились сразу два дилера в регионе. Один автосалон уже открылся в Сане — столице Йемена, находящейся под контролем хуситов. Еще один дилер готовится к запуску в Тегеране. Решение о выходе на новые рынки приняли на фоне падения спроса на автомобили Lada внутри России и накопления нераспроданных машин на складах.

Как отмечается, в странах Ближнего Востока спрос на автомобили Lada примерно на 50% выше, чем на российском рынке. Это стало одним из ключевых факторов для начала поставок за рубеж.

Продажи в Йемене

В йеменский автосалон уже завезли модели Niva, Vesta и Granta. Первая партия составила около 50 автомобилей. Продажи сопровождаются активной рекламой, в том числе с акцентом на надежность машин.

"Русский автомобиль Lada — при их мощности гарантия не нужна", — говорится в рекламных материалах.

При этом, несмотря на подобные формулировки, официальная гарантия на автомобили все же предоставляется и составляет три года. Представители дилера обещают со временем расширить модельный ряд и увеличить объемы поставок.

Осторожный старт в Иране

В Иране стратегия выхода оказалась более сдержанной. В Тегеране готовят к открытию концептуальный шоурум, где на первом этапе будет представлена только Lada Vesta. Первая партия ограничена несколькими десятками автомобилей.

Полноценный запуск продаж, по информации Mash, планируется в начале 2026 года. До этого времени формат работы будет тестовым, с оценкой интереса со стороны покупателей и возможностей сервисного обслуживания.