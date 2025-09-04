Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 14:36

Две Lada рядом с Beetle и Mini: российский автопром в мировом пантеоне

Две модели АвтоВАЗа признаны среди самых долговечных в истории автопрома — AutoCar

Российский автопром вновь оказался в центре внимания мировой прессы. Британское издание AutoCar включило сразу два автомобиля Волжского автозавода в рейтинг самых долгоживущих моделей в истории. В список попали машины, которые продержались на конвейере не менее тридцати лет.

Мировые лидеры

Первое место занял легендарный Volkswagen Beetle, выпускавшийся 65 лет — с 1938 по 2003 годы. На второй строчке — фургон Volkswagen Type 2 (известный как Transporter), продержавшийся 64 года. Столько же выпускался и британский Morgan 4/4, замкнувший тройку.

В топе также оказались Citroën 2CV, Mini, Peugeot 504, Mercedes-Benz G-Class и другие культовые автомобили.

Российские модели в рейтинге

На пятом месте расположился внедорожник ВАЗ-2121 "Нива" (на экспортных рынках — Lada Niva). С 1977 года и по сегодняшний день модель без перерыва выпускается на конвейере.

"Лёгкая, компактная и доступная по стоимости машина в одночасье стала хитом продаж и остаётся самым экспортируемым автомобилем марки Lada", — пишет AutoCar.

Вторая модель из России — классический седан ВАЗ-2105, более известный как "Пятёрка". Она заняла 20-ю позицию со сроком выпуска в 32 года (1980-2012).

"Lada 2105 была выпущена тиражом 14 млн экземпляров и остаётся одним из самых продаваемых автомобилей в истории", — отметили авторы рейтинга.

Чем запомнились "Нива" и "Пятёрка"

Аналитики подчеркнули, что "Нива" стала уникальной разработкой АвтоВАЗа — без использования зарубежных прототипов. Машина быстро завоевала популярность и до сих пор востребована благодаря простоте, проходимости и цене.

"Пятёрка", напротив, выросла из итальянского Fiat 124 и поставлялась за границу под названием Riva. Именно эта модель обеспечила АвтоВАЗу массовые продажи в Европе и Канаде.

Символ долголетия

Попадание двух автомобилей АвтоВАЗа в список AutoCar показывает, что российские машины оставили заметный след в мировой истории автопрома. "Нива" до сих пор удерживает статус одной из самых узнаваемых и экспортируемых моделей, а "Пятёрка" стала символом доступного автомобиля для миллионов семей.

