Машина с завода, а зазор уже проверяют: что нашли в передней подвеске LADA Iskra

В технических деталях новой LADA Iskra обнаружился нюанс, который на первый взгляд кажется мелочью, но в динамике может превратиться в постоянный источник раздражения. Речь о зазоре между пружиной передней подвески и кузовом. Когда металл пружины начинает касаться арки, машина перестает быть просто средством передвижения и начинает "разговаривать" с водителем через структурные шумы и вибрации. АВТОВАЗ признал проблему и запустил сервисную кампанию, затрагивающую чуть более 3000 автомобилей.

Интерес представляет сама диагностика: симптом здесь не виден при обычном осмотре. Чтобы понять, есть ли риск контакта, машину нужно поставить на колеса и вывернуть руль в крайнее правое положение. Только в этом специфическом положении проявляется критический зазор. Инспекция проводится с помощью простейшего калибра диаметром 3 мм — по сути, подходящего по размеру отрезка проволоки. Если калибр не проходит между наружной поверхностью витков правой пружины и передним фрагментом арки, значит, зазор недостаточен.

Механика исправления

Диагноз "зазор менее 3 мм" ведет к однозначному действию — полной замене правой пружины передней подвески. Однако замена детали — это лишь часть процесса. Технический регламент предусматривает проверку последствий: если пружина уже успела "потереть" противошумную мастику (ПШМ) на кузове, поврежденный участок необходимо восстановить. Это важный штрих, так как оголенный металл арки в зоне постоянного воздействия песка и влаги — прямой путь к коррозии.

Завершает цепочку вмешательства обязательная проверка углов установки передних колес. Любое воздействие на стойку подвески и замена пружины могут привести к отклонению развала-схождения, что напрямую влияет на износ резины и курсовую устойчивость.

Для реализации этой процедуры дилерам предписано использовать комплект из трех новых гаек (одна для штока стойки и две для болтов поворотного кулака) и при необходимости небольшое количество мастики для защиты арок. Все работы проводятся бесплатно: часть автомобилей будет исправлена на этапе предпродажной подготовки, остальные — в ходе плановых или внеплановых визитов владельцев в сервис.