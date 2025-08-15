Хотели бестселлер — получили кризис: как Iskra спутала карты АвтоВАЗу

Новая Lada Iskra появилась в продаже лишь во второй половине июля — и уже с первых дней вокруг неё разгорелся ажиотаж. Но вместо рекордов по продажам рынок увидел другое: дефицит новинки неожиданно ударил по всей линейке марки.

Автоэксперт Денис Гаврилов отмечает, что ограниченные поставки Iskra создали отложенный спрос и привели к падению продаж других моделей Lada на петербургском рынке.

"Многие потенциальные покупатели решили подождать именно Iskra, что неизбежно сказалось на результатах Granta и Vesta", — говорит он.

Лидеры сменились

По итогам июля Lada уступила первое место в сегменте новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей марке Haval. И это при том, что в первом полугодии бренд был безусловным лидером продаж в Санкт-Петербурге. Эксперты сходятся во мнении: ключевой причиной стал именно дефицит Iskra.

Маркетинговая стратегия АвтоВАЗа не скрывает, что аудитория Iskra во многом совпадает с покупателями Granta и Vesta. В условиях нехватки новинки клиенты, по прогнозам, будут действовать по одному из двух сценариев: либо продолжат ждать Iskra, поддерживая отложенный спрос, либо вернутся к покупке уже привычных и доступных моделей марки.

Цифры, которые говорят сами за себя

Статистика за июль выглядит показательно: продажи Vesta в Петербурге упали на 22% по сравнению с прошлым годом, Granta — на 44%. Совокупный объём реализации автомобилей Lada в городе снизился на 11%. По мнению аналитиков, тенденция может усилиться: Iskra способна "перетянуть" на себя ещё больше покупателей у Granta, чем у Vesta.