© commons.wikimedia.org by Северский is licensed under CC BY-SA 4.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 6:54

Новая Lada Искра удивила первых владельцев: комфорт не там, где ждали

Владелец Lada Искра рассказал о плюсах и минусах после двух недель эксплуатации

Новая Lada Искра уже успела попасть к первым владельцам, и один из них поделился впечатлениями после двух недель эксплуатации. Машина прошла всего 50 километров по московским дорогам, но этого хватило, чтобы составить мнение о её особенностях и недочётах.

Первое знакомство с автомобилем

В условиях столицы седан оказался не самым удобным: в затяжных пробках салон быстро начинает казаться тесным, а низкая посадка требует времени на привыкание. Динамика разгона оставляет желать лучшего, однако устойчивость на дороге приятно удивила. Водитель отдельно отметил акустический комфорт — в салоне относительно тихо даже при движении по загруженным магистралям.

Сравнение с Lada Vesta Cross

До этого владелец ездил на Lada Vesta Cross 2018 года и сразу заметил разницу в плавности хода. Подвеска у "Искры" ощутимо жёстче, из-за чего задним пассажирам на неровностях не слишком комфортно. Также он предположил, что клиренс у новой модели ниже, хотя по грунтовке пока не довелось поездить.

Работа мультимедиа и навигации

Отдельного внимания заслуживает мультимедийная система. Навигация быстро прокладывает маршрут, но при необходимости перестроить его процесс может затянуться — иногда приходится ждать до трёх минут. Обновления устанавливаются регулярно, но занимают около получаса, в течение которого пользоваться системой невозможно. Качество звучания штатной акустики владелец оценил как среднее, явно не для любителей музыки.

Эргономика и удобство салона

Некоторые решения по компоновке вызвали недоумение. Между передними сиденьями нет подлокотника, подстаканники расположены неудобно, а замки ремней безопасности установлены слишком низко. Пассажиры жаловались на заметную "болтанку" в поворотах и отсутствие привычных ручек над дверями. Все эти мелочи создают впечатление недоработки и заставляют задуматься о дооснащении машины.

Возможные доработки

Владелец посоветовал будущим покупателям сразу подумать о практичных дополнениях:

  • крючки в багажник;
  • пневмоупоры для капота;
  • дефлекторы окон;
  • сетка в решётку радиатора;
  • накладки на пороги.

Также полезными окажутся брызговики, оплётка на руль и упоры для крышки багажника. Эти недорогие детали способны заметно повысить удобство эксплуатации.

